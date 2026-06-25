¿Qué es el doblete sísmico? El fenómeno ‘poco habitual’ que sacudió a Venezuela con terremotos de 7.1 y 7.5

El país sudamericano, Venezuela, vivió este miércoles dos potentes sismos que tuvieron apenas 39 segundos de diferencia, pero dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y devastaron algunas zonas; cabe destacar que hasta ahora se han registrado más de 30 réplicas. Los dos sismos tuvieron lugar alrededor de las 18:05 hora local del 24 de junio: el más potente, de magnitud 7.5, se produjo apenas 39 segundos después del primero, de magnitud 7.2, a 23 y 28 kilómetros de distancia de la localidad de Yumare, de acuerdo con el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, que señaló que se trató de un “doblete sísmico”. La cifra más reciente, compartida por el Gobierno de Venezuela, elevó a 235 los muertos y a cuatro mil 300 los heridos por terremotos.

¿QUÉ ES UN DOBLETE SÍSMICO? COMO EN VENEZUELA El doblete sísmico es un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud se registran con pocos segundos de diferencia en la misma zona. Se trata de un evento menos habitual que el de un terremoto principal seguido por réplicas menores. El doblete sísmico ocurre cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima. De acuerdo con Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, para la agencia de noticias EFE que el doblete sísmico sucede cuando coinciden “dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio”. La experta destacó para la agencia española que “no es tan habitual. Lo es más que haya un terremoto principal que rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura”. Según la sismóloga, el doblete sísmico muestra que “toda esa zona de ruptura es muy compleja, con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes”. Aunque no es frecuente, entre otros casos de doblete sísmico la experta menciona otro en Venezuela: “Dos terremotos muy seguidos en septiembre de 2025, pero de magnitudes más pequeñas, de 6.2, y 6.3”, y uno en Paquistán en 1997, con sismos de 7.0 y 6.8.

SON DIFÍCILES DE DISTINGUIRLOS Lozano indicó que, al ser tan seguidos en el tiempo, a veces es complicado distinguir un terremoto de otro. “En los registros se mezclan las ondas. A no ser que los equipos de medida estén muy cerca y se vea más la diferencia de las señales”, apuntó. No solo para los sismólogos: también las personas que padecen un doblete sísmico puede creer que se trata de un solo temblor. “La población siente sacudidas muy fuertes, muy seguidas, y se puede pensar que se trata del mismo terremoto”, añadió. La especialista indicó que lo más significativo de unos terremotos de magnitud tan grande “es que realmente no rompen un punto, sino que normalmente rompen un área”. “No están localizados en un punto en concreto, sino que rompen a lo largo de una falla. Para estas magnitudes podemos estar hablando de longitudes de 150 km de ruptura, por unos 20 o 40 km de ancho. Es un área muy grande”, señaló.

¿POR QUÉ FUE TAN DEVASTADOR? Cabe destacar que ambos movimientos telúricos ocurrieron en la falla de Boconó (Los Andes), una de las más activas del norte de Venezuela y el continente de América; así´como la de San Sebastián (Cordillera de la Costa), que es la más cercana de Caracas. Venezuela está sobre las placas del Caribe y la Sudamericana, donde también hay más placas de fallas geológicas de movimientos constantes, como El Pilar (Serranía del Interior), la cual también se encuentra en Venezuela. En estas fallas, las dos placas se deslizan horizontalmente una con otra, por lo que provoca que en ocasiones se traben y acumulen tensión antes de chocar violentamente, provocando estos movimientos telúricos. En poco más de 200 años, Venezuela no había registrado fenómenos de este tipo de magnitud; fue en 1812 que se dio otro movimiento parecido al del miércoles, resultado de la energía acumulada en la falla de Boconó. Desde 2017, expertos alertaron sobre el potencial de un terremoto de magnitud mayor a 7.

Mientras que el geólogo argentino Víctor Ramos afirmó al diario La Nación que, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) existe un 94% de probabilidad que en los próximos días haya una réplica de magnitud 5. En septiembre del 2025 ocurrió otro fenómeno similar, pero de grados menores (6.2 y 6.3) en el territorio venezolano; aunque el sismo más devastador ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto de 6.6 que causó la muerte de 240 personas. (Con información de EFE)

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