Profeco: Estos son los mejores cepillos de dientes eléctricos que no dañan encías de niños y niñas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad a dos marcas de cepillos de dientes eléctricos: Oral-B y Colgate
Los cepillos de dientes eléctricos son una sensación para las personas adultas por la facilidad con que se realiza la tarea... Para las infancias, estos representan novedad y curiosidad, ya que son decorados con personajes infantiles populares y colores llamativos. Sin embargo, es necesario conocer qué hay detrás del artículo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que los cepillos eléctricos reducen el esfuerzo que hay que aplicar al cepillar los dientes, además de que pueden mejorar la eficacia del cepillado en lengua y encías.
Debido a una demanda creciente que responde a una necesidad de higiene, se realizó un estudio de calidad en el que la institución supervisó cuatro cepillos de dientes eléctricos, ideales para las niñas y los niños, enfocándose en aspectos como la resistencia, duración de batería, acabados e información comercial, entre otros.
PROFECO: ESTE ES EL MEJOR CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO PARA NIÑAS Y NIÑOS
En el análisis se aplicó a los modelos Oral-B Disney Pixar Cars; Oral-B Disney Princess; Oral-B Marvel Spiderman; y Philips | Colgate for kids.
Profeco describió que todos los cepillos eléctricos cumplieron con los altos estándares de calidad en pruebas físicas, por lo que cualquier elección sería correcta. Sin embargo, recomendó considerar las necesidades principales que deben ser cubiertas con este artículo:
1. Duración de batería:
El modelo Philips | Colgate for kids es el que ofrece mayor número de lavados con una sola carga, alcanzando hasta 95 ciclos de cepillado. Mientras que el Oral-B Marvel Spiderman fue el que registró la autonomía más baja con solo 14 ciclos.
2. Seguridad y acabados:
Todos los modelos infantiles obtuvieron una calificación ‘Excelente’ en las pruebas de acabados, calentamiento y resistencia al desgaste de las cerdas.
3. Funciones especiales:
El modelo Philips | Colgate for kids cuenta con características que los demás no tienen, como el apagado automático después de dos minutos y la función ‘Easy Start’, que aumenta gradualmente la potencia durante las primeras 14 sesiones para ayudar al niño o niña a acostumbrarse al movimiento.
4. Tipo de cerdas:
La elección depende de la sensibilidad dental del menor, ya que el estudio muestra variaciones: desde cerdas ‘Suaves’ como el Oral-B Spiderman, ‘Extrasuaves’ como el Oral-B Cars y Princess, y hasta ‘Ultrasuaves’ como el Philips | Colgate for kids.
5. Cumplimiento comercial:
Es importante notar que todos los modelos analizados presentaron información comercial incompleta, principalmente en sus garantías e instructivos, por lo que ninguno cumple al 100 por ciento la normativa de etiquetado y documentación.
Como conclusión, VANGUARDIA reitera que la decisión final de compra debe considerar las recomendaciones odontológicas, para poder determinar cuál es el cabezal más adecuado. Asimismo, no hay que pasar por alto los costos, ya que los cepillos analizados oscilan ent-re los $498 y $1,099 pesos.
RECOMENDACIONES DE USO
1. Consulta con un especialista en odontología: Estos cepillos normalmente incluyen cabezales con cerdas ultrasuaves (en el caso de los modelos infantiles), suaves o medianas, para evitar dañar las encías y el esmalte dental. Antes de elegir la dureza de las cerdas, consulta con tu dentista cuál es el tipo de cabezal más conveniente para tu salud bucal, y en general para cualquier afectación que notes en tu boca.
2. Cambia el cabezal cada tres meses: Los especialistas en salud bucal recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada tres meses (en este caso el cabezal) o antes, si notas las cerdas desgastadas o deformadas. También es importante sustituirlo tras haber padecido alguna enfermedad respiratoria.
3. Sécalo después de usarlo: Después de cada uso, enjuaga muy bien tu cepillo (la sección que sujeta el cabezal) y sécalo perfectamente. También sigue las instrucciones del fabricante para evitar la proliferación de microorganismos que podrían afectar tu salud bucal.
4. Lávate los dientes después de cada comida: Sigue una técnica de cepillado adecuada que elimine los residuos de alimentos sin lastimar tus encías. Completa tu higiene diaria con el uso de hilo dental.
5. Nunca compartas tu cepillo de dientes: Este objeto es de uso exclusivo. Compartirlo puede provocar el contagio de enfermedades.
RECOMENDACIONES DE COMPRA
1. Adquiérelos en establecimientos formales: Esto garantiza que el producto haya tenido un manejo higiénico para su venta al público.
2. Compra un paquete de cabezales de repuesto: Al igual que con los cepillos manuales, se recomienda cambiar el cabezal cada tres meses o antes, si detectas que ya está gastado o te causa molestias al cepillarte.
3. Considera el costo: Ten en cuenta que el costo de los cepillos dentales eléctricos, así como de sus cabezales de repuesto, representan un gasto mayor en comparación con los cepillos manuales.
4. Revisa sus características: Asegúrate de que el cepillo que vayas a adquirir corresponda con tus necesidades específicas (cerdas suaves, ultrasuaves, extrasuaves o medianas). Recuerda que por higiene, una vez abierto el empaque no hay devoluciones o cambios. Considera que a mayor cantidad de características o funciones especiales, el costo del mismo puede elevarse.
OTRAS RECOMENDACIONES
Profeco reiteró que un cepillo dental eléctrico es un pequeño electrodoméstico por sus baterías y componentes electrónicos, por lo que no debe tirarse a la basura común como uno manual, sino desecharse por partes.
Los cabezales no son reciclables debido a la mezcla de materiales, por lo que deben desecharse en la basura inorgánica no reciclable. El cuerpo del cepillo debe llevarse a centros de acopio de residuos electrónicos.
Si la batería es removible, retírala y deposítala en los centros de acopio de pilas para su correcto manejo.