Telcel habría realizado cobros indebidos por servicio de IA a más de 135 mil usuarios, según Profeco

Profeco informó que Telcel realizó cargos por más de 53.5 millones de pesos a clientes de planes móviles por un servicio de inteligencia artificial que no fue solicitado ni autorizado; la empresa aseguró haber realizado devoluciones tras detectar el problema. La empresa Telcel realizó cobros indebidos por un total de 53 millones 562 mil 790 pesos a 135 mil 602 usuarios con planes de telefonía móvil, correspondientes a un servicio de inteligencia artificial denominado Google AI Pro, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al medio Contralínea.

USUARIOS TELCEL RECIBEN CARGO DE 395 PESOS Según lo reportado, los cargos se reflejaron en los pagos correspondientes a marzo y abril de 2026. Cada cliente afectado recibió un cobro de 395 pesos por un servicio que, de acuerdo con la autoridad, no fue contratado ni autorizado previamente. La Procuraduría Federal del Consumidor confirmó que el servicio fue aplicado sin consentimiento de los usuarios. En la respuesta proporcionada a Contralínea, la dependencia señaló que “no se hizo de conocimiento a las personas consumidoras”. No obstante, Profeco indicó que no identificó dolo por parte de la empresa y explicó que Telcel efectuó devoluciones tras detectar el problema. Según la información difundida, los reintegros se realizaron en tres fechas distintas: el 1 de abril, el 10 de abril y el 4 de mayo de 2026. PROFECO REPORTA QUEJAS DE CLIENTES TELCEL POR COBROS RELACIONADOS CON INTELIGENCIA ARTIFICAL El tema fue abordado el pasado 11 de mayo durante la conferencia presidencial, donde el procurador Iván Escalante fue consultado sobre diversas inconformidades contra Telcel relacionadas con cobros de servicios de inteligencia artificial, fianzas anuales y problemas en la emisión de facturas. De acuerdo con la información proporcionada por Profeco, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones mantiene registro de 22 quejas relacionadas específicamente con el cobro del servicio de inteligencia artificial. La dependencia precisó que siete de esas quejas ya fueron conciliadas con el reintegro total del monto cobrado, mientras que otras 15 continúan en trámite.

COBRO DE FIANZA ANUAL DEJÓ DE SER OBLIGATORIO En relación con otro de los señalamientos realizados contra la empresa, referente al cobro de una fianza anual obligatoria de 200 pesos aplicada a usuarios con planes de telefonía móvil, Profeco informó que esta práctica ya no tiene carácter obligatorio. La autoridad explicó que el contrato de adhesión vigente, registrado el 3 de junio de 2025, establece que el depósito de garantía es únicamente una de las opciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los consumidores. Según la información difundida, dichos recursos eran transferidos a Afianzadora Inbursa, empresa también perteneciente al empresario Carlos Slim Helú. Profeco detalló que la cláusula 21.2 del contrato vigente contempla que, en caso de que el depósito en garantía no sea utilizado por la empresa, éste debe ser devuelto al término de la relación contractual, ya sea como saldo a favor en la cuenta Telcel o mediante el mismo método en que fue pagado originalmente. Asimismo, se establece que la devolución procederá una vez que la empresa confirme la inexistencia de adeudos pendientes por parte del cliente.

MÁS DE 100 QUEJAS CONTRA TELCEL POR DEPÓSITO DE GARANTÍAS La PROFECO también informó que entre junio de 2025 y el 8 de mayo de 2026 se registraron 104 quejas relacionadas con depósitos en garantía aplicados por Telcel. De acuerdo con la dependencia, alrededor del 95 por ciento de esos casos fueron conciliados entre la empresa y los consumidores. Respecto a los reportes por incumplimiento en la entrega de facturas correspondientes a los servicios contratados, Profeco indicó que existen siete quejas registradas y que todas fueron conciliadas a favor de las personas consumidoras. Actualmente, América Móvil, matriz de Telcel, reporta contar con aproximadamente 76 millones de usuarios en México, aunque no especifica cuántos de ellos corresponden a clientes con planes de renta mensual.

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