Profeco advierte sobre el peligro de las compras compulsivas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Profeco advierte sobre el peligro de las compras compulsivas
    Este mal podría generar un boquete financiero en tu bolsillo, en caso de no atenderse. Especial

Dependencia federal advierte sobre los peligros de onimoanía, una enfermedad que puede generar graves problemas económicos

CDMX.- La Profeco advirtió sobre el peligro de la oniomanía, una adicción a las compras compulsivas que puede desencadenar problemas económicos si no se trata, ya que es una necesidad incontrolable de comprar y sentir ansiedad antes de dar el tarjetazo, para finalmente sentir culpa luego de haber concluido la transacción.

Por medio de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las afectaciones, sus causas, síntomas y cuáles son los métodos de tratamiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/te-cobraron-de-mas-en-ticketmaster-profeco-informa-que-cargos-al-comprar-boletos-si-son-legales-EM23494909

Las personas que la padecen, según la Profeco, primero experimentan cuadros de ansiedad y una necesidad incontrolable por comprar artículos que no necesitan con el objetivo de llenar vacíos emocionales, lo que al final termina por dañar su vida laboral, familiar y social.

Esta conducta, de acuerdo con la dependencia, pasa desapercibida por la sociedad de alto consumo en la que se vive a diario, misma que normaliza el estatus económico. Las consecuencias terminan por desequilibrar las finanzas.

Entre las principales causas de la detonación de esta conducta, según el comunicado, se encuentra la obsesión por la apariencia física influenciada por expectativas poco realistas y comparaciones promovidas en redes sociales; puesto que a su vez se intentan cubrir carencias emocionales y de baja autoestima. No obstante, la compra compulsiva de artículos puede aliviar momentáneamente ese mal estar o para ser aceptado en un círculo social, advierte la institución.

https://vanguardia.com.mx/informacion/descubre-los-tips-para-conseguir-un-prestamo-de-bajo-monto-FF23261361

Los síntomas más comunes, explica la Profeco, son la ansiedad o necesidad intensa de comprar, gran satisfacción inmediata seguida de culpa, remordimiento o vergüenza, menosprecio de los bienes que ya se poseen, frustración constante, irritabilidad, cambios de humor y sensación de vacío o tristeza cuando no se compra. De acuerdo con Revista del Consumidor, los métodos para atender este problema deben tener un enfoque integral que atienda tanto los aspectos emocionales y las conductas compulsivas.

Asimismo, también pueden ser la terapia cognitivoconductual, educación y gestión económica, y en algunos casos tratamiento psicofarmacológico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental
Economía
Finanzas personales

Organizaciones


Profeco

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’

La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’
Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026

Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026
El joven defensa recibió la oportunidad de competir con el equipo Sub-18 de USA Hockey durante la temporada anterior.

Las raíces saltillenses detrás de Diego Gutiérrez, promesa del hockey en EU
Sofía Durán ya se encuentra en Sogamoso, Colombia, para afrontar su nuevo compromiso internacional.

Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026