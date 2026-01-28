¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta

/ 28 enero 2026
    ¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
    Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Lamberto Quintero fue un famoso narcotraficante que falleció hace 50 años, un 28 de enero de 1976 en El Salado, Sinaloa y es recordado cada año en redes sociales por el corrido interpretado por Antonio Aguilar

“Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, A don Lamberto Quintero, Lo seguía una camioneta, iban con rumbo al Salado, nomás a dar una vuelta”... así inicia el famosos corrido de Lamberto Quintero Payán, quien nació en la sierra de Badiraguato y era tío del narcotraficante Rafael Caro Quintero ‘El narco de narcos’.

A Lamberto se le recuerda cada 28 de enero gracias al corrido, interpretado por Antonio Aguilar quien también llevó al cine su historia, en los años ochenta.

De acuerdo a la historia que dio pie al famoso corrido, Lamberto Quintero y su primo Pedro Páez Soto, tuvieron rivalidades con la familia Otañez Lafarga, otro poderoso clan de Sinaloa, que descendían de caciques del municipio de San Ignacio.

A raíz de dichas diferencias en poco más de un año, la familia Lafarga fue prácticamente exterminada, mientras que varios miembros del clan Quintero también murieron.

Se dice que a finales de 1975, miembros de la familia Quintero vieron a Ramón Otañez Lafarga hablar con un oficial de la policía judicial en una calle de Culiacán.

Los Quintero fueron asesinados en el sitio, ya que aseguran, los habían estado espiando. Ramón Otañez, tras ser atacado se defendió y mató a Macario Payan, un asociado de los Quintero.

Pedro Páez fue culpado por el presunto asesinato, quién en el año de 1975 fue asesinado en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa.

LA MUERTE DE LAMBERTO

La muerte de Lamberto Quintero se presenció un 28 de enero de 1976 en el Salado, Sinaloa, tras una balacera en la que también falleció “El Chito” Lafarga.

Las familias Quintero y Lafarga tuvieron ciertos conflictos por el trafico de drogas en Sinaloa. El mismo día después de recibir por la espalda ráfagas de metralletas, fue trasladado a la Clínica Santa María que se encuentra en el centro de Culiacán, donde no resistió y murió.

La cripta de cristal donde descansa Lamberto Quintero se encuentra en el panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa.

Se dice que El capo tenía parentesco de los también narcos Emilio Quintero