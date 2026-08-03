$!Profeco revela cuáles son los mejores útiles escolares para el regreso a clases 2026, según estudio

A unas semanas del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio comparativo sobre útiles escolares, en el que evaluó 94 productos de distintas marcas para orientar a las familias durante las compras del regreso a clases. De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las alumnas y los alumnos de educación básica iniciarán clases el próximo 31 de agosto, por lo que miles de familias ya se preparan para adquirir los materiales que utilizarán durante el nuevo ciclo escolar. Los resultados del análisis fueron publicados en la edición de agosto de la Revista del Consumidor.

PROFECO EVALUÓ 94 PRODUCTOS ESCOLARES El estudio contempló la evaluación de:

- 17 cuadernos tamaño profesional de 90 y 100 hojas, tanto cosidos como con espiral, con pastas plastificadas y no plastificadas. - 23 cajas de lápices de colores. - 15 gomas blancas para borrar. - Juegos de geometría con regla, escuadra, transportador y compás. - 16 sacapuntas. - 14 bolígrafos de tinta azul de punto mediano.

Las pruebas analizaron aspectos como resistencia, durabilidad, precisión, calidad de materiales y desempeño durante el uso. SCRIBE OBTIENE LA MEJOR CALIFICACIÓN ENTRE CUADERNOS NO PLASTIFICADOS En la categoría de cuadernos profesionales de 100 hojas con pastas no plastificadas, Profeco informó que los modelos Tribals y NFL, de la marca Scribe, destacaron por su resistencia al borrado. El cuaderno Star Kid, de la marca Estrella, obtuvo los mejores resultados en resistencia al desprendimiento de hojas. En cuanto a la resistencia de las pastas, sobresalieron los modelos Tribals y NFL, de Scribe, así como el modelo Único, de Stuk. Además, las pastas de los cuadernos Estrella (Único), Scribe (Tribals), Sigel (Universitario) y Stuk (Único) demostraron capacidad para repeler el agua. Entre todos los productos evaluados en esta categoría, Scribe Tribals fue el único que obtuvo una calificación de Excelente.

CINCO CUADERNOS PLASTIFICADOS ALCANZAN CALIFICACIÓN DE EXCELENCIA En la evaluación de cuadernos plastificados de 90 y 100 hojas, Profeco señaló que todos los modelos obtuvieron una calificación de Excelente en la prueba de resistencia al borrado. Las hojas con mayor resistencia correspondieron a las marcas:

- Estrella (Profesional cosido) - First Class (Cosido) - Jean Book (Profesional) - KIP (Profesional pasta dura) - Kiut (Profesional) - Norma (Color) - Norma (Uno) - Scribe (Excellence) - Scribe (In Black pasta dura) - Scribe (Star Wars) - Shot Point En resistencia al desprendimiento de hojas destacaron: - Estrella (Profesional cosido) - First Class (Cosido) - Norma (Uno) - Scribe (Excellence) - Scribe (Star Wars)

Mientras que las mejores calificaciones en resistencia al desprendimiento de pastas fueron para: - KIP (Profesional pasta dura) - Kiut (Profesional) - Norma (Color) - Norma (Uno) - Scribe (Excellence) - Scribe (In Black pasta dura) - Scribe (Star Wars) - Shot Point Los cuadernos que alcanzaron una evaluación de Excelente fueron: - First Class (Cosido) - KIP (Profesional pasta dura) - Norma (Color) - Scribe (Excellence) - Scribe (Star Wars)

LÁPICES DE COLORES CON PUNTILLAS MÁS RESISTENTES En la categoría de lápices de colores, Profeco informó que las puntillas con mayor resistencia correspondieron a las siguientes marcas:

- Faber-Castell (Ecolápices Hexagonal) - Faber-Castell (Multicolor Hexagonal) - Kores - MAE - Norma - Staedtler (146 C48) - Staedtler (186 CD36) - Vinci

ESTAS GOMAS PARA BORRAR OBTUVIERON LAS MEJORES CALIFICACIONES Las gomas blancas que registraron menor desgaste durante las pruebas fueron:

- Artesco - Maped - Pelikan - Staedtler

Además, recibieron calificación de Excelente: - Artesco (16073003) - Artesco (17366104) - Kores - Maped - Office Depot - OfficeMax - Staedtler (Eraser Triangular) - Staedtler (Rasoplast con protector)

JUEGOS DE GEOMETRÍA Y SACAPUNTAS PRESENTAN DIFERENCIAS EN DESEMPEÑO En los juegos de geometría, los transportadores con mayor precisión fueron los de las marcas:

- MAE - Pelikan - Vinci (Flexi) - Vinci (8272) - Wacky

Por otra parte, Profeco detectó que los compases incluidos en los juegos de MAE y Wacky presentaron trazos imprecisos. Respecto a los sacapuntas, el estudio identificó que los modelos Kores Snappy 35813, Kores Snappy Duo 35814 y Kum no incluyen leyendas precautorias. Asimismo, el sacapuntas de Maped presentó atascamientos y rompimiento de puntas durante las pruebas. También se detectaron rebabas en los acabados de los modelos:

- Artesco (Elefante AR17366214) - Artesco (Pig AR17366218) - Kores (Snappy 35813) - Kores (Snappy Duo 35814) - MAE

BIC LIDERA EN DURACIÓN DE BOLÍGRAFOS En la categoría de bolígrafos de tinta azul, Profeco informó que BIC fue la marca con mayor rendimiento, al superar los 2 mil metros de escritura durante las pruebas. En contraste, los bolígrafos de MAE y OfficeMax registraron un rendimiento inferior a 800 metros. De acuerdo con el estudio, las marcas con mejor desempeño en duración fueron:

- BIC - Office Depot - OfficeMax - Pelikan - Staedtler

Los resultados forman parte de la edición de agosto de la Revista del Consumidor, publicada por Profeco como una herramienta de consulta para las familias que realizarán compras con motivo del próximo regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.