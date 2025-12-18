EU destruye dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico y mata a 5 personas

Las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra.

En una declaración en X, el Comando Sur informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, “la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”.

El Comando detalló que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.