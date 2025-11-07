‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones

México
/ 7 noviembre 2025
    ‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones
    ‘El Padre Pistolas’ arremetió fuertemente contra Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato. FOTO: VANGUARDIA

En medio de una homilía, ‘El Padre Pistolas’ arremetió fuertemente contra la gobernadora Libia Denisse García, quien descartó poner una denuncia por las amenazas

Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como ‘El Padre Pistolas’, protagonizó una nueva polémica, luego de amenazar a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, en medio de una homilía el pasado 2 de noviembre.

“Esa p**ch* gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas: esto fue parte del discurso contra la mandataria, el cual fue calificado de reprobable y condenable por la opinión pública.

El principal motivo de estas declaraciones fue el proyecto de la presa Solís, impulsado por Libia Denisse para extraer agua para el Acueducto Solís-León. Este plan, en lugar de contribuir a la comunidad, la perjudicaría, según expuso el sacerdote.

‘EL PADRE PISTOLAS’ SE LANZA CONTRA LA GOBERNADORA DE GUANAJUATO

Desde la parroquia de Chucándiro, Michoacán, el religioso dijo: “Miren, con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo p**ch* México, y si nos quitan la presa, se van a morir de hambre, cab***es, y esa p**ch* gobernadora quiere matarnos de hambre”.

Esta declaración fue captada en video y rápidamente compartida en redes sociales, llegando a todos los sectores de población, incluyendo al gobierno estatal.

“Yo le voy a partir su m**re a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”, agregó.

LIBIA DENISSE, GOBERNADORA DE GUAJANUATO, DECIDE NO LEVANTAR DENUNCIA

Frente a medios de comunicación, la gobernadora respondió preguntas respecto al fuerte pronunciamiento del ‘Padre Pistolas’, posicionándose totalmente en contra y reprobando los hechos.

“Lo condeno públicamente, porque ninguna mujer con cargo o sin cargo debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”.

$!Posicionamiento contra las declaraciones de ‘El Padre Pistolas’.
Posicionamiento contra las declaraciones de ‘El Padre Pistolas’. FOTO: CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO

Pese a la gravedad de la situación, la mandataria optó por hacer caso omiso del discurso de odio: “Es lamentable y es condenable, pero no perderé mi tiempo en ello, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir condenando los casos de violencia que se presenten contra las mujeres [...] No tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así.

EPISCOPADO MEXICANO REPRUEBA AMENAZAS DE ‘EL PADRE PISTOLAS’ CONTRA GOBERNADORA

A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el discurso emitido por el sacerdote: “[...] expresa su profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres”.

“Quienes servimos en la Iglesia, estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla.

“Los obispos en México reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Iglesia que escuche, acoja y defienda la dignidad de cada persona, construyendo junto con toda la sociedad espacios de diálogo, reconciliación y paz”.

¿QUIÉN ES ‘EL PADRE PISTOLAS’?

Gallegos Lara, popularmente llamado ‘El Padre Pistolas’, es conocido en redes sociales por un estilo peculiar y altamente controversial de oficiar las misas, usando un revólver para protección personal y un lenguaje con groserías.

Con estas acciones, se ha visto envuelto en polémicas especialmente políticas, lo que ha derivado en amonestaciones o suspensiones por parte de la Iglesia católica.

