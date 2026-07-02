Los jeans que son más duraderos y no se decoloran, según un nuevo estudio de Profeco

¿Estás en busca de unos pantalones de mezclilla con las ‘tres b’? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de los mejores jeans que no se encogen, ni se decoloran a un bajo costo. La prenda de ropa ‘todoterreno’ y un básico en tu clóset no solo debe cumplir con tus gustos, ya que en el mercado mexicano existen decenas de marcas; sin embargo, tu elección también debe contemplar otros puntos.

¿CÓMO ESCOGER UN BUEN PANTALÓN DE MEZCLILLA? Los también conocidos como pantalones denim, además de su talla, deben ser escogidos por su peso en onzas (oz), la cual indica cuánto pesa el tejido por yarda cuadrada, determinando su ligereza o pesadez. Los pesos más comunes son de 12, 16,5 o más de 21 onzas, entre mayor sea el número, más grueso, rígido y resistente será la tela; mientras que la mezclilla de menor gramaje suele sentirse más suave y adaptable al cuerpo. E influye directamente en la comodidad, tipo de desgaste y durabilidad de la prenda con el paso del tiempo: 12.5 oz

- Clasificación: Ligero/medio

- Uso recomendado: Comodidad diaria y climas cálidos. 12.5 oz

- Clasificación: Medio/pesado

- Uso recomendado: Rigidez clásica y durabilidad superior. 12.5 oz

- Clasificación: Extremo

- Uso recomendado: Usuarios experimentados que buscan máxima resistencia.

LOS MEJORES PANTALONES DE MEZCLILLA El organismo del consumidor recientemente evaluó un total de 30 modelos de jeans de caballeros para verificar su información comercial, acabados en la tela y confección, verificación de tallas, así como la identificación y contenido de fibras, peso de la tela, cambio dimensional después de lavado, distorsión de la prenda después del lavado, resistencia a la decoración y resistencia al uso. Al respecto se evaluaron 13 modelos de puro algodón y 17 de mezclas de fibras con el objetivo de informar a la población sobre las marcas con mejor resistencia, ajuste y durabilidad. En ella, se revisaron las siguientes características en todos los pantalones, - Información comercial: que la etiqueta incluya talla, marca y cuidados en español.

- Acabados: no tengan manchas, agujeros o costuras chuecas.

- Talla: que el contenido de algodón o elástico sea el declarado.

- Peso: se midió qué tan gruesa o ligera es la tela.

- Lavado: Si se encogen, se estiran o si las piernas se tuercen tras lavarlos.

- Color: Qué tanto pierden el tinte al lavarse o al tallarse con otra ropa.

- Resistencia: Cuánto aguantan los jalones, el roce diario y los rasguños.

PANTALONES DE TELA 100% ALGODÓN 1.- BIG JOHN-modelo BJPL26111106 | MUY BUENA | $958

2.- CIMARRON JEAN-modelo 3018 corte 7121 b57 | BUENA | $314

3.- FUROR-modelo Maverick (regular) T101000670332 | BUENA | $649

4.- FUROR-modelo Maverick (regular) T101000683536 | MUY BUENA | $649

5.- FUROR-modelo Maverick (regular) T101000660332 | MUY BUENA | $649

6.- OGGI-modelo Croster suavizado | MUY BUENA | $649

7.- OGGI-modelo Vaxter spring raw | BUENA | $599

8.- SILVER PLATE-modelo Rocco 702 | BUENA | $599

9.- SILVER PLATE-modelo Rocco 706 | BUENA | $599

10.- SILVER PLATE-modelo Rocco 711 | MUY BUENA | $599

11.- SILVER PLATE-modelo Rocco 712 | MUY BUENA | $599

12.- SILVERADO FORTE-modelo 50501 | MUY BUENA | $329

13.- YALE-modelo 0107272030-19 | MUY BUEN | $599 De las opciones de pantalones de tela 100% algodón afirmaron que de todas las opciones: Nueve fueron los modelos que son un poco más grande de lo que indican: BIG JOHN-BJPL26111106; FUROR-Maverick (regular) T101000670332; FUROR-Maverick (regular) T101000683536; OGGI-Croster suavizado; OGGI-Vaxter spring raw; SILVER PLATE-¿Rocco 702; SILVER PLATE-Rocco 706; SILVER PLATE-Rocco 711; y YALE-0107272030-19. Cinco de los 13 modelos analizados se encogieron ligeramente: CIMARRON JEAN-3018 corte 7121 b57; FUROR-Maverick (regular) T101000670332; OGGI-Vaxter spring raw; SILVER PLATE-Rocco 706; y SILVER PLATE-Rocco 711. Cuatro modelos más se torcieron un poco: CIMARRON JEAN-3018 corte 7121 b57; OGGI-Croster suavizado; SILVER PLATE-Rocco 702; y SILVER PLATE-Rocco 706. El más duradero fue el SILVER PLATE-Rocco 711. Mientras que en la prueba de no decolorado por lavado entraron los BIG JOHN-BJPL26111106; FUROR-Maverick (regular) T101000670332; FUROR-Maverick (regular) T101000683536; FUROR-Maverick (regular) T101000683536; FUROR-Maverick (regular) T101000660332; OGGI-Vaxter spring raw; y SILVER PLATE-Rocco 706. Por el frote a los modelos SILVERADO FORTE-50501 y YALE-0107272030-19. Por otro lado, los que no se decoloraron por ambas pruebas fueron los modelos CIMARRON JEAN-3018 corte 7121 b57; OGGI-Croster suavizado; y SILVER PLATE-Rocco 702.

