¿Quién fue Ed Gein?... el asesino serial que hizo muebles y trajes con partes de sus víctimas

El 16 de noviembre de 1957, el alguacil Sheriff Schley y su equipo irrumpieron en una granja solitaria de Plainfield, Wisconsin , para investigar la desaparición de Bernice Worden. Lo que hallaron dentro cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos: lámparas, sillas y máscaras confeccionadas con restos humanos . El dueño de la propiedad era Edward Theodore Gein , un hombre solitario y reservado de 51 años que, bajo una apariencia tímida, ocultaba uno de los secretos más espeluznantes del siglo.

Los objetos encontrados revelaron una mente fragmentada y obsesionada con la figura materna. La granja de Gein se convirtió en un museo del horror, y su nombre quedó grabado como símbolo del crimen más grotesco del medio oeste estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Monstruo de Iztacalco’... revelan que planeaba asesinar a la madre de María José e indagan desaparición de compañero de trabajo

INFANCIA Y LA OBSESIÓN CON SU MADRE

Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el aislamiento y la devoción enfermiza hacia su madre, Augusta, una mujer profundamente religiosa que le inculcó el miedo al pecado y el desprecio hacia las mujeres. Ella lo apartó del mundo, convenciéndolo de que solo ella podía guiarlo hacia la salvación.

Tras la muerte de su hermano Henry en un incendio —nunca aclarado—, Ed quedó bajo el control total de Augusta. Cuando ella falleció en 1945, el vacío emocional lo consumió. Gein conservó intacta su habitación, cerrada como un santuario, mientras el resto de la casa se degradaba en el abandono y la suciedad.

Su aislamiento lo empujó hacia los libros de anatomía, los relatos sobre asesinatos y las historias macabras. Con el tiempo, comenzó a visitar cementerios, profanando tumbas y extrayendo cuerpos de mujeres que, según él, se parecían a su madre.

EL DESCENSO A LA LOCURA

Gein vivió años de aparente calma, haciendo trabajos menores en el pueblo. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de las paredes de su casa. Durante los interrogatorios posteriores a su arresto, confesó que su objetivo era “volver a ver a mamá”.

De las tumbas extraía piel, huesos y órganos para fabricar objetos domésticos. Entre los hallazgos de la policía se incluían:

• Máscaras humanas.

• Un chaleco confeccionado con un torso femenino.

• Cinturones hechos de pezones.

• Tazones elaborados con cráneos.

• Una caja con vulvas preservadas.

Su creación más siniestra fue un “traje completo” de piel femenina, con el que se vestía para sentirse, según sus palabras, “como ella”.

EL DÍA QUE EL HORROR SALIÓ A LA LUZ

El caso se destapó cuando Bernice Worden, dueña de una ferretería local, desapareció. En el mostrador, su hijo halló un recibo con el nombre de Ed Gein. Al registrar la granja, los agentes encontraron su cuerpo colgado y mutilado en el cobertizo. Dentro de la casa, el hedor era insoportable y cada rincón mostraba una escena inimaginable.

En ese momento, la tranquila comunidad de Plainfield se convirtió en el epicentro del morbo mediático. Periódicos de todo el país enviaron reporteros, y el nombre de Ed Gein se volvió sinónimo de pesadilla.

EL JUICIO Y SU CONDENA PSIQUIÁTRICA

Durante los interrogatorios, Gein alternaba entre la frialdad y la confusión. Afirmaba no recordar algunos actos y justificaba otros como una “necesidad de sentirse cerca de mamá”. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia paranoide y concluyeron que no distinguía entre la realidad y sus fantasías.

El tribunal lo declaró mentalmente incompetente para enfrentar juicio, por lo que fue internado en la Institución Central del Estado en Waupun, donde permaneció hasta su muerte en 1984. Pasó sus días tranquilo, trabajando en la cocina del hospital y asistiendo a misa.

EL IMPACTO CULTURAL Y LA LEYENDA

El caso de Ed Gein trascendió el ámbito criminal y se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia inspiró a los más grandes personajes del cine de terror:

• Norman Bates en Psicosis (1960).

• Leatherface en La masacre de Texas (1974)

• Buffalo Bill en El silencio de los inocentes (1991).

Su figura se transformó en el arquetipo del asesino rural, reprimido y dominado por la figura materna. Autores como Stephen King reconocieron haber sentido pesadillas tras leer su caso.

En 2025, la plataforma Netflix lanzó Monstruo: la historia de Ed Gein, dirigida por Ryan Murphy, que reavivó el interés mundial por su historia. La serie profundiza en la dualidad del personaje: víctima de una educación enfermiza y autor de crímenes inenarrables.

DATOS CURIOSOS

• En los registros policiales se documentaron objetos fabricados con restos de al menos 15 cadáveres.

• La lápida de Ed Gein fue robada en varias ocasiones por coleccionistas de lo macabro.

• Su granja fue demolida en 1958 para evitar peregrinaciones de curiosos.

• El término “carnicero de Plainfield” fue acuñado por la prensa estadounidense tras el hallazgo.

UN NOMBRE QUE NO DESAPARECE

Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, pero su sombra sigue viva en la cultura popular. Su historia representa el extremo oscuro de la obsesión humana, una advertencia sobre cómo la soledad, el fanatismo y la represión pueden deformar la mente hasta lo indecible.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es el ‘Monstruo de Ecatepec’?... obtendría ganancias con Netflix, mientras que familias de víctimas no han recibido reparación del daño

Hoy, el terreno donde se alzaba su granja permanece vacío. Los vecinos prefieren no hablar del tema. Para ellos, Gein no fue un monstruo del cine, sino un recordatorio real de lo que puede nacer del abandono y la demencia.

El legado de Ed Gein no está en los objetos que creó, sino en el miedo colectivo que aún provoca su nombre: el hombre que quiso resucitar a su madre y terminó reinventando el horror.