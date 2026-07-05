¿Qué apellidos se registran del 6 al 11 de julio para la Credencial del Servicio Universal de Salud?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Conoce quiénes deberán acudir del 6 al 11 de julio para obtener el documento que entrará en vigor en 2027.
La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que será indispensable a partir de 2027 para acceder a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas. Del 6 al 11 de julio de 2026, corresponde realizar el trámite a las personas cuyos apellidos paternos inician con determinadas letras, de acuerdo con el calendario oficial.
¿Quiénes deben registrarse del 6 al 11 de julio?
El proceso de inscripción se realiza mediante un calendario rotativo basado en la primera letra del apellido paterno. Durante la semana del 6 al 11 de julio, el registro corresponde a las siguientes iniciales:
- Lunes 6 de julio: M
- Martes 7 de julio: N y Ñ
- Miércoles 8 de julio: O, P y Q
- Jueves 9 de julio: R
- Viernes 10 de julio: S
- Sábado 11 de julio: T, U, V, W, X, Y y Z, además de personas rezagadas que no pudieron acudir en su fecha asignada.
El trámite es gratuito y debe realizarse de manera presencial en los Módulos Bienestar, con atención de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
¿Quiénes pueden tramitar la credencial?
En esta etapa, la convocatoria está dirigida principalmente a:
1. Adultos mayores de 65 años inscritos en la Pensión para el Bienestar.
2. Personas beneficiarias de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente.
3. Menores con discapacidad, siempre que acudan acompañados por su madre, padre o tutor legal.
4. Hombres y mujeres de entre 30 y 64 años que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
Documentos necesarios para el registro
Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente.
- CURP certificada de reciente impresión.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
- Número telefónico de contacto.
Durante el registro, el personal capturará los datos del solicitante, tomará una fotografía, registrará las huellas dactilares y solicitará la firma del consentimiento para el tratamiento de datos personales. Posteriormente, la fecha para recoger la credencial será notificada mediante llamada telefónica o mensaje SMS desde el número 079.
¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud?
De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este documento permitirá que, a partir del 1 de enero de 2027, las personas registradas puedan acceder a consultas médicas, hospitalización y tratamientos en instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios de salud de Pemex, conforme a la disponibilidad de cada sistema.
Además, contará con una versión digital disponible en la App MX, donde los usuarios podrán consultar su expediente clínico, recetas electrónicas, citas médicas e información relevante sobre su atención.
Las autoridades informaron que el registro permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre de 2026, por lo que las personas interesadas podrán acudir al módulo correspondiente dentro del periodo establecido para completar el trámite.