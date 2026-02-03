Preinscripciones SEP 2026... Fechas y requisitos oficiales para preescolar, primaria y secundaria

El trámite es completamente gratuito y se realiza principalmente a través de los portales de la Autoridad Educativa Federal . Para los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, las fechas suelen segmentarse por quincenas, cubriendo primero los grados de preescolar y los primeros años de primaria .

La Secretaría de Educación Pública ( S EP ) ha confirmado que durante las primeras semanas de febrero se llevará a cabo el registro para los alumnos de nuevo ingreso. Es fundamental respetar el orden alfabético basado en el primer apellido, ya que esto agiliza el funcionamiento de la plataforma digital y evita saturaciones en el sistema escolar.

Recuerda que este proceso es vital para la planeación educativa del país, ya que permite a las autoridades asignar recursos, docentes y mobiliario según la demanda de cada zona. No dejar este paso para el último día garantiza una mejor oportunidad de obtener un lugar en la escuela de tu preferencia.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Para iniciar el registro, el tutor debe tener a la mano la CURP del estudiante, la cual debe estar actualizada y certificada. Asimismo, se solicitarán los datos de las tres opciones de escuelas deseadas, incluyendo el nombre del plantel y su Clave de Centro de Trabajo (CCT) para evitar confusiones.

Es indispensable contar con un correo electrónico activo, ya que será el medio por el cual la SEP enviará el comprobante de preinscripción y, posteriormente, los resultados de la asignación. También se recomienda tener digitalizados documentos básicos como el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio reciente.

En el caso de secundaria, los criterios de asignación pueden incluir el promedio obtenido en la primaria y la cercanía del domicilio. Para quienes tienen hermanos ya inscritos en el plantel solicitado, suele otorgarse una prioridad en el sistema, siempre y cuando se especifique correctamente en el formulario.

Requisitos Generales para la Preinscripción (en línea):

• CURP del aspirante (actualizada).

• CURP de la madre, padre o tutor.

• Correo electrónico personal y vigente.

• Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, teléfono) en formato electrónico.

• Clave del Centro de Trabajo (CCT) de 3 a 5 opciones de escuelas deseadas.

Documentos para la Inscripción Definitiva (presencial):

• Acta de nacimiento (original y copia).

• Cartilla de vacunación (copia).

• Certificado Médico reciente de institución pública o particular.

• 4 Fotografías tamaño infantil (blanco y negro o color, papel mate).

• Certificado de nivel anterior (preescolar para primaria; primaria para secundaria).

• Carta de buena conducta y de no adeudo (frecuente en escuelas particulares).

Edad Requerida (al 31 de diciembre del año de ingreso):

• Preescolar: 3 años (1°), 4 años (2°) y 5 años (3°).

• Primaria: 6 años cumplidos.

• Secundaria: Menores de 15 años.

PASOS PARA UN REGISTRO EXITOSO

El primer paso es ingresar al sitio oficial de la SEP correspondiente a tu entidad federativa. Una vez dentro, deberás seleccionar el nivel educativo al que aspira el menor. Asegúrate de capturar los datos sin errores ortográficos, especialmente en los nombres y fechas de nacimiento del aspirante.

Tras completar el formulario, el sistema generará un folio de seguimiento. Es obligatorio descargar e imprimir este documento, pues será el comprobante oficial ante cualquier aclaración futura. Este folio es único y rastreable, funcionando como la llave para consultar los resultados de asignación en los meses posteriores.

Si encuentras dificultades técnicas durante el proceso, la SEP habilita líneas de atención ciudadana y mesas de ayuda virtual. Se recomienda realizar el proceso desde una computadora de escritorio para evitar fallas en la carga de archivos que a veces ocurren en dispositivos móviles o tablets.

INFORMES DE PREINSCRIPCIONES EN CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Los sitios oficiales de las Secretarías de Educación (o sus equivalentes) en las 32 entidades federativas de México. Estos portales son el canal oficial para trámites como preinscripciones, consulta de boletas y becas locales.

• Aguascalientes: iea.gob.mx

• Baja California: educacionbc.edu.mx

• Baja California Sur: sepbcs.gob.mx

• Campeche: seduc.campeche.gob.mx

• Chiapas: educacionchiapas.gob.mx

• Chihuahua: educacion.chihuahua.gob.mx

• Ciudad de México (AEFCM): aefcm.gob.mx/gbmx/index.html

• Coahuila: seducoahuila.gob.mx

• Colima: secolima.gob.mx

• Durango: educacion.durango.gob.mx

• Estado de México: seduc.edomex.gob.mx

• Guanajuato: seg.guanajuato.gob.mx/SitePages/Home.aspx

• Guerrero: seg.gob.mx

• Hidalgo: sep.hidalgo.gob.mx

• Jalisco: portalsej.jalisco.gob.mx

• Michoacán: educacion.michoacan.gob.mx

• Morelos (IEBEM): iebem.morelos.gob.mx

• Nayarit: sepen.gob.mx

• Nuevo León: nl.gob.mx/educacion

• Oaxaca (IEEPO): oaxaca.gob.mx/ieepo/

• Puebla: sep.puebla.gob.mx

• Querétaro (USEBEQ): usebeq.edu.mx

• Quintana Roo: seq.qroo.gob.mx

• San Luis Potosí: sege.slp.gob.mx

• Sinaloa: sepyc.gob.mx

• Sonora: sec.sonora.gob.mx

• Tabasco: tabasco.gob.mx/educacion