Profeco advierte sobre el peligro de las compras compulsivas

CDMX.- La Profeco advirtió sobre el peligro de la oniomanía, una adicción a las compras compulsivas que puede desencadenar problemas económicos si no se trata, ya que es una necesidad incontrolable de comprar y sentir ansiedad antes de dar el tarjetazo, para finalmente sentir culpa luego de haber concluido la transacción. Por medio de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las afectaciones, sus causas, síntomas y cuáles son los métodos de tratamiento.

Las personas que la padecen, según la Profeco, primero experimentan cuadros de ansiedad y una necesidad incontrolable por comprar artículos que no necesitan con el objetivo de llenar vacíos emocionales, lo que al final termina por dañar su vida laboral, familiar y social. Esta conducta, de acuerdo con la dependencia, pasa desapercibida por la sociedad de alto consumo en la que se vive a diario, misma que normaliza el estatus económico. Las consecuencias terminan por desequilibrar las finanzas.

Del impulso de comprar a la culpa: la oniomanía puede convertir las compras en un problema que afecta las finanzas y la vida cotidiana.La Profeco explica en la Revista del Consumidor qué es este trastorno, cuáles son sus principales señales y por qué identificarlo a tiempo puede ayudar a recuperar el control financiero.Más información: https://t.co/vwUB4LIacP — Profeco (@Profeco) October 3, 2026

Entre las principales causas de la detonación de esta conducta, según el comunicado, se encuentra la obsesión por la apariencia física influenciada por expectativas poco realistas y comparaciones promovidas en redes sociales; puesto que a su vez se intentan cubrir carencias emocionales y de baja autoestima. No obstante, la compra compulsiva de artículos puede aliviar momentáneamente ese mal estar o para ser aceptado en un círculo social, advierte la institución.

Los síntomas más comunes, explica la Profeco, son la ansiedad o necesidad intensa de comprar, gran satisfacción inmediata seguida de culpa, remordimiento o vergüenza, menosprecio de los bienes que ya se poseen, frustración constante, irritabilidad, cambios de humor y sensación de vacío o tristeza cuando no se compra. De acuerdo con Revista del Consumidor, los métodos para atender este problema deben tener un enfoque integral que atienda tanto los aspectos emocionales y las conductas compulsivas. Asimismo, también pueden ser la terapia cognitivoconductual, educación y gestión económica, y en algunos casos tratamiento psicofarmacológico.