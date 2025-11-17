‘Pero el conejo blanco...’: Este es el triste significado de la nueva tendencia viral de TikTok

Una nueva tendencia surgió en TikTok, una de las plataformas más utilizadas actualmente, que ha captado la atención de miles de jóvenes usuarios, debido a su curiosa referencia. Se trata de ‘el conejo blanco’, que hace alusión al personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Los videos publicados vienen acompañados de un sonido especial, en el que se percibe el tictac de un reloj, lo que refuerza la referencia. TE PUEDE INTERESAR: Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos) Sin embargo, muchos aún se preguntan sobre qué trata, pues las descripciones que se adjuntan frases muy específicas como: “Yo, intentando concentrarme en mis estudios, pero el conejo blanco me alcanzó”.

¿DE QUÉ SE TRATA EL TREND DE TIKTOK DEL ‘CONEJO BLANCO’? De acuerdo al contenido que ha sido publicado dentro de la tendencia, se deduce que se utiliza para presentar una situación o hábito inevitable que, a pesar de los intentos por evitarlo, siempre termina por “alcanzarte” o llevarte de vuelta al mismo camino. También podría tomarse como la frase “Todos los caminos llevan a Roma”. Por ejemplo: “Prometí no volver con mi ex, pero todos los caminos llevan a Roma”.

En el caso del conejo, se utiliza el símbolo de la prisa o inevitabilidad. ¿TE UNES AL TREND? ASÍ ES COMO SE COMPONE LA FRASE 'PERO EL CONEJO BLANCO ME ALCANZÓ Las frases se componen de tres partes: la intención, 'el conejo blanco...', el hábito, aunque esta última parte se deja de forma implícita. Puedes usar los siguientes ejemplos para guiarte en la creación de uno propio:

1. “Creí que todo estaba genial en mi vida, hasta que llegó el conejo blanco y me alcanzó”; 2. “Cuando me dice que me quiere y que soy el amor de su vida, pero de repente aparece el conejo blanco y me alcanzó”; 3. “Cuando siento que todo será diferente esta vez y que ya todo está yendo bien, pero luego veo al conejo blanco”.