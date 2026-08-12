¿Qué es el Chi Kung?... disciplina que practica Claudia Sheinbaum y qué beneficios aporta a la salud

Durante sus declaraciones, Sheinbaum también informó que instruyó a Pacheco para trabajar en la creación de una federación nacional que permita regular y promover la práctica de esta actividad en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incorporó el Chi Kung , también conocido como Qigong , a su rutina ante las exigencias de su agenda como jefa del Ejecutivo. La mandataria explicó que practica esta disciplina por recomendación de Rommel Pacheco , titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El Chi Kung tiene una historia de miles de años en China y combina movimientos corporales, respiración controlada, concentración y posturas. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) lo describe como una práctica de cuerpo y mente que busca favorecer el bienestar mediante la coordinación de movimiento, respiración y atención.

¿QUÉ ES EL CHI KUNG Y CÓMO SE RELACIONA CON EL KUNG FU?

El término Chi Kung suele traducirse como trabajo o cultivo del “qi”, concepto de la tradición china relacionado con la energía vital. En la práctica, sus ejercicios pueden ser dinámicos, con movimientos lentos y coordinados, o realizarse casi sin desplazamiento, mediante respiración y concentración.

La disciplina no consiste únicamente en permanecer quieto o meditar. Sus ejercicios trabajan la postura, el movimiento, la respiración y la atención de manera coordinada. Por eso existen numerosas formas y escuelas de Qigong, algunas vinculadas con tradiciones médicas, filosóficas y marciales.

Dentro del Kung Fu, el Chi Kung ocupa un lugar relevante en las llamadas prácticas internas. Diversos estilos tradicionales utilizan ejercicios de respiración, postura, relajación, concentración y movimientos controlados como parte del entrenamiento. No todo Chi Kung es marcial, pero sí existen métodos de Qigong desarrollados y transmitidos dentro de las artes marciales chinas.

En estas prácticas, el objetivo no es solamente desarrollar fuerza física. También se busca mejorar el control corporal, la respiración y la capacidad de mantener la atención durante el movimiento.

BENEFICIOS DEL CHI KUNG PARA EL CUERPO

Los posibles beneficios del Chi Kung han sido estudiados en diferentes investigaciones. La evidencia disponible apunta a efectos favorables en algunos aspectos de la salud, aunque los resultados no permiten considerar la disciplina como tratamiento para enfermedades.

Una revisión de evidencia publicada por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos encontró resultados con certeza alta o moderada para algunos efectos de tai chi y Qigong, aunque también señaló que la evidencia sigue siendo limitada para varias condiciones y que hacen falta estudios clínicos de mayor calidad.

Entre los efectos estudiados aparecen mejoras relacionadas con el equilibrio, la capacidad física, la calidad de vida y algunos indicadores de salud cardiovascular. También existen investigaciones que han encontrado posibles beneficios sobre el dolor, aunque los resultados varían dependiendo del padecimiento y del tipo de práctica analizado.

La actividad suele implicar movimientos suaves y controlados, por lo que puede convertirse en una forma de ejercicio de bajo impacto. El NCCIH señala que, en general, los estudios revisados reportan pocos efectos adversos graves asociados con la práctica del Qigong.

CHI KUNG, CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

Uno de los elementos centrales del Chi Kung es la atención consciente. Mientras realiza los ejercicios, la persona debe coordinar el movimiento con la respiración y mantener la concentración en las sensaciones corporales o en determinados puntos de atención.

Esta característica explica por qué la práctica puede resultar atractiva para actividades que requieren concentración. Sin embargo, afirmar que el Chi Kung por sí mismo mejora el rendimiento mental de todas las personas sería una conclusión que la evidencia científica disponible todavía no permite establecer de manera general.

Sheinbaum ha señalado que precisamente la concentración es uno de los motivos por los que incorporó esta disciplina a su rutina. Su práctica se suma a una trayectoria deportiva que comenzó desde joven con el ballet, continuó con el remo durante su etapa estudiantil en Cuemanco y posteriormente con el atletismo.

La combinación de movimiento, respiración y atención convierte al Chi Kung en una disciplina distinta de los entrenamientos convencionales de alta intensidad y, al mismo tiempo, mantiene una relación histórica con distintas tradiciones de las artes marciales chinas.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CHI KUNG

· El Chi Kung también se conoce como Qigong; ambas denominaciones hacen referencia a la misma práctica.

· El Qigong tiene raíces en China y cuenta con una historia de miles de años.

· Existen formas dinámicas y meditativas de Qigong.