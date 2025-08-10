Prepárese... Tormenta Ivo se aleja de México, mientras lluvias prevalecen en gran parte del país

Para este 10 de agosto, se pronosticó que el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, provocará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la zona noroeste de México, además de lluvias y chubascos en la península de Baja California. Asimismo se tiene que previsto que estos fenómenos estén acompañados con descargas eléctricas, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Dentro de su reporte diario, la institución agregó que un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central interaccionará con una vaguada en altura, que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Esto derivará en chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y probable caída de granizo. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 11 al 16 de agosto? (Calendario Oficial)

Mientras tanto, otro canal de baja presión, ubicado al sureste del país, se juntará con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes. Sin embargo, zonas al norte del territorio nacional, el litoral del Pacífico y del golfo, además de la península de Yucatan, se mantendrán con un ambiente caluroso; así como también prevalecerá la onda de calor al este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

TORMENTA TROPICAL IVO En cuanto a la tormenta tropical Ivo, el SMN indicó que continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose de Baja California Sur. Durante este madrugada, se informó que la ubicación exacta del fenómeno está a 470 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lázaro, y a 575 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. No obstante, el SMN se mantiene en vigilancia de dos zonas con posibilidad de desarrollo ciclónico. La primera es en el océano Atlántico central, la cual tiene un 10 por ciento de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y de 20 por ciento en los siguientes 7 días. Actualmente se ubica a 3 mil 670 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el norte.

La segunda está frente a la costa occidental de África. Hasta el momento se mantiene con probabilidad de desarrollo en un 30 por ciento para las próximas 48 horas y un 80 por ciento en los siguientes 7 días. PRONÓSTICO DE LLUVIAS 1. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 2. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. 3. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 4. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Conagua advirtió que las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones, por lo que se extrema a tomar precauciones. PRONÓSTICO DE VIENTO * Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua. * Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las rachas de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, según dio a conocer Conagua.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA EL DÍA DE HOY * Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). * Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). * Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. * Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA EL DÍA DE HOY * Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. CLIMA EN COAHUILA Por la mañana, se percibirá el cielo medio nublado; ambiente fresco a templado. Durante la tarde, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en estados vecinos, como Nuevo León (este). También se registrarán chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el estado, así como también en Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, y Zacatecas.