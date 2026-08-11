¿Presentas el Examen de Control Presencial de la UNAM? Esto debes llevar y estas son las reglas

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    ¿Presentas el Examen de Control Presencial de la UNAM? Esto debes llevar y estas son las reglas
    La UNAM reportó que todo está listo para comenzar este miércoles 12 de agosto con la aplicación del Examen de Control Presencial. FOTO: CUARTOSCURO

Más de 45 mil aspirantes ya descargaron su cita para presentar el Examen de Control Presencial de la UNAM en agosto.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportó que todo está listo para comenzar este miércoles 12 de agosto con la aplicación del Examen de Control Presencial, dirigido a las personas aspirantes que fueron convocadas previamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desechan-primer-amparo-contra-suspension-de-examen-de-la-unam-en-ciudad-de-mexico-NG22712483

Hasta las 16:00 horas de este martes, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita, documento en el que se especifican la sede, fecha y horario asignados para presentar la prueba.

La primera ciudad en recibir a los aspirantes será León, Guanajuato, donde más de 2 mil personas ya habían completado su registro para presentar el examen.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE APLICARÁ EL EXAMEN DE LA UNAM?

La aplicación comenzará en el Hotel Real de Minas Poliforum, en León, donde se contemplan distintos turnos durante el miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

En León, el examen se realizará el miércoles de 17:00 a 20:00 horas. Para el jueves habrá tres horarios: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

En Oaxaca, Oaxaca, la prueba se llevará a cabo el jueves 13 de agosto también en tres turnos: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Posteriormente, la UNAM continuará con la aplicación en Tijuana, Baja California, el domingo 16 de agosto. En esta sede habrá dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

$!Hasta las 16:00 horas de este martes, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita.
Hasta las 16:00 horas de este martes, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS ASPIRANTES?

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recordó que quienes presenten el examen deberán acudir con una identificación oficial vigente y llevar impreso el comprobante de la cita.

Además, se recomienda llegar una hora antes del horario establecido, ya que será necesario completar el proceso de registro antes de ingresar al examen.

La universidad también informó que el portal “TU SITIO” permanecerá disponible para que las personas convocadas puedan descargar su cita.

¿CUÁNTAS PREGUNTAS TIENE EL EXAMEN DE CONTROL?

La prueba está integrada por 120 reactivos y cada aspirante contará con un máximo de tres horas para responderlos.

Durante la aplicación existen restricciones para garantizar las condiciones de seguridad y control. Entre ellas se encuentra la prohibición de utilizar teléfonos celulares mientras se presenta el examen.

Tampoco estará permitido ingresar con mochilas, bolsas o bultos de gran tamaño, por lo que la UNAM recomienda acudir únicamente con los objetos indispensables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-elige-al-palacio-de-los-deportes-como-sede-para-examen-de-control-en-cdmx-acudiran-53568-aspirantes-AH22700671

UNAM BRINDARÁ ORIENTACIÓN EN LAS SEDES

La Universidad Nacional señaló que habrá personal universitario en los distintos puntos de aplicación para orientar a los aspirantes y resolver dudas relacionadas con el ingreso y desarrollo de la jornada.

Quienes aún no hayan descargado su cita deberán consultar “TU SITIO”, ya que el documento contiene la información específica que deberán seguir para presentar el Examen de Control Presencial.

La UNAM pidió a las personas convocadas revisar con anticipación su cita y organizar su traslado para llegar a tiempo a la sede correspondiente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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