Profeco en el Regreso a Clases... estos son los mejores lápices y borradores

El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor , sometió a estrictas pruebas físicas a decenas de marcas disponibles en el mercado, evaluando aspectos fundamentales como el desempeño, la seguridad y el desgaste. Entre los objetos más revisados de la lista destacan los lápices de colores y las gomas para borrar , herramientas que sufren el uso más intenso por parte de los alumnos durante todo el año lectivo.

La Procuraduría Federal del Consumidor , conocida en México como Profeco , publicó su tradicional y detallado estudio de calidad enfocado en los útiles escolares indispensables para el regreso a clases . Esta investigación tiene como principal objetivo cuidar la economía de los hogares mexicanos, permitiendo que los padres de familia tomen decisiones informadas y adquieran productos que realmente garanticen durabilidad y eficiencia en el aula de clases.

“Antes de comprar, compara, reflexiona y elige productos que duren más tiempo”, señala la institución dentro de la más reciente edición de la Revista del Consumidor. Esta pauta institucional invita a la población a revisar los materiales del ciclo escolar pasado que todavía se encuentren en condiciones óptimas para ser reutilizados, evitando así gastos innecesarios que afecten de forma directa el presupuesto de la temporada.

LAS MEJORES GOMAS DE BORRAR SEGÚN SU DESEMPEÑO Y DESGASTE

Las gomas de borrar fueron evaluadas minuciosamente bajo dos parámetros críticos para asegurar su calidad: la cantidad de material que pierden al ser utilizadas y la efectividad real para remover el grafito sin romper las hojas de papel. El estudio reveló diferencias notables entre aquellos modelos que se deshacen rápidamente y los que mantienen su estructura física por mucho más tiempo.

En la categoría de menor desgaste físico, las marcas que obtuvieron los mejores resultados del laboratorio fueron:

• Artesco

• Maped

• Kores

• Staedtler

• MaePentel

Estos borradores demostraron una consistencia idónea que evita que el estudiante termine el bloque de útiles de forma prematura a las pocas semanas de haber iniciado las jornadas escolares.

Por otra parte, si lo que se busca es la mayor efectividad y limpieza absoluta al momento de desaparecer los trazos de lápiz, las marcas líderes fueron

• Kores

• Maped

• Office Depot

• Office Max.

LÁPICES DE CALIDAD

Elegir una herramienta eficiente previene que los niños dañen o rompan las páginas de sus cuadernos debido a la presión excesiva al corregir sus tareas cotidianas.

Los mejores lápices para escribir según los estudios de calidad de la Profeco destacan por la alta resistencia de sus puntillas, buenos acabados y eficiente desempeño al borrar.

Marcas de lápices mejor evaluadas

Dixon (incluyendo modelos como Ticonderoga)

• Kores

• Pelikan

• OfficeMax

• Staedtler

• Maped (como el modelo Black Peps)

• Stúk

• MAE

Criterios evaluados por Profeco

Resistencia de la puntilla: Que no se rompa fácilmente al presionar el papel o al realizarle punta.

Acabados: Ausencia de astillas o defectos en la madera.

Eficiencia de borrado: Calidad del grafito al ser removido con goma.

Información comercial: Que cumplan con los datos requeridos para el consumidor.

LÁPICES DE COLORES CON LAS PUNTILLAS MÁS RESISTENTES DEL MERCADO

Los lápices de colores representan uno de los gastos más significativos y repetitivos, ya que la ruptura constante de las puntas obliga a usar el sacapuntas de manera desmedida, acortando su vida útil. Para determinar cuáles ofrecen la mejor inversión económica, el laboratorio de la Profeco evaluó la resistencia al esfuerzo de flexión de las puntillas.

Los resultados arrojaron que las marcas que poseen una excelente resistencia en sus puntas son:

• Kores

• MAE

• Norma

• Vinci

• Faber-Castell

• Staedtler.

Estos productos soportan de mejor manera la presión natural que ejercen los estudiantes al iluminar dibujos, realizar mapas o escribir títulos decorativos en sus respectivas materias.

Dato curioso: El estudio de la Profeco demostró que un precio elevado no siempre es sinónimo de una mayor calidad en el ámbito escolar. Durante las pruebas del laboratorio, se constató que marcas con precios moderados o económicos alcanzan exactamente el mismo nivel de resistencia y excelencia que aquellos empaques considerados premium o de importación.