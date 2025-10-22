Prepárese... Frente Frío 9 y Masa de Aire Frío azotarán a estos estados de México con bajas temperaturas

Un nuevo frente frío ingresó al noreste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El SMN detalló que este sistema se extenderá durante los próximos días, acompañado del clásico “Norte”, con vientos fuertes y ambiente gélido en varias regiones. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? Para este miércoles, el frente frío 9 se posicionará sobre la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este), así como fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), además de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento). Además, se prevé viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Asimismo, la onda tropical 39 se desplazará sobre Guatemala y eventualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha entidad. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical, se desplazarán sobre el noroeste del país, ocasionando descenso de temperaturas y rachas de vientos de 45 a 60 km/h en dicha región. Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de México. A su vez, un canal de baja presión en combinación con una vaguada en altura ubicada al noreste de la península de Yucatán, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico, continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas. Para el jueves, un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste de la República Mexicana, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región y la península de Yucatán. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, recorrerán el noroeste, norte y noreste del país, en interacción la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, generarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, centro y occidente del país. La onda tropical 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México, condición que incrementará la probabilidad de lluvias en estados del noreste, occidente y centro del país.