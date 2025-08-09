¿Cuántos homicidios se registraron en agosto del 2025 en México?

México
/ 9 agosto 2025
    ¿Cuántos homicidios se registraron en agosto del 2025 en México?
    ¿Cuántos homicidios se registraron en agosto del 2025 en México?

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto en México, según la SSPC

Durante la primera semana de agosto se registraron 447 asesinatos en el país, un promedio de 56 diarios, según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo anterior confirma que a la semana se registran entre 450 y 500 víctimas de homicidio doloso.

Al momento, el 1 de agosto es el día más violento del mes, al contabilizar 67 muertes intencionales, seguido del 7 de agosto, con 65 víctimas, según el reporte diario de la SSPC, elaborado con base en los reportes enviados por las fiscalías o procuradurías estatales.

Los estados más violentos en la primera semana, que abarca del 1 al 8 agosto, son Guanajuato, 46 asesinatos; Baja California, 38; Sonora, 33; Estado de México, 36; Michoacán, 29; Chihuahua, 28; Jalisco, 25; Veracruz, 24; Sinaloa, 23, la mayoría estados gobernados por el partido Morena.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los homicidios se mantienen como la octava causa de muerte en México, con 33 mil 241 registrados en 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente del país.

