¿Por qué en Etiopía aún viven en el año 2018?... así funciona su calendario único

Información
/ 8 enero 2026
    ¿Por qué en Etiopía aún viven en el año 2018?... así funciona su calendario único
    Lejos de ser un error o un atraso, se trata de un sistema de medición del tiempo con raíces religiosas, históricas y culturales que siguen vigentes en la vida cotidiana del país africano. VANGUARDIA/ARCHIVO

Etiopía no está atrasada en el tiempo. Su calendario propio explica por qué el país vive en 2018 mientras el mundo usa el calendario gregoriano

Etiopía utiliza un calendario propio, conocido como calendario etíope, que se basa en antiguos cálculos de origen copto y alejandrino. Este sistema no coincide con el calendario gregoriano, adoptado por la mayoría de los países occidentales.

La diferencia entre ambos calendarios es de siete a ocho años, dependiendo del mes. Por ello, mientras gran parte del mundo vive en 2025 o 2026, en Etiopía el conteo marca el año 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?

Este desfase no implica atraso tecnológico ni aislamiento cultural. Es una elección histórica que forma parte de la identidad nacional etíope y se utiliza oficialmente en documentos, celebraciones y actividades gubernamentales.

EL ORIGEN RELIGIOSO DEL DESFASE

La razón principal del desfase está relacionada con el cálculo del nacimiento de Jesucristo. El calendario etíope se basa en una interpretación distinta a la aceptada por la Iglesia católica romana.

Mientras el calendario gregoriano se ajustó en el siglo XVI para corregir errores astronómicos, la Iglesia ortodoxa etíope mantuvo el cómputo original, que sitúa el nacimiento de Cristo varios años después.

Esta diferencia teológica explica por qué el calendario etíope marca menos años transcurridos, sin que ello represente un error desde su perspectiva religiosa y cultural.

TRECE MESES Y UN AÑO DISTINTO

Además del desfase en años, el calendario etíope se distingue por su estructura. El año está dividido en 13 meses, no en 12 como el calendario occidental.

Doce meses tienen 30 días exactos, y el último mes, llamado Pagumē, tiene cinco días, o seis en año bisiesto. Esto hace que el calendario sea considerado más regular y predecible.

El Año Nuevo etíope, conocido como Enkutatash, se celebra en septiembre, no en enero, lo que refuerza la percepción externa de que Etiopía “vive en otro tiempo”.

CÓMO CONVIVEN DOS CALENDARIOS EN LA VIDA DIARIA

En la práctica, Etiopía utiliza dos calendarios de forma simultánea. El calendario etíope rige la vida interna, las festividades y la administración pública.

Para relaciones internacionales, comercio exterior y turismo, el país también emplea el calendario gregoriano, lo que permite una convivencia funcional entre ambos sistemas.

Lejos de ser una curiosidad aislada, este fenómeno refleja cómo Etiopía preserva su identidad histórica sin desconectarse del mundo moderno.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿de cuánto será el aumento en 2026?

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CALENDARIO ETÍOPE

· Tiene 13 meses en lugar de 12

· El Año Nuevo se celebra en septiembre

· El desfase es de 7 a 8 años respecto al calendario gregoriano

· Se usa oficialmente en documentos y trámites internos

Temas


Calendario

Localizaciones


África

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
true

Recompensas de un escritor
A una década de distancia, el Operativo Cisne Negro sigue siendo uno de los despliegues de inteligencia y fuerza más relevantes en la historia reciente, culminando con la tercera y última captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

A 10 años de la captura de El Chapo Guzmán, así fue el operativo que lo llevó a la cárcel
De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?
Fiesta. Vive Latino, Pa’l Norte y EDC encabezan la agenda musical del próximo año con artistas internacionales y miles de asistentes esperados.

¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026
Si viajar al extranjero fue uno de tus propósitos de Año Nuevo, debes saber que, para cumplir el objetivo, uno de los elementos que no pueden faltar es el pasaporte mexicano.

Trámite de pasaporte mexicano aumenta de costo en 2026: ¿cuál es su precio?
Elección. Disney apuesta por rostros jóvenes para reinventar uno de sus clásicos animados más populares en acción real.

¡Se acabó el misterio! Ficha Disney a Teagan Croft y a Milo Manheim para el live action de ‘Enredados’
Ferran Torres abrió el marcador y dio inicio a la ráfaga ofensiva del Barcelona en Yeda.

Barcelona avanza a la Final de la Supercopa tras golear 5-0 al Athletic Club