Pensión para el Bienestar julio 2026: conoce el posible calendario de depósitos por apellido

Durante julio comenzará la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial, ya circula una propuesta con las posibles fechas de depósito según la letra inicial del primer apellido. Conoce cuándo podría tocarte cobrar, cuánto recibirás y qué programas serán beneficiados.

Inicia el pago de la Pensión Bienestar del bimestre julio-agosto

Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Como ocurre en cada periodo de pago, la entrega de los recursos se realizará de manera escalonada mediante la Tarjeta del Bienestar y la fecha dependerá de la inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria.

Los apoyos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en julio?

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para el bimestre julio-agosto.

Se espera que la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, presente las fechas oficiales durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum entre el 30 de junio y el 1 de julio.