Perro ‘caramelo’, razones por las que es reconocida como la nueva raza mexicana

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/ 21 abril 2026
    Perro ‘caramelo’, razones por las que es reconocida como la nueva raza mexicana
    El perro “amarillo” que hemos visto por las calles de México ha sido reconocido por la PROPAEM como una nueva raza mexicana, ahora conocida como “Caramelo”. MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

Reconoce al clásico ‘lomito color miel’ como uno de los animales más representativos de México

El perro “amarillo” que hemos visto por las calles de México ha sido reconocido por la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México (PROPAEM) como una nueva raza mexicana, ahora conocida como “Caramelo”.

A través de una publicación en Facebook, la dependencia mexiquense compartió una imagen en la que incluyó al ahora bautizado “perro Caramelo” en la lista de razas de perro mexicanas, junto a ejemplares históricos como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mariela-gutierrez-escalante-reconoce-sacrificio-de-10-mil-perros-durante-su-gobierno-en-tecamac-PG20044380

Este suceso reconoce al clásico ‘lomito color miel’ como uno de los animales más representativos de México y también da paso a que entre la sociedad se valore la importancia de los perritos mestizos, al igual que los de raza, pues forman parte de la vida de millones de familias en el país.

En la misma publicación, PROPAEM destacó la importancia de la adopción y la tenencia responsable, pues hay que recordar que México se posiciona como el país con mayor población de animales en abandono y situación de calle de toda Latinoamérica, y que en muchos casos, la labor de dichos seres es invaluable.

“En nuestra entidad, existen perros cuya labor social es invaluable: desde rescatistas en emergencias y binomios de seguridad, hasta compañeros adoptados que promueven la tutela responsable día a día”, dice la publicación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-autoriza-sacrificio-de-hipopotamos-de-pablo-escobar-por-impacto-ambiental-OB20036697

OTROS PERROS MEXICANOS

Xoloitzcuintle es un canino mundialmente conocido por su falta de pelaje y su piel inusualmente cálida; era considerado por las antiguas civilizaciones mesoamericanas como un verdadero guía espiritual, su misión principal era acompañar a las almas de los difuntos en su viaje hacia el Mictlán (el inframundo), por lo que demuestra su profunda importancia religiosa, mística y cultural para los pueblos originarios.

Chihuahueño es el perro endémico más reconocido a nivel mundial, además de ser famoso por su tamaño pequeño; tiene su origen en el Techichi, un animal de compañía criado por la antigua civilización tolteca, del cual heredó su estructura ósea particular y su temperamento en alerta.

Calupoh es un híbrido que surge del cruce directo entre el lobo gris y el canino doméstico, ocurrió de manera natural hace más de dos mil años, creando un animal fuerte, ágil y de gran tamaño; aunque en la actualidad, la especie ha sido recuperada gracias a un proyecto que busca preservarla.

RAZA ‘CARAMELO’ SURGIÓ EN BRASIL COMO INICIATIVA DE ADOPCIÓN

De acuerdo con un comentario hecho por la PROPAEM a través de sus redes sociales, este reconocimiento fue impulsado gracias a una iniciativa de adopción que surgió en Brasil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/si-los-perros-de-la-calle-hablaran-esto-es-lo-que-nos-dirian-CF19947577

La campaña fue realizada en 2025 por la marca de alimento para mascotas Pedigree, con el objetivo de aumentar la adopción del “vira-lata caramelo”, un perro mestizo marrón icónico del país sudamericano.

Se pretendía lidiar con las estadísticas de la nación, que arrojaban que este tipo de lomitos tienen 90% menos probabilidades que los perros de raza de ser adoptados. La iniciativa incluyó estudios de ADN para encontrar el origen de los animales, dignificando a estos perros y posicionándolos como patrimonio cultural brasileño.

Aunque no se trata de un nombramiento oficial, sí es el reconocimiento social de los perros que vemos a diario, así como incentivar su adopción sin importar su origen o línea consanguínea, así como evitar lo posible la compra de animales.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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