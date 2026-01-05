Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia
Un estudio de la Profeco evaluó 17 marcas de bolsas de basura y detectó productos con fugas y menor resistencia
Las bolsas de basura son consideradas la primera línea de defensa en la higiene y el manejo adecuado de los desechos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Con el propósito de evaluar su desempeño y seguridad, la institución realizó un estudio de laboratorio cuyos resultados fueron publicados en la edición de enero de la Revista del Consumidor.
En total se analizaron 17 productos, de los cuales 16 están elaborados con polietileno reciclable y uno es compostable, fabricado a base de plantas.
El laboratorio de Profeco aplicó las siguientes pruebas técnicas:
- Información comercial
- Calidad de acabados
- Verificación dimensional y contenido
- Resistencia al desgarre
- Resistencia a la ruptura y a la elongación
- Medición de espesor
- Hermeticidad
Cada una de estas evaluaciones permitió determinar qué tan funcionales y seguras resultan las bolsas para el manejo cotidiano de residuos.
MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA QUE PRESENTARON FUGAS EN LA PRUEBA DE HERMETICIDAD
Durante la prueba de hermeticidad, tres marcas presentaron fugas de líquidos:
- Costalitos
- Golden Hills
- Quality Day
MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA CON MENOR RESISTENCIA AL DESGARRE
Profeco identificó que estas bolsas ofrecieron menor resistencia al desgarre, aunque indicó que su desempeño es suficiente para el manejo de residuos:
- Chedraui
- Ke Precio
- Virutex
MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA CON MENOR RESISTENCIA A LA RUPTURA
En cuanto a la resistencia a la ruptura, las siguientes marcas fueron las que presentaron los niveles más bajos, aunque cumplen su función básica:
- Aurrera
- Plasti Bolsa
- Precíssimo
- Protecto
- Servi-Bolsa
PRODUCTOS SIN LEYENDAS PRECAUTORIAS EN SU INFORMACIÓN COMERCIAL
Profeco también detectó que estas marcas no incluyen leyendas precautorias en su etiquetado:
- Great Value
- La Casera
VENTAJAS DEL USO ADECUADO DE BOLSAS DE BASURA
La institución destacó que el uso de bolsas de basura contribuye a mantener limpios los entornos, ya que evita la dispersión de residuos en calles, parques y cuerpos de agua. También facilita la separación de basura orgánica e inorgánica, lo que mejora los procesos de reciclaje y compostaje.
Además, cuando están fabricadas con material reciclado, ayudan a reducir el consumo de plásticos de primera fabricación, lo que se traduce en una menor huella ambiental y menor consumo energético.
RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO Y RESPONSABLE
Profeco compartió una serie de recomendaciones para prolongar la vida útil de las bolsas y proteger a quienes manipulan los desechos:
- Evitar colocar objetos puntiagudos, ya que podrían perforarlas.
- No llenarlas por completo, para poder cerrarlas adecuadamente.
- Separar correctamente los residuos para facilitar su recolección.
- No dejarlas en la vía pública, debido al riesgo sanitario y ambiental.
- Reutilizarlas cuando sea posible, siempre que no hayan contenido residuos orgánicos o materiales que dañen la bolsa.
Con estos resultados, el estudio de la Profeco ofrece a los consumidores información para tomar decisiones más informadas sobre el uso y compra de bolsas de basura, así como para fomentar buenas prácticas de manejo de residuos en el hogar y espacios públicos.