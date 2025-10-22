Prepárese... Frente Frío 9 y Masa de Aire Frío azotarán a estos estados de México con bajas temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un nuevo frente frío
Un nuevo frente frío ingresó al noreste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El SMN detalló que este sistema se extenderá durante los próximos días, acompañado del clásico “Norte”, con vientos fuertes y ambiente gélido en varias regiones.
Para este miércoles, el frente frío 9 se posicionará sobre la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.
Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes en Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este), así como fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), además de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).
Además, se prevé viento con rachas de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Asimismo, la onda tropical 39 se desplazará sobre Guatemala y eventualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha entidad. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical, se desplazarán sobre el noroeste del país, ocasionando descenso de temperaturas y rachas de vientos de 45 a 60 km/h en dicha región.
Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de México. A su vez, un canal de baja presión en combinación con una vaguada en altura ubicada al noreste de la península de Yucatán, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.
Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico, continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.
Para el jueves, un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste de la República Mexicana, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región y la península de Yucatán.
Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, recorrerán el noroeste, norte y noreste del país, en interacción la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, generarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las regiones mencionadas.
Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, centro y occidente del país.
La onda tropical 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México, condición que incrementará la probabilidad de lluvias en estados del noreste, occidente y centro del país.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 10 y máxima de 25 grado, el jueves tendremos una máxima de 25 y una mínima de 11 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 26 y mínima de 12.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, sur y este).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Los Tuxtlas), Chiapas (norte, centro y sur), Campeche (oeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento), Tamaulipas (sur), Nayarit (Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, sur y costas).
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora (norte), Chihuahua (norte), Nayarit (centro y suroeste), Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Puebla (sur).
Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.