Profeco: ¿Cómo presentar una queja? Requisitos, pasos y casos que sí puede atender
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Profeco detalla requisitos, plazos y opciones para presentar quejas contra proveedores por incumplimientos, cobros indebidos o garantías
Cuando una persona consumidora considera que un proveedor incumplió con las condiciones de una compra o servicio, puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para buscar una solución mediante un procedimiento de conciliación.
La dependencia federal explica que una queja es una reclamación presentada contra un proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos de entrega, condiciones de venta, garantías, intereses, promociones u otros compromisos adquiridos durante una transacción comercial.
¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO?
Las personas consumidoras pueden acudir de manera presencial a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a su domicilio para iniciar el trámite.
También existe la posibilidad de realizar el procedimiento en línea cuando la empresa se encuentra inscrita en los programas de conciliación digital de Profeco.
Para las personas mexicanas que residen fuera del país, Profeco cuenta con mecanismos especiales de atención a través de sus plataformas de conciliación internacional.
Asimismo, la dependencia pone a disposición el correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx para orientación y asesoría relacionada con los derechos de los consumidores.
REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO
Para iniciar el procedimiento es necesario proporcionar nombre completo y domicilio de la persona consumidora, además de una identificación oficial vigente.
También se debe reunir toda la documentación relacionada con la reclamación, como facturas, recibos, contratos, comprobantes de pago, publicidad, estados de cuenta o cualquier otro documento que ayude a acreditar la relación comercial.
La Profeco solicita además el nombre y domicilio del proveedor. Si estos datos no aparecen en el comprobante de compra, se debe indicar el lugar donde puede ser localizado.
Otro requisito consiste en describir el bien o servicio reclamado y explicar detalladamente los hechos que originaron la inconformidad.
Las personas consumidoras también deben presentar el Formato de Recepción de Queja en la Oficina de Defensa del Consumidor correspondiente.
CASOS QUE PROFECO NO PUEDE ATENDER
La Procuraduría señala que existen situaciones en las que carece de facultades legales para intervenir.
Entre ellas se encuentran los conflictos derivados de relaciones laborales o contratos de trabajo.
Tampoco puede atender controversias relacionadas con servicios profesionales que no tengan carácter mercantil.
Asimismo, quedan fuera de su competencia los asuntos vinculados con sociedades de información crediticia y diversos servicios financieros regulados por organismos especializados.
En estos casos, las reclamaciones deben canalizarse ante otras autoridades competentes, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) u organismos supervisores del sistema financiero.
¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE PRESENTAR LA QUEJA ANTE PROFECO?
Si la reclamación resulta procedente, Profeco inicia un procedimiento conciliatorio entre la persona consumidora y el proveedor.
Durante este proceso, un conciliador actúa como intermediario para facilitar el diálogo entre ambas partes y buscar una solución que respete los derechos del consumidor.
Dependiendo de las circunstancias del caso, el acuerdo puede incluir la devolución del dinero pagado, la reposición del producto, la prestación correcta del servicio contratado, el pago de una bonificación o alguna otra medida aceptada por ambas partes.
CONCILIACIÓN INMEDIATA MEDIANTE CONCILIAEXPRÉS
La Procuraduría también cuenta con el programa Conciliaexprés, que permite resolver ciertos conflictos de manera más rápida con proveedores previamente inscritos en este esquema.
A través de este mecanismo se busca alcanzar acuerdos inmediatos sin necesidad de iniciar procedimientos más largos.
¿PUEDE PROFECO OBLIGAR A UNA EMPRESA A CUMPLIR?
La dependencia aclara que durante el procedimiento conciliatorio no tiene facultades para obligar al proveedor a aceptar todas las pretensiones del consumidor.
Cuando no es posible alcanzar un acuerdo, Profeco puede orientar a la persona afectada sobre otros mecanismos legales de defensa, entre ellos el arbitraje o la emisión de dictámenes especializados.
Estas herramientas permiten continuar con la defensa de los derechos del consumidor por otras vías previstas en la legislación mexicana.