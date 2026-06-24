Servicio Universal de Salud: El nuevo beneficio del Bienestar para personas de 30 a 64 años

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    Servicio Universal de Salud: El nuevo beneficio del Bienestar para personas de 30 a 64 años
    Las autoridades correspondientes iniciaron el trámite para la obtención de la Credencial del Servicio Universal de Salud. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Bienestar habilitó el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un beneficio dirigido a derechohabientes con discapacidad que transformará su acceso a la atención médica pública.

Los programas sociales del Gobierno de México continúan expandiendo sus beneficios, y en esta ocasión el foco no está en los adultos mayores. Durante el mes de junio de 2026, se puso en marcha un proceso de registro clave dirigido exclusivamente a personas de 30 a 64 años con discapacidad que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar.

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A través de esta convocatoria, las autoridades correspondientes iniciaron el trámite para la obtención de la Credencial del Servicio Universal de Salud. Este documento representa un avance estratégico en la política social del país, diseñado para garantizar un acceso médico integral y simplificado a un sector de la población que requiere atención especializada y constante.

Calendario de atención y dinámica de registro

Con el objetivo de mantener un proceso ágil y libre de aglomeraciones en los módulos oficiales, la Secretaría de Bienestar diseñó un calendario de atención organizado de manera alfabética, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Este esquema se mantendrá vigente hasta el próximo 14 de noviembre de 2026 y funcionará bajo la siguiente distribución mensual:

- Primera y tercera semana del mes: Destinadas para las personas cuyo primer apellido comience con las letras A a la L.

- Segunda y cuarta semana del mes: Reservadas para los beneficiarios con apellidos que inicien con las letras M a la Z.

Para brindar facilidades a quienes no puedan asistir entre semana debido a cuestiones laborales o personales, las autoridades del programa habilitaron jornadas especiales de atención durante los días sábados.

$!Los programas sociales del Gobierno de México continúan expandiendo sus beneficios.
Los programas sociales del Gobierno de México continúan expandiendo sus beneficios. FOTO: ESPECIAL

Requisitos indispensables para realizar el trámite

El proceso de inscripción se realiza de forma estrictamente presencial en los módulos del Bienestar asignados. Para tramitar la credencial en el rango de 30 a 64 años, el interesado debe presentar la siguiente documentación:

1. Identificación oficial vigente con fotografía.

2. Documento probatorio de identidad (acta de nacimiento o documento migratorio correspondiente).

3. Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

4. Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a seis meses (recibos de agua, luz o predial).

5. Número telefónico de contacto.

Requisitos para menores de edad con discapacidad:

En caso de que el derechohabiente del programa sea menor de edad, se deberá presentar su acta de nacimiento y CURP, acompañadas por la identificación oficial con fotografía de la madre, padre o tutor, además del teléfono de contacto.

¿Cuáles son las ventajas de la Credencial Universal?

Este nuevo documento no solo sustituirá de manera paulatina a los tradicionales carnets de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, sino que unificará el acceso clínico. Sus principales ventajas regulatorias y de salud incluyen:

- Atención médica unificada: Permitirá recibir consultas y servicios médicos en cualquier clínica u hospital del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, de manera independiente a la afiliación previa del ciudadano.

- Plataforma digital: Facilitará la gestión de expedientes clínicos, consultas y recetas a través de herramientas digitales del sector salud.

- Validez oficial: Funcionará como una identificación oficial alternativa ante diversas dependencias gubernamentales, instituciones bancarias y trámites de servicios públicos.

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La implementación de la Credencial del Servicio Universal de Salud para el grupo de 30 a 64 años consolida un sistema de salud más inclusivo y menos fragmentado. Al eliminar las barreras de derechohabiencia entre distintas instituciones y robustecer la identidad de las personas con discapacidad, el Gobierno de México avanza hacia la universalidad de los servicios médicos, transformando la gestión administrativa en un beneficio directo y palpable para la calidad de vida de sus ciudadanos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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