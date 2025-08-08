Prepárese... Monzón Mexicano azotará a México con fuertes lluvias y granizadas

El temporal de lluvias se mantiene en el Territorio Mexicano y junto al Monzón Mexicano, generarán fuertes lluvias y granizadas, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Mediante un comunicado el SMN dio a conocer los efectos de estos fenómenos comenzarán a partir de este día en el Territorio Nacional, generando fuertes lluvias y granizadas en varios estados de la República Mexicana.

Para este viernes, la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima. Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca. Para el viernes, el ciclón tropical Ivo se localizará al suroeste de la península de Baja California, manteniendo su desplazamiento hacia el oeste, sin generar efectos en el territorio nacional. Por su parte, una vaguada en altura, canales de baja presión en el noreste, occidente, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como el ingreso de humedad del golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas además del sur del país, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Asimismo, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se da por finalizada la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 16 y máxima de 26 grado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 16 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 28 y mínima de 15 con probabilidad de lluvia. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila, Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sur), Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de trombas marinas: Baja California Sur (sur). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa (norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: sur de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.