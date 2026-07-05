¿Qué apellidos se registran del 6 al 11 de julio para la Credencial del Servicio Universal de Salud?

La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud , un documento que será indispensable a partir de 2027 para acceder a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas. Del 6 al 11 de julio de 2026, corresponde realizar el trámite a las personas cuyos apellidos paternos inician con determinadas letras, de acuerdo con el calendario oficial.

¿Quiénes deben registrarse del 6 al 11 de julio?

El proceso de inscripción se realiza mediante un calendario rotativo basado en la primera letra del apellido paterno. Durante la semana del 6 al 11 de julio, el registro corresponde a las siguientes iniciales:

- Lunes 6 de julio: M

- Martes 7 de julio: N y Ñ

- Miércoles 8 de julio: O, P y Q

- Jueves 9 de julio: R

- Viernes 10 de julio: S

- Sábado 11 de julio: T, U, V, W, X, Y y Z, además de personas rezagadas que no pudieron acudir en su fecha asignada.

El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los Módulos Bienestar, con atención de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

¿Quiénes pueden tramitar la credencial?

En esta etapa, la convocatoria está dirigida principalmente a:

1. Adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión para el Bienestar.

2. Personas beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente.

3. Menores con discapacidad, siempre que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal.

4. Hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.