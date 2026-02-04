$!Profeco: Estos son los mejores cepillos de dientes eléctricos que no dañan encías de niños y niñas

Los cepillos de dientes eléctricos son una sensación para las personas adultas por la facilidad con que se realiza la tarea... Para las infancias, estos representan novedad y curiosidad, ya que son decorados con personajes infantiles populares y colores llamativos. Sin embargo, es necesario conocer qué hay detrás del artículo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que los cepillos eléctricos reducen el esfuerzo que hay que aplicar al cepillar los dientes, además de que pueden mejorar la eficacia del cepillado en lengua y encías.

Debido a una demanda creciente que responde a una necesidad de higiene, se realizó un estudio de calidad en el que la institución supervisó cuatro cepillos de dientes eléctricos, ideales para las niñas y los niños, enfocándose en aspectos como la resistencia, duración de batería, acabados e información comercial, entre otros.

PROFECO: ESTE ES EL MEJOR CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO PARA NIÑAS Y NIÑOS

En el análisis se aplicó a los modelos Oral-B Disney Pixar Cars; Oral-B Disney Princess; Oral-B Marvel Spiderman; y Philips | Colgate for kids.

Profeco describió que todos los cepillos eléctricos cumplieron con los altos estándares de calidad en pruebas físicas, por lo que cualquier elección sería correcta. Sin embargo, recomendó considerar las necesidades principales que deben ser cubiertas con este artículo:

1. Duración de batería:

El modelo Philips | Colgate for kids es el que ofrece mayor número de lavados con una sola carga, alcanzando hasta 95 ciclos de cepillado. Mientras que el Oral-B Marvel Spiderman fue el que registró la autonomía más baja con solo 14 ciclos.

2. Seguridad y acabados:

Todos los modelos infantiles obtuvieron una calificación ‘Excelente’ en las pruebas de acabados, calentamiento y resistencia al desgaste de las cerdas.

3. Funciones especiales:

El modelo Philips | Colgate for kids cuenta con características que los demás no tienen, como el apagado automático después de dos minutos y la función ‘Easy Start’, que aumenta gradualmente la potencia durante las primeras 14 sesiones para ayudar al niño o niña a acostumbrarse al movimiento.

4. Tipo de cerdas:

La elección depende de la sensibilidad dental del menor, ya que el estudio muestra variaciones: desde cerdas ‘Suaves’ como el Oral-B Spiderman, ‘Extrasuaves’ como el Oral-B Cars y Princess, y hasta ‘Ultrasuaves’ como el Philips | Colgate for kids.

5. Cumplimiento comercial:

Es importante notar que todos los modelos analizados presentaron información comercial incompleta, principalmente en sus garantías e instructivos, por lo que ninguno cumple al 100 por ciento la normativa de etiquetado y documentación.