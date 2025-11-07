‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones

Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como ‘El Padre Pistolas’, protagonizó una nueva polémica, luego de amenazar a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, en medio de una homilía el pasado 2 de noviembre.

“Esa p**ch* gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste, nos levantamos en armas”: esto fue parte del discurso contra la mandataria, el cual fue calificado de reprobable y condenable por la opinión pública.

El principal motivo de estas declaraciones fue el proyecto de la presa Solís, impulsado por Libia Denisse para extraer agua para el Acueducto Solís-León. Este plan, en lugar de contribuir a la comunidad, la perjudicaría, según expuso el sacerdote.

‘EL PADRE PISTOLAS’ SE LANZA CONTRA LA GOBERNADORA DE GUANAJUATO

Desde la parroquia de Chucándiro, Michoacán, el religioso dijo: “Miren, con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo p**ch* México, y si nos quitan la presa, se van a morir de hambre, cab***es, y esa p**ch* gobernadora quiere matarnos de hambre”.