Pensión IMSS: ¿Quién puede solicitar un Retiro Anticipado? Requisitos y condiciones

/ 8 agosto 2025
    El Retiro Anticipado del IMSS permite a los asegurados obtener pensión y beneficios médicos antes de los 60 años bajo requisitos específicos FOTO: VANGUARDIA

El IMSS ofrece la modalidad de Retiro Anticipado para que los trabajadores puedan pensionarse antes de los 60 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece diversas modalidades de pensión con el objetivo de garantizar la protección económica de los trabajadores y sus beneficiarios. Entre ellas se encuentra el Retiro Anticipado, una opción para que los asegurados puedan pensionarse antes de cumplir los 60 años de edad, siempre que cumplan con ciertas condiciones establecidas en la Ley del Seguro Social.

La pensión es una prestación económica destinada a respaldar al trabajador en caso de accidente laboral, enfermedad no relacionada con el trabajo o al llegar a los 60 años de edad. Asimismo, en caso de fallecimiento del asegurado o pensionado, esta prestación protege a los beneficiarios registrados. El otorgamiento se formaliza mediante una resolución que reconoce el derecho a recibir un pago mensual y acceder al servicio médico que brinda el IMSS.

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR UN RETIRO ANTICIPADO EN EL IMSS?

En el caso del Retiro Anticipado, los asegurados tienen la posibilidad de pensionarse antes de la edad mínima si cuentan con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora. Además, el monto de la pensión calculada debe ser al menos un 30% mayor a la Pensión Mínima Garantizada por el gobierno, que actualmente es de $7,508 pesos mensuales. En caso de que existan beneficiarios, el monto también debe cubrir el seguro de sobrevivencia correspondiente.

REQUISITOS PARA RETIRO ANTICIPADO EN EL IMSS

Para acceder a esta modalidad es necesario cumplir con requisitos específicos: haber causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS y contar con un mínimo de 1,250 semanas de cotización registradas.

¿CUÁLES SON LOS RÉGIMENES QUE EXISTEN PARA PENSIONARSE EN EL IMSS?

La Ley del Seguro Social contempla dos regímenes que determinan las condiciones para pensionarse. El Régimen de 1973 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, mientras que el Régimen de 1997 corresponde a los asegurados que iniciaron sus cotizaciones a partir de esa fecha. Cada régimen establece reglas particulares para el cálculo y otorgamiento de la pensión.

Esta opción de Retiro Anticipado representa una alternativa para trabajadores que han acumulado los recursos y semanas necesarias en el IMSS, permitiéndoles adelantar su acceso a una pensión y los beneficios médicos asociados, siempre bajo las condiciones que marca la ley.

