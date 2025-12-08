Qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

    Miles de fieles viajan cada diciembre a la Basílica de Guadalupe. Esta guía explica las acciones recomendadas, lo que debes evitar y consejos clave para un recorrido seguro y respetuoso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre qué hacer y qué no hacer durante las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Recomendaciones, seguridad, organización y prácticas esenciales para una visita respetuosa

Las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe reúnen a millones de personas cada año, por lo que mantener la organización y priorizar la seguridad es fundamental. Una de las principales recomendaciones es planificar el viaje con anticipación: revisar rutas, puntos de descanso y horarios permite un recorrido más ordenado. También es importante mantenerse hidratado y portar ropa cómoda, ya que los trayectos suelen ser largos y demandantes.

Otro aspecto clave es respetar las indicaciones de seguridad emitidas por Protección Civil y autoridades de tránsito. Seguir las instrucciones facilita la movilidad de los contingentes y reduce riesgos, sobre todo en avenidas principales donde se combinan peatones y vehículos. Igualmente, se aconseja caminar siempre acompañado, sobre todo en horarios nocturnos, para evitar incidentes.

Para los visitantes que llevan ofrendas o imágenes religiosas, se recomienda transportarlas en mochilas o estructuras seguras que no obstruyan el paso. Las autoridades también sugieren identificar a niños, adultos mayores o personas vulnerables con tarjetas o pulseras con datos de contacto.

QUE NO HACER DURANTE EL RECORRIDO

Durante las peregrinaciones se debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo a los asistentes. Las autoridades piden no invadir carriles vehiculares sin autorización, ya que esto puede generar accidentes o embotellamientos. Tampoco es recomendable caminar sin señalización durante la noche, pues reduce la visibilidad y aumenta el peligro.

Otro punto importante es no descuidar pertenencias personales. Las multitudes pueden facilitar extravíos o robos, por lo que llevar solo lo necesario y mantenerlo siempre a la vista es lo más seguro. Además, se solicita no encender veladoras en zonas no autorizadas, ya que representan riesgos de incendio entre grupos numerosos.

Consumir alcohol o sustancias prohibidas es otra conducta que debe evitarse completamente. Estos actos comprometen la seguridad del peregrino y la de quienes lo acompañan. Mantener una actitud respetuosa favorece la convivencia y preserva el sentido religioso del recorrido.

CONSEJOS PARA UNA PEREGRINACIÓN SEGURA

Las autoridades recomiendan portar identificación oficial, así como una tarjeta médica en caso de padecimientos específicos. También es útil llevar botiquín básico con vendas, analgésicos y desinfectantes para atender rozaduras o malestares leves.

Asimismo, se aconseja usar protector solar y cubrirse con gorra o sombrero, especialmente para quienes comienzan su caminata desde la madrugada. Las peregrinaciones suelen implicar exposición prolongada al sol y cambios bruscos de clima. Finalmente, es conveniente establecer puntos de encuentro si se viaja en grupo, con el fin de evitar separaciones.

• Ropa cómoda

• Hidratación constante

• Identificación visible

DATOS CURIOSOS

• Cada 12 de diciembre, la Basílica recibe hasta 10 millones de visitantes, convirtiéndose en uno de los eventos religiosos más grandes del mundo.

• La tradición de peregrinar comenzó hace más de 300 años, creciendo con el tiempo hasta convertirse en un acto masivo de fe.

• Existen más de 200 rutas reconocidas por autoridades para llegar a la Basílica caminando.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

