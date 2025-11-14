Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)

El creador de contenido Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue nuevamente el protagonista de una polémica, luego de que elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, lo detuvieran tras denunciar presuntos actos de corrupción. La acalorada situación que vivió el abogado quedó grabada en un video que fue compartido en redes sociales y rápidamente viralizado, generando una ola de críticas hacia la presidencia municipal, encabezada por el alcalde Isaac Montoya. TE PUEDE INTERESAR: ‘Padre Pistolas’ amenaza a gobernadora de Guanajuato; Episcopado reprueba declaraciones ‘Ru Abogado’ se encontraba documentando supuestas irregularidades cometidas por un oficial en una zona Norte del Periférico. ‘RU ABOGADO’ DOCUMENTABA PRESUNTAS IRREGULARIDADES El creador de contenido grabó un video donde solicitó ayuda para detener al oficial que presuntamente estaba aplicando una multa y pidiendo dinero. “Estás haciendo mal las cosas. Si no me apoyan ustedes a detenerlo, yo voy a tener que detenerlo, ese es mi deber moral como ciudadano. Oficial, va a tener que pasar la oficina del Ministerio Público”, dice ‘Ru Abogado’.

Tiempo después llegan otros dos elementos a bordo de una motocicleta, a quienes se solicitó ayudar a detener al oficial que aplicaba la supuesta infracción. Sin embargo, solo surgió otra discusión. TE PUEDE INTERESAR: Madre e hijo agreden a automovilista en Estado de México; VIDEO causa indignación en redes POLICÍAS DE NAUCALPAN DETIENEN A ‘RU ABOGADO’ TRAS SEÑALAR PRESUNTA CORRUPCIÓN Tiempo después, uno de los oficiales que confrontaron al influencer solicitó ayuda policial para detener a ‘Ru’ por alteración del orden. En el video compartido, de una duración aproximada de un minuto y medio, se observa cómo al menos seis elementos de la Policía de Naucalpan intentan subir a al abogado a la patrulla, mientras él se resiste y busca dialogar.

Pese a que el audio no es claro, se alcanza a percibir que uno de los uniformados dice: “Me vas a comprobar que estoy robando”, mientras que una mujer, presunta acompañante del abogado grita “¡No lo aprieten tan feo!” al ver cómo forcejeaban. REDES SOCIALES ESTALLAN CONTRA POLICÍA DE NAUCALPAN; DENUNCIAS CENSURA Los videos compartidos llegaron rápidamente a miles de usuarios en redes sociales, quienes acusaron a la Policía de Naucalpan de censura. Mientras que otros se lanzaron con fuertes críticas a la administración de Isaac Montoya, quien defiende el combate a la corrupción y una mejora a la seguridad pública.

CONOCE A ‘RU ABOGADO’ QUE YA HA SIDO DETENIDO POR DEFENDER A CIUDADANOS DE PRESUNTOS ABUSOS DE AUTORIDAD Es un abogado y activista mexicano. Su popularidad se ha disparado a través de las redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha acumulado millones de seguidores gracias al contenido que genera. Su principal actividad consiste en documentar y denunciar públicamente presuntos abusos de autoridad, actos de extorsión y malas prácticas cometidas por elementos de policía y agentes de tránsito. Gran parte de su trabajo se centra en las calles de la Ciudad de México y el Estado de México. TE PUEDE INTERESAR: Youtuber ‘El Custodio’ asesina a tres vecinos en Acolman; alega legítima defensa, pero vecinos señalan otro motivo En muchos de sus videos, interviene directamente para ayudar a automovilistas que son detenidos en retenes, ofreciéndoles información sobre sus derechos y la defensa legal pertinente. Su labor no ha estado exenta de riesgos, ya que él mismo ha documentado agresiones y detenciones que ha sufrido mientras realiza su activismo.