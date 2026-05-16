Telcel habría realizado cobros indebidos por servicio de IA a más de 135 mil usuarios, según Profeco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Telcel habría realizado cobros indebidos por servicio de IA a más de 135 mil usuarios, según Profeco
    Más de 135 mil usuarios de Telcel recibieron cargos no autorizados por Google AI Pro; Profeco confirmó devoluciones tras el caso. VANGUARDIA

Profeco informó que Telcel cobró más de 53 millones de pesos por un servicio de inteligencia artificial no autorizado por usuarios

Profeco informó que Telcel realizó cargos por más de 53.5 millones de pesos a clientes de planes móviles por un servicio de inteligencia artificial que no fue solicitado ni autorizado; la empresa aseguró haber realizado devoluciones tras detectar el problema.

La empresa Telcel realizó cobros indebidos por un total de 53 millones 562 mil 790 pesos a 135 mil 602 usuarios con planes de telefonía móvil, correspondientes a un servicio de inteligencia artificial denominado Google AI Pro, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al medio Contralínea.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/te-cancelaron-tus-boletos-del-cruz-azul-vs-chivas-profeco-va-tras-fanki-tras-el-caos-por-entradas-de-113-DB20653257

USUARIOS TELCEL RECIBEN CARGO DE 395 PESOS

Según lo reportado, los cargos se reflejaron en los pagos correspondientes a marzo y abril de 2026. Cada cliente afectado recibió un cobro de 395 pesos por un servicio que, de acuerdo con la autoridad, no fue contratado ni autorizado previamente.

La Procuraduría Federal del Consumidor confirmó que el servicio fue aplicado sin consentimiento de los usuarios. En la respuesta proporcionada a Contralínea, la dependencia señaló que “no se hizo de conocimiento a las personas consumidoras”.

No obstante, Profeco indicó que no identificó dolo por parte de la empresa y explicó que Telcel efectuó devoluciones tras detectar el problema. Según la información difundida, los reintegros se realizaron en tres fechas distintas: el 1 de abril, el 10 de abril y el 4 de mayo de 2026.

PROFECO REPORTA QUEJAS DE CLIENTES TELCEL POR COBROS RELACIONADOS CON INTELIGENCIA ARTIFICAL

El tema fue abordado el pasado 11 de mayo durante la conferencia presidencial, donde el procurador Iván Escalante fue consultado sobre diversas inconformidades contra Telcel relacionadas con cobros de servicios de inteligencia artificial, fianzas anuales y problemas en la emisión de facturas.

De acuerdo con la información proporcionada por Profeco, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones mantiene registro de 22 quejas relacionadas específicamente con el cobro del servicio de inteligencia artificial.

La dependencia precisó que siete de esas quejas ya fueron conciliadas con el reintegro total del monto cobrado, mientras que otras 15 continúan en trámite.

COBRO DE FIANZA ANUAL DEJÓ DE SER OBLIGATORIO

En relación con otro de los señalamientos realizados contra la empresa, referente al cobro de una fianza anual obligatoria de 200 pesos aplicada a usuarios con planes de telefonía móvil, Profeco informó que esta práctica ya no tiene carácter obligatorio.

La autoridad explicó que el contrato de adhesión vigente, registrado el 3 de junio de 2025, establece que el depósito de garantía es únicamente una de las opciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los consumidores.

Según la información difundida, dichos recursos eran transferidos a Afianzadora Inbursa, empresa también perteneciente al empresario Carlos Slim Helú.

Profeco detalló que la cláusula 21.2 del contrato vigente contempla que, en caso de que el depósito en garantía no sea utilizado por la empresa, éste debe ser devuelto al término de la relación contractual, ya sea como saldo a favor en la cuenta Telcel o mediante el mismo método en que fue pagado originalmente.

Asimismo, se establece que la devolución procederá una vez que la empresa confirme la inexistencia de adeudos pendientes por parte del cliente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/profeco-va-contra-whirlpool-admiten-demanda-colectiva-por-incumplimientos-EE20355441

MÁS DE 100 QUEJAS CONTRA TELCEL POR DEPÓSITO DE GARANTÍAS

La PROFECO también informó que entre junio de 2025 y el 8 de mayo de 2026 se registraron 104 quejas relacionadas con depósitos en garantía aplicados por Telcel.

De acuerdo con la dependencia, alrededor del 95 por ciento de esos casos fueron conciliados entre la empresa y los consumidores.

Respecto a los reportes por incumplimiento en la entrega de facturas correspondientes a los servicios contratados, Profeco indicó que existen siete quejas registradas y que todas fueron conciliadas a favor de las personas consumidoras.

Actualmente, América Móvil, matriz de Telcel, reporta contar con aproximadamente 76 millones de usuarios en México, aunque no especifica cuántos de ellos corresponden a clientes con planes de renta mensual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ia
Telecomunicaciones

Localizaciones


México

Organizaciones


Profeco
Telcel

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?