Servicio Universal de Salud: El nuevo beneficio del Bienestar para personas de 30 a 64 años

Los programas sociales del Gobierno de México continúan expandiendo sus beneficios, y en esta ocasión el foco no está en los adultos mayores. Durante el mes de junio de 2026, se puso en marcha un proceso de registro clave dirigido exclusivamente a personas de 30 a 64 años con discapacidad que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar.

A través de esta convocatoria, las autoridades correspondientes iniciaron el trámite para la obtención de la Credencial del Servicio Universal de Salud. Este documento representa un avance estratégico en la política social del país, diseñado para garantizar un acceso médico integral y simplificado a un sector de la población que requiere atención especializada y constante.

Calendario de atención y dinámica de registro

Con el objetivo de mantener un proceso ágil y libre de aglomeraciones en los módulos oficiales, la Secretaría de Bienestar diseñó un calendario de atención organizado de manera alfabética, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Este esquema se mantendrá vigente hasta el próximo 14 de noviembre de 2026 y funcionará bajo la siguiente distribución mensual:

- Primera y tercera semana del mes: Destinadas para las personas cuyo primer apellido comience con las letras A a la L.

- Segunda y cuarta semana del mes: Reservadas para los beneficiarios con apellidos que inicien con las letras M a la Z.

Para brindar facilidades a quienes no puedan asistir entre semana debido a cuestiones laborales o personales, las autoridades del programa habilitaron jornadas especiales de atención durante los días sábados.