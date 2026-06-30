Pensión para el Bienestar julio 2026: conoce el posible calendario de depósitos por apellido

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    Pensión para el Bienestar julio 2026: conoce el posible calendario de depósitos por apellido
    Durante julio comenzará la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce el calendario tentativo por letra del apellido, los montos de cada programa y cuándo se anunciarán las fechas oficiales.

Durante julio comenzará la entrega de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de los Programas para el Bienestar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial, ya circula una propuesta con las posibles fechas de depósito según la letra inicial del primer apellido. Conoce cuándo podría tocarte cobrar, cuánto recibirás y qué programas serán beneficiados.

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Inicia el pago de la Pensión Bienestar del bimestre julio-agosto

Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Como ocurre en cada periodo de pago, la entrega de los recursos se realizará de manera escalonada mediante la Tarjeta del Bienestar y la fecha dependerá de la inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria.

Los apoyos incluyen la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en julio?

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para el bimestre julio-agosto.

Se espera que la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, presente las fechas oficiales durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum entre el 30 de junio y el 1 de julio.

$!Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.
Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

Mientras tanto, ha comenzado a difundirse un calendario tentativo con las posibles fechas de depósito:

- Lunes 6 de julio: A

- Martes 7 de julio: B

- Miércoles 8 de julio: C

- Jueves 9 y viernes 10 de julio: D, E y F

- Lunes 13 de julio: G

- Martes 14 de julio: H, I, J y K

- Miércoles 15 de julio: L

- Jueves 16 de julio: M

- Viernes 17 de julio: N, Ñ y O

- Lunes 20 de julio: P y Q

- Martes 21 de julio: R

- Miércoles 22 de julio: S

- Jueves 23 de julio: T, U y V

- Viernes 24 de julio: W, X, Y y Z

Es importante señalar que estas fechas aún no son oficiales y podrían modificarse una vez que la Secretaría de Bienestar publique el calendario definitivo.

¿Cuánto depositan en julio de 2026?

El monto del depósito dependerá del programa social al que pertenezca cada beneficiario:

1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos bimestrales.

2. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales.

3. Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales.

4. Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales por cada menor registrado.

5. Madres trabajadoras con hijos con discapacidad: 3,720 pesos bimestrales.

Mantente atento al calendario oficial

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer las fechas definitivas de pago y evitar confusiones derivadas de información no confirmada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/inicia-registro-para-pensiones-bienestar-en-la-region-laguna-DB21576225

Una vez que se publique el calendario oficial, los beneficiarios podrán identificar el día exacto en que recibirán su depósito de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido. También será posible consultar las fechas mediante los canales oficiales de los Programas para el Bienestar, incluido su servicio informativo por WhatsApp.

Si eres beneficiario de alguno de estos programas, revisa con frecuencia la información oficial para conocer cuándo estará disponible el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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