¿Presentas el Examen de Control Presencial de la UNAM? Esto debes llevar y estas son las reglas

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) reportó que todo está listo para comenzar este miércoles 12 de agosto con la aplicación del Examen de Control Presencial , dirigido a las personas aspirantes que fueron convocadas previamente.

Hasta las 16:00 horas de este martes, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita, documento en el que se especifican la sede, fecha y horario asignados para presentar la prueba.

La primera ciudad en recibir a los aspirantes será León, Guanajuato, donde más de 2 mil personas ya habían completado su registro para presentar el examen.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE APLICARÁ EL EXAMEN DE LA UNAM?

La aplicación comenzará en el Hotel Real de Minas Poliforum, en León, donde se contemplan distintos turnos durante el miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

En León, el examen se realizará el miércoles de 17:00 a 20:00 horas. Para el jueves habrá tres horarios: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

En Oaxaca, Oaxaca, la prueba se llevará a cabo el jueves 13 de agosto también en tres turnos: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Posteriormente, la UNAM continuará con la aplicación en Tijuana, Baja California, el domingo 16 de agosto. En esta sede habrá dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.