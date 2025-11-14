Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)

/ 14 noviembre 2025
    Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
    Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

‘Ru Abogado’ acusó a un elemento de la Policía de Naucalpan de corrupción cuando se encontraba poniendo una presunta infracción

El creador de contenido Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue nuevamente el protagonista de una polémica, luego de que elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, lo detuvieran tras denunciar presuntos actos de corrupción.

La acalorada situación que vivió el abogado quedó grabada en un video que fue compartido en redes sociales y rápidamente viralizado, generando una ola de críticas hacia la presidencia municipal, encabezada por el alcalde Isaac Montoya.

‘Ru Abogado’ se encontraba documentando supuestas irregularidades cometidas por un oficial en una zona Norte del Periférico.

‘RU ABOGADO’ DOCUMENTABA PRESUNTAS IRREGULARIDADES

El creador de contenido grabó un video donde solicitó ayuda para detener al oficial que presuntamente estaba aplicando una multa y pidiendo dinero.

“Estás haciendo mal las cosas. Si no me apoyan ustedes a detenerlo, yo voy a tener que detenerlo, ese es mi deber moral como ciudadano. Oficial, va a tener que pasar la oficina del Ministerio Público, dice ‘Ru Abogado’.

Tiempo después llegan otros dos elementos a bordo de una motocicleta, a quienes se solicitó ayudar a detener al oficial que aplicaba la supuesta infracción. Sin embargo, solo surgió otra discusión.

POLICÍAS DE NAUCALPAN DETIENEN A ‘RU ABOGADO’ TRAS SEÑALAR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Tiempo después, uno de los oficiales que confrontaron al influencer solicitó ayuda policial para detener a ‘Ru’ por alteración del orden.

En el video compartido, de una duración aproximada de un minuto y medio, se observa cómo al menos seis elementos de la Policía de Naucalpan intentan subir a al abogado a la patrulla, mientras él se resiste y busca dialogar.

Pese a que el audio no es claro, se alcanza a percibir que uno de los uniformados dice: “Me vas a comprobar que estoy robando”, mientras que una mujer, presunta acompañante del abogado grita “¡No lo aprieten tan feo!” al ver cómo forcejeaban.

REDES SOCIALES ESTALLAN CONTRA POLICÍA DE NAUCALPAN; DENUNCIAS CENSURA

Los videos compartidos llegaron rápidamente a miles de usuarios en redes sociales, quienes acusaron a la Policía de Naucalpan de censura.

Mientras que otros se lanzaron con fuertes críticas a la administración de Isaac Montoya, quien defiende el combate a la corrupción y una mejora a la seguridad pública.

CONOCE A ‘RU ABOGADO’ QUE YA HA SIDO DETENIDO POR DEFENDER A CIUDADANOS DE PRESUNTOS ABUSOS DE AUTORIDAD

Es un abogado y activista mexicano. Su popularidad se ha disparado a través de las redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha acumulado millones de seguidores gracias al contenido que genera.

Su principal actividad consiste en documentar y denunciar públicamente presuntos abusos de autoridad, actos de extorsión y malas prácticas cometidas por elementos de policía y agentes de tránsito. Gran parte de su trabajo se centra en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: Youtuber ‘El Custodio’ asesina a tres vecinos en Acolman; alega legítima defensa, pero vecinos señalan otro motivo

En muchos de sus videos, interviene directamente para ayudar a automovilistas que son detenidos en retenes, ofreciéndoles información sobre sus derechos y la defensa legal pertinente. Su labor no ha estado exenta de riesgos, ya que él mismo ha documentado agresiones y detenciones que ha sufrido mientras realiza su activismo.

Corrupción
Detenciones
Policía

Edomex

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

