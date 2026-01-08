¿Por qué en Etiopía aún viven en el año 2018?... así funciona su calendario único

Etiopía utiliza un calendario propio, conocido como calendario etíope, que se basa en antiguos cálculos de origen copto y alejandrino. Este sistema no coincide con el calendario gregoriano, adoptado por la mayoría de los países occidentales.

La diferencia entre ambos calendarios es de siete a ocho años, dependiendo del mes. Por ello, mientras gran parte del mundo vive en 2025 o 2026, en Etiopía el conteo marca el año 2018.

Este desfase no implica atraso tecnológico ni aislamiento cultural. Es una elección histórica que forma parte de la identidad nacional etíope y se utiliza oficialmente en documentos, celebraciones y actividades gubernamentales.

EL ORIGEN RELIGIOSO DEL DESFASE

La razón principal del desfase está relacionada con el cálculo del nacimiento de Jesucristo. El calendario etíope se basa en una interpretación distinta a la aceptada por la Iglesia católica romana.

Mientras el calendario gregoriano se ajustó en el siglo XVI para corregir errores astronómicos, la Iglesia ortodoxa etíope mantuvo el cómputo original, que sitúa el nacimiento de Cristo varios años después.

Esta diferencia teológica explica por qué el calendario etíope marca menos años transcurridos, sin que ello represente un error desde su perspectiva religiosa y cultural.

TRECE MESES Y UN AÑO DISTINTO

Además del desfase en años, el calendario etíope se distingue por su estructura. El año está dividido en 13 meses, no en 12 como el calendario occidental.

Doce meses tienen 30 días exactos, y el último mes, llamado Pagumē, tiene cinco días, o seis en año bisiesto. Esto hace que el calendario sea considerado más regular y predecible.

El Año Nuevo etíope, conocido como Enkutatash, se celebra en septiembre, no en enero, lo que refuerza la percepción externa de que Etiopía “vive en otro tiempo”.

CÓMO CONVIVEN DOS CALENDARIOS EN LA VIDA DIARIA

En la práctica, Etiopía utiliza dos calendarios de forma simultánea. El calendario etíope rige la vida interna, las festividades y la administración pública.

Para relaciones internacionales, comercio exterior y turismo, el país también emplea el calendario gregoriano, lo que permite una convivencia funcional entre ambos sistemas.

Lejos de ser una curiosidad aislada, este fenómeno refleja cómo Etiopía preserva su identidad histórica sin desconectarse del mundo moderno.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CALENDARIO ETÍOPE

· Tiene 13 meses en lugar de 12

· El Año Nuevo se celebra en septiembre

· El desfase es de 7 a 8 años respecto al calendario gregoriano

· Se usa oficialmente en documentos y trámites internos