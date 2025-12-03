¿Qué significa realmente la E en el medidor de gasolina?

/ 3 diciembre 2025
    ¿Qué significa realmente la E en el medidor de gasolina?
    La E en el medidor de gasolina no solo indica que el tanque está vacío; revela cuánto margen real tienes antes de quedarte sin combustible. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Qué significa la E en el medidor de gasolina y cuántos kilómetros puedes recorrer cuando aparece? Conoce la verdad, los riesgos y datos curiosos para evitar daños en tu vehículo

La famosa E en el medidor de gasolina suele interpretarse como “Empty” o “Vacío”, pero en la práctica tiene un significado más amplio. Aunque muchos creen que representa que ya no queda nada de combustible, lo cierto es que la aguja no llega a esta marca cuando el tanque está completamente vacío. En la mayoría de los vehículos, cuando aparece la E aún queda entre un 5% y 10% del combustible total, un margen diseñado como reserva de seguridad.

Este margen existe porque los fabricantes consideran escenarios como un tráfico inesperado o la falta de estaciones cercanas. Sin embargo, depender de esta reserva no es aconsejable. El sedimento acumulado en el fondo del tanque puede ingresar al sistema y afectar el desempeño del motor.

Además, circular continuamente con el nivel al mínimo puede deteriorar la bomba de gasolina. Este componente necesita estar sumergido para mantenerse lubricado y evitar el sobrecalentamiento, lo que puede generar reparaciones costosas.

CUÁNTOS KILÓMETROS PUEDES RECORRER EN “E”

Aunque cada vehículo es diferente, la mayoría puede avanzar entre 30 y 70 kilómetros cuando se enciende la luz de combustible bajo. Esta cantidad varía según el modelo, el año, el tipo de motor y hasta tu estilo de manejo. Por eso, confiarse demasiado puede dejarte varado en el peor momento.

Las condiciones de la carretera también influyen. Manejar en pendientes, con aire acondicionado o en tráfico pesado acelera el consumo. Por eso, este rango debe tomarse solo como una referencia general, nunca como una garantía absoluta de rendimiento.

La computadora de viaje de algunos vehículos modernos ajusta esta estimación en tiempo real. Aunque esto parece útil, sigue sin ser una promesa precisa, pues factores como clima, peso del vehículo y estado del motor pueden alterar la cifra rápidamente.

POR QUÉ NO DEBES ESPERAR A LLEGAR A LA E

Mantener el nivel de combustible arriba de un cuarto de tanque es la recomendación más segura. Esto ayuda a prolongar la vida útil de la bomba y a evitar daños en los inyectores. Además, garantiza que siempre tengas margen suficiente para buscar una gasolinera sin estrés.

Esperar a que aparezca la E en el medidor de gasolina incrementa el riesgo de quedarte sin combustible en avenidas, carreteras o incluso zonas inseguras. También puede complicar el arranque del vehículo, ya que la bomba puede perder presión al quedar sin líquido en el sistema.

Por último, conducir en reserva afecta la calidad de la combustión. Al no ingresar combustible de manera óptima, el motor puede trabajar forzado, generando vibraciones y un consumo irregular que, a largo plazo, impacta el rendimiento y las emisiones.

EN BREVE

• La E no significa tanque completamente vacío, aún queda una reserva del 5% al 10%.

• Puedes recorrer entre 30 y 70 km tras encenderse la luz de gasolina baja.

• Manejar en reserva daña la bomba de gasolina y puede introducir sedimentos al motor.

• Mantén siempre más de 1/4 de tanque para evitar fallas y gastos innecesarios.

• La computadora del auto ofrece un cálculo aproximado, no exacto.

DATOS CURIOSOS

• Algunos autos tienen una reserva de hasta 10 litros, aunque la E ya esté marcada.

• Los fabricantes incluyen la reserva para evitar demandas por quedarse sin gasolina.

• Conducir con poco combustible aumenta el riesgo de que falle el catalizador.

• En algunos modelos híbridos, incluso la reserva está gestionada electrónicamente.

