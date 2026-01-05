$!Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia

Las bolsas de basura son consideradas la primera línea de defensa en la higiene y el manejo adecuado de los desechos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con el propósito de evaluar su desempeño y seguridad, la institución realizó un estudio de laboratorio cuyos resultados fueron publicados en la edición de enero de la Revista del Consumidor.

En total se analizaron 17 productos, de los cuales 16 están elaborados con polietileno reciclable y uno es compostable, fabricado a base de plantas.

El laboratorio de Profeco aplicó las siguientes pruebas técnicas:

- Información comercial

- Calidad de acabados

- Verificación dimensional y contenido

- Resistencia al desgarre

- Resistencia a la ruptura y a la elongación

- Medición de espesor

- Hermeticidad

Cada una de estas evaluaciones permitió determinar qué tan funcionales y seguras resultan las bolsas para el manejo cotidiano de residuos.