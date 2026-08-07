UNAM elige al Palacio de los Deportes como sede para examen de control en CDMX; acudirán 53,568 aspirantes

CDMX.- La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció a las y los aspirantes del examen de control que ya está habilitado el sistema con la finalidad de obtener su cita. En redes sociales, la Máxima Casa de Estudios explicó que las interesadas y los interesados deben acceder a “Tu Sitio”, alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo 2026-2027/1, e ingresar su clave personal.

Después, conocerán el lugar, la fecha, la hora, el croquis y la documentación necesario con el fin de contestar esta prueba, recomendación del Comité Técnico de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. En caso de dudas, dicha Dirección pide enviar un correo electrónico a la dirección: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

SEDES PARA EL EXAMEN DE CONTROL DE LA UNAM León, Guanajuato: Se atenderá a 2,777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias. Oaxaca, Oaxaca: Recibirá a 1,920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: Se darán cita 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler. Ciudad de México: Concentrará la aplicación para 53,568 aspirantes los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.