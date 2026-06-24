Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto

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    Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto
    Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas, Venezuela. RONALD PEÑA R. | EFE

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EU emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Un terremoto de magnitud 7.1 registrado en el noroeste de Montalbán, Venezuela; se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Sobre todo provocando el zarandeo de edificios en Caracas.

Se ubicó a 300 kilómetros al este de la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

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El terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Por otro lado, el Servicio Sismológico Colombiano ajusto la magnitud del sismo a 7.0, con un epicentro superficial de al menos de 30 kilómetros de la superficie; cabe destacar que también se percibió en algunas regiones de Colombia.

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SEGUNDO SISMO EN VENEZUELA

Menos de un minuto más tarde, el USGS registró un segundo sismo de magnitud 7.5. El epicentro del temblor se situó al oeste de la comunidad de Morón, ubicada en la costa caribeña; a unos 168 kilómetros al oeste de la capital.

Este segundo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón; con apenas 39 segundos de diferencia.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

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EVACUAN CARACAS, VENEZUELA; CAPTAN SISMO

Por el movimiento telúrico, se produjo una evacuación de edificios y viviendas en Caracas. Las autoridades no reportaron de inmediato heridos ni daños materiales.

En redes sociales circulan videos captados en la capital venezolana, donde se observa las nubes de polvo por el terremoto en dos localidades normalmente concurridas de la capital.. Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que los cuerpos de seguridad y de Protección Civil fueron desplegados con la finalidad de evaluar posibles daños y brindar atención a las familias.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.

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EMITEN ALERTA DE TSUNAMI

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado cerca de las costas de Venezuela.

El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

(Con información de EFE y AP)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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