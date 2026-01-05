Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia

Información
/ 5 enero 2026
    Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia
    Profeco publicó en la Revista del Consumidor los resultados de un estudio donde evaluó la resistencia, seguridad y hermeticidad de diferentes marcas de bolsas de basura disponibles en el mercado VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Basura
Consejos
Hogar

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco

Un estudio de la Profeco evaluó 17 marcas de bolsas de basura y detectó productos con fugas y menor resistencia

Las bolsas de basura son consideradas la primera línea de defensa en la higiene y el manejo adecuado de los desechos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con el propósito de evaluar su desempeño y seguridad, la institución realizó un estudio de laboratorio cuyos resultados fueron publicados en la edición de enero de la Revista del Consumidor.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Condusef emiten 10 pasos para evitar el sobreendeudamiento en 2026

En total se analizaron 17 productos, de los cuales 16 están elaborados con polietileno reciclable y uno es compostable, fabricado a base de plantas.

El laboratorio de Profeco aplicó las siguientes pruebas técnicas:

- Información comercial

- Calidad de acabados

- Verificación dimensional y contenido

- Resistencia al desgarre

- Resistencia a la ruptura y a la elongación

- Medición de espesor

- Hermeticidad

Cada una de estas evaluaciones permitió determinar qué tan funcionales y seguras resultan las bolsas para el manejo cotidiano de residuos.

MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA QUE PRESENTARON FUGAS EN LA PRUEBA DE HERMETICIDAD

Durante la prueba de hermeticidad, tres marcas presentaron fugas de líquidos:

- Costalitos

- Golden Hills

- Quality Day

MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA CON MENOR RESISTENCIA AL DESGARRE

Profeco identificó que estas bolsas ofrecieron menor resistencia al desgarre, aunque indicó que su desempeño es suficiente para el manejo de residuos:

- Chedraui

- Ke Precio

- Virutex

$!Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia

MARCAS DE BOLSAS PARA BASURA CON MENOR RESISTENCIA A LA RUPTURA

En cuanto a la resistencia a la ruptura, las siguientes marcas fueron las que presentaron los niveles más bajos, aunque cumplen su función básica:

- Aurrera

- Plasti Bolsa

- Precíssimo

- Protecto

- Servi-Bolsa

PRODUCTOS SIN LEYENDAS PRECAUTORIAS EN SU INFORMACIÓN COMERCIAL

Profeco también detectó que estas marcas no incluyen leyendas precautorias en su etiquetado:

- Great Value

- La Casera

$!Profeco analiza bolsas de basura: estas marcas presentaron fugas y menor resistencia

VENTAJAS DEL USO ADECUADO DE BOLSAS DE BASURA

La institución destacó que el uso de bolsas de basura contribuye a mantener limpios los entornos, ya que evita la dispersión de residuos en calles, parques y cuerpos de agua. También facilita la separación de basura orgánica e inorgánica, lo que mejora los procesos de reciclaje y compostaje.

Además, cuando están fabricadas con material reciclado, ayudan a reducir el consumo de plásticos de primera fabricación, lo que se traduce en una menor huella ambiental y menor consumo energético.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco alerta sobre problemas en indicador de combustible en modelos de autos Mazda

RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO Y RESPONSABLE

Profeco compartió una serie de recomendaciones para prolongar la vida útil de las bolsas y proteger a quienes manipulan los desechos:

- Evitar colocar objetos puntiagudos, ya que podrían perforarlas.

- No llenarlas por completo, para poder cerrarlas adecuadamente.

- Separar correctamente los residuos para facilitar su recolección.

- No dejarlas en la vía pública, debido al riesgo sanitario y ambiental.

- Reutilizarlas cuando sea posible, siempre que no hayan contenido residuos orgánicos o materiales que dañen la bolsa.

Con estos resultados, el estudio de la Profeco ofrece a los consumidores información para tomar decisiones más informadas sobre el uso y compra de bolsas de basura, así como para fomentar buenas prácticas de manejo de residuos en el hogar y espacios públicos.

Temas


Basura
Consejos
Hogar

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan