$!Profeco: ¿Cómo presentar una queja? Requisitos, pasos y casos que sí puede atender

La dependencia federal explica que una queja es una reclamación presentada contra un proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos de entrega, condiciones de venta, garantías, intereses, promociones u otros compromisos adquiridos durante una transacción comercial.

Cuando una persona consumidora considera que un proveedor incumplió con las condiciones de una compra o servicio, puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) para buscar una solución mediante un procedimiento de conciliación.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO?

Las personas consumidoras pueden acudir de manera presencial a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a su domicilio para iniciar el trámite.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento en línea cuando la empresa se encuentra inscrita en los programas de conciliación digital de Profeco.

Para las personas mexicanas que residen fuera del país, Profeco cuenta con mecanismos especiales de atención a través de sus plataformas de conciliación internacional.

Asimismo, la dependencia pone a disposición el correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx para orientación y asesoría relacionada con los derechos de los consumidores.

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO

Para iniciar el procedimiento es necesario proporcionar nombre completo y domicilio de la persona consumidora, además de una identificación oficial vigente.

También se debe reunir toda la documentación relacionada con la reclamación, como facturas, recibos, contratos, comprobantes de pago, publicidad, estados de cuenta o cualquier otro documento que ayude a acreditar la relación comercial.

La Profeco solicita además el nombre y domicilio del proveedor. Si estos datos no aparecen en el comprobante de compra, se debe indicar el lugar donde puede ser localizado.

Otro requisito consiste en describir el bien o servicio reclamado y explicar detalladamente los hechos que originaron la inconformidad.

Las personas consumidoras también deben presentar el Formato de Recepción de Queja en la Oficina de Defensa del Consumidor correspondiente.