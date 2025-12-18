EU destruye dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico y mata a 5 personas

Internacional
/ 18 diciembre 2025
    EU destruye dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico y mata a 5 personas
    Fuerzas armadas de EU destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra. CAPTURA DE PANTALLA

El Comando detalló que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico”

Las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron este jueves dos lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cinco personas que iban: tres en uno y dos en otra.

En una declaración en X, el Comando Sur informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, “la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP

El Comando detalló que “la inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.

Añadió que “un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

TE PUEDE INTERESAR: EU ataca otra ‘narcolancha’, deja 4 personas fallecidas en el Pacífico

Se trata del tercer ataque esta semana. Luego de otros el miércoles y el lunes.

Este mismo miércoles, el Senado estadounidense aprobó una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900 mil millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.

(Con información de El Universal)

Temas


Ataques
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos
Océano Pacífico

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

