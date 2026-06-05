¿Qué era la bolsita que se le cayó bailando?... Esta es la historia del ‘Gallinazo’ del programa de Paco Stanley y Mario Bezares (videos)

Fue durante el programa “¡Pácatelas!” (el último programa de Paco Stanley en Televisa), en el año de 1993 , cuando a Bezares tuvo la ocurrencia de bailar dicha canción que era justamente la que ponían para mandar a cortes comerciales. Esto hizo reír mucho a Paco y al público sin pensar que después sería parte de él como figura pública.

Corría el año de 1993 y el mundo ya comenzaba a bailar los ritmos del dance y sus derivados. De entre las canciones que sonaron y pusieron a bailar a las multitudes, una llamó la atención por su originalidad: “El Gallinero” de la agrupación Ramírez . Como su nombre lo indica se emiten los sonidos de una gallina y los gallos por la mañana; aunque tuvo su éxito, Mario Bezares vino a darle un empujón relevante en nuestro país.

El grito de “Gallinazooo” era ampliamente conocido, no solo por las personas que presenciaban el programa, sino también hasta por personas que habían tenido poca interacción y disfrutaban la melodía.

Bezares por fin reveló la verdad detrás del video en el que se le cae una bolsita blanca, mientras bailaba el “Gallinazo” hace más de 20 años atrás.

En 2021, bailarín, conductor y comediante Mario Bezares rompió el silencio pues durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube habló sobre el momento en que mientras bailaba el Gallinazo en el programa ‘Pácatelas’ cayó una bolsa presuntamente con polvo blanco.

La pareja intentó sumar más bailes como La Macarena o el Cangrejito, pero no tuvieron tanto éxito como el Gallinazo que incluso era bailado en antros y fiestas.

Ese mismo show lo llevó a TV Azteca a su programa “Una tras otra” y que estrenó en la cadena del Ajusco en 1998.

“Suelo, suelo” , era una de las frases más reconocidas de Stanley al momento del baile para señalar que Bezares debía ir al piso y comenzar con sus movimientos como giros.

“Entonces me tiraba al piso y me revolcaba y hacía reís a Paco y me decía ‘es que eres un baboso, no puede ser’. Y empieza Paco a gritar ‘gallinazo’ y empezaba yo a bailarlo”, narró Bezares.

Mario Bezares aclaró que lo que se le cayó no era cocaína, pues de haber sido serían cuatro onzas, bromeó el conductor.

“Eran como cuatro onzas Yordi, no friegues”, pero luego reveló lo que en realidad era. Mario Bezares le contó a Yordi Rosado que en uno de los shows que dieron él y Paco Stanley había una mujer muy bella, a quien subieron al escenario en aquella ocasión para que participara en la dinámica.

Sin embargo, luego de hablar más profundamente, los conductores se dieron cuenta de que se trataba de un hombre vestido de mujer al que Stanley no quería recordar pues lo había besado apasionadamente en la boca durante una dinámica, pensando que era una señorita.

Luego del término del show, la mujer fue al camerino de Stanley donde lo invitó a salir, pero el conductor se negó por lo que le dejo una cajetilla de cerillos con su número telefónico.

Bezares aseguró, que el objeto que cayó durante el programa era una bolsita de pañuelos con una caja de cerrillos dentro de ella, pero que el público ha confundido por años lo que se vio en la televisión. Bezares había guardado los cerillos como una broma que pretendía hacerle al conductor, así que cuando se cayeron durante “El Gallinazo”, lo primero que hizo fue devolverle el chascarrillo a Paco.

“Cuando a mí se me caen las cosas meto las cosas aquí. Entonces cuando terminó de bailar, me acerco a él y le entrego algo, y el recordó y me dijo hijo de tu...”, expresó el conductor.

“Se hizo una leyenda urbana”.

¿CUÁNDO FUE ASESINADO PACO STANLEY?

Paco Stanley falleció el 7 de junio de 1999 cuando fue atacado a balazos por cinco sujetos a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, un suceso que cambió la vida de Bezares al ser considerado sospechoso.

Mario Bezares dio a conocer el infierno que vivió desde el día que murió Francisco Stanley. De acuerdo con lo que narró a Yordi Rosado, indicó que el conductor fue el que decidió que irían a comer en “El Charco de las Ranas”.

Aseguró que no recuerda de lo que hablaron hace 24 años, pero sí de que escuchó los impactos de bala que escuchó a unos pasos de donde él se encontraba.

“Nunca supe qué fue lo que pasó hasta que llegó un asistente mío que me dijo acaban de matar a Paco”

Dijo que intentó ir a ver al también locutor, pero no lo dejaron salir del lugar. Agregó que se encontraba en un estado catatónico y que tuvo que quedarse en el lugar hasta que lo llevaron a la Procuraduría General de Justicia.

Indicó que se le separó del grupo con el que iba, se le hicieron pruebas para determinar si había disparado un arma y fue tomado como un testigo.

“Yo tenía protección por el lado de la Procuraduría”, dijo.

Explicó que cuando lo vincularon al caso no supo por qué razón lo detuvieron y lo llevaron a un hotel. Destacó que Stanley nunca mostró tener nexos con el narcotráfico.

“Yo creo que todo eso fue totalmente una historia, una invención”, dijo.

“Paco era una persona totalmente transparente, no vendía nada, no era un dealer”, expresó.

MARIO BEZARES SE SINCERA SOBRE EL NUEVO DOCUMENTAL DE LA MUERTE DE PACO STANLEY

El próximo 7 de junio se cumplirán 24 años del lamentable asesinato de Paco Stanley y será en esta fecha cuando se estrene a través de ViX Plus un documental en torno a la muerte del querido conductor, el cual se llama “El show: crónica de un asesinato”, el cual, contará con la participación de Mario Bezares, quien confesó no estar listo para ver dicho trabajo periodístico, además, reveló cuáles fueron los verdaderos motivos por lo que se animó a participar en esta producción que ya está dando mucho de qué hablar.

Estas declaraciones de Mario Bezares ocurrieron un par de días después de que se revelara el primer tráiler de “El show: crónica de un asesinato”, en el cual, se pudo ver que además de la participación del entrañable amigo de “pacorro” dicho material contará con los testimonios de Paola Durante, Brenda Bezares, Alfredo Adame, Chumel Torres, Lalo Salazar, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Benito Castro, Luis de Alba, Jorge Garralda, Lili Téllez y hasta los Gemelos Brenan.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Mario Bezares confesó que todavía no se siente listo para ver el resultado final del documental, por lo fuerte que resultó este episodio para su vida personal y familiar, no obstante, señaló que considera que dicha producción es un trabajo excepcional y aprovechó para reiterar su deseo de que algún día se pueda aclarar todo lo que realmente ocurrió.

“No estoy tan listo (para velo), más bien estoy con angustia, emoción... es un trabajo maravilloso y periodístico. Qué bueno que buscaron a las personas que estuvieron involucradas en todo este desarrollo y esperemos que algún día se esclarezca todo esto”, señaló Mario Bezares.

Respecto a los motivos que lo llevaron a aceptar esta invitación, “Mayito” señaló que solo quería que se supiera su sentir actual y el de su esposa Brenda, quien también participa en el documental pues señaló que en caso de haberse negado hubieran utilizado crestomatía.