CON TELA A BASE DE MEZCLA DE FIBRAS 1.- BIG JOHN-modelo Wyoming BJPR2611117 | MUY BUENA | $958

2.- FUROR-modelo New Marshall T101030040332 | MUY BUENA | $649

3.- FUROR-modelo New Marshall T101030050336 | MUY BUENA | $649

4.- FUROR-modelo New Marshall T101030030332 | MUY BUENA | $649

5.- LEE-modelo 4501317295 | MUY BUENA | $785

6.- LEVI’S- modelo 510 | MUY BUENA | $932

7.- MEMBER’S MARK-modelo MMJNS2025 | MUY BUENA | $400

8.- MOSSIMO-modelo MSH254115-C | MUY BUENA | $449

9.- OGGI-modelo Vaxter rebel suavizado | MUY BUENA | $599

10.- OGGI-modelo Ragnar spring raw | MUY BUENA | $599

11.- OGGI-modelo Power active suavizado | MUY BUENA | $599

12.- OGGI-modelo Croster Holland suavizado | MUY BUENA | $649

13.- OGGI-modelo Ragnar RPV suavizado | MUY BUENA | $599

14.- SILVER PLATE-modelo Crotch 1803 | MUY BUENA | $649

15.- SILVER PLATE-modelo Crotch 1801 | MUY BUENA | $649

16.- SILVER PLATE-modelo Crotch 1802 | MUY BUENA | $665

17.- WEEKEND-modelo WKH251008-02C | MUY BUENA | $399. De las opciones de pantalones de tela 100% algodón afirmaron que de todas las opciones: Los más duradero fueron los modelos LEVI’S-510; OGGI-Croster Holland suavizado; y OGGI-Ragnar RPV suavizado. Solo dos de los 17 modelos analizados se encogieron ligeramente: LEE-4501317295 y OGGI-Vaxter rebel suavizado Cinco modelos más se torcieron un poco: BIG JOHN-Wyoming BJPR2611117; FUROR-New Marshall T101030040332; MOSSIMO-MSH254115-C; OGGI-Croster Holland suavizado; y SILVER PLATE-Crotch 1803. Siete fueron los modelos que son un poco más grande de lo que indican: BIG JOHN-Wyoming BJPR2611117; FUROR-New Marshall T101030040332; MEMBER’S MARK-MMJNS2025; OGGI-Ragnar spring raw; OGGI-Croster Holland suavizado; OGGI-Ragnar RPV suavizado; y SILVER PLATE-Crotch 1802. Mientras que en la prueba de no decolorado por lavado entraron los FUROR-New Marshall T101030040332; FUROR-New Marshall T101030030332; LEVI’S-510; OGGI-Vaxter rebel suavizado; OGGI-Ragnar spring raw; OGGI-Power active suavizado y SILVER PLATE-Crotch 1803. Por el frote a los modelos LEE-4501317295; OGGI-Croster Holland suavizado; OGGI-Ragnar RPV suavizado; SILVER PLATE-Crotch 1801 y SILVER PLATE-Crotch 1802. Por otro lado, los que no se decoloraron por ambas pruebas fueron los modelos BIG JOHN-Wyoming BJPR2611117; MEMBER’S MARK-MMJNS2025; MOSSIMO-MSH254115-C y WEEKEND-WKH251008-02C.

¿CÓMO CUIDAR TUS PANTALONES DE MEZCLILLA? Aunque son prendas resistentes y versátiles, requieren ciertos cuidados para conservar su apariencia y prolongar su vida. Para conservarlos en buen estado es necesario seguir las instrucciones del fabricante que vienen indicadas en la etiqueta de la prenda. - No los expongas al sol por tiempo prolongado;

- Lávalos solo cada tres o cuatro usos;

- Siempre lávalos al revés con agua fría y jabón suave;

- Evita usar secadora;

- Sube los cierres y abrocha los botones para que no se deforme la tela;

- Saca todos los objetos de los bolsillos antes de lavarlos;

- No utilices suavizante;

- Usa vinagre blanco para fijar su color.

Publicidad

Temas

Análisis compras consumidor

Localizaciones

México

Organizaciones

Profeco

