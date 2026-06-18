Profeco pide presentar quejas por fallas en transmisión del Mundial 2026 en plataforma ViX

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    Profeco pide presentar quejas por fallas en transmisión del Mundial 2026 en plataforma ViX
    Usuarios reportaron fallas en Vix durante el Mundial 2026, incluida una interrupción de 23 minutos; Profeco pidió presentar quejas formales para seguimiento del caso. VANGUARDIA

Profeco llamó a usuarios a presentar quejas tras fallas en ViX durante partidos del Mundial 2026, incluido un corte de transmisión de hasta 23 minutos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a los usuarios afectados por fallas en la plataforma de streaming ViX presentar quejas formales, luego de diversas interrupciones registradas durante transmisiones de partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

El llamado se emitió tras reportes de miles de suscriptores que señalaron problemas de acceso y cortes en la señal, entre ellos una interrupción de hasta 23 minutos durante el encuentro entre Uzbekistán y Colombia, disputado en el Estadio Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/donde-quedo-el-juego-de-colombia-usuarios-reclaman-a-vix-por-no-transmitir-el-duelo-ante-uzbekistan-CA21470727

PROFECO ALIENTA A USUARIOS AFECTADOS POR VIX DURANTE EL MUNDIAL A PRESENTAR QUEJA

La Profeco informó a través de sus redes sociales que ya estableció comunicación con representantes de la plataforma para solicitar un informe detallado sobre las fallas reportadas.

En su mensaje, la dependencia señaló:

“Ante las fallas reportadas por usuarios en la plataforma @Vix, en la @Profeco ya entramos en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado”.

La institución añadió los canales de atención para quienes deseen presentar una queja formal:

“Si fuiste afectada o afectado, te invitamos a presentar tu queja formal: 55 5568 8722 / 800 468 8722 (de 9 a 19 horas) quejas.telecom@profeco.gob.mx”.

USUARIOS REPORTAN PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA DE VIX DURANTE TRANSMISIÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Las inconformidades comenzaron desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cuando usuarios reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas y retrasos en la transmisión de los encuentros.

Posteriormente, las fallas se intensificaron durante la transmisión del partido entre Uzbekistán y Colombia, lo que generó nuevas quejas en redes sociales por parte de usuarios que adquirieron el Pase Mundial 2026.

De acuerdo con reportes difundidos en plataformas digitales, durante la transmisión del encuentro se presentó la reproducción de otro contenido en lugar del partido programado.

El paquete de suscripción fue comercializado con el acceso en vivo a los 104 partidos del torneo por un pago único de 999 pesos.

Profeco señaló que las quejas y denuncias permitirán integrar los expedientes correspondientes para dar seguimiento a las reclamaciones de los usuarios afectados y analizar las condiciones del servicio ofrecido.

DIFERENCIA ENTRE QUEJA Y DENUNCIA ANTE PROFECO

La dependencia también recordó la diferencia entre una queja y una denuncia en materia de consumo.

Una queja es una reclamación formal cuando un proveedor incumple los términos del servicio contratado, mientras que una denuncia permite reportar prácticas que afectan a un grupo de consumidores, como publicidad engañosa, precios no respetados o falta de información al consumidor.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-corea-del-sur-horario-donde-ver-y-que-necesita-el-tri-para-clasificar-a-16avos-del-mundial-2026-CB21469847

En el caso de las denuncias, Profeco puede realizar visitas de verificación al proveedor y, en caso de confirmar irregularidades, aplicar sanciones.

Profeco habilita distintos medios para la presentación de quejas y denuncias, entre ellos el Teléfono del Consumidor, oficinas de defensa del consumidor y correos electrónicos especializados según el tipo de servicio o producto reportado.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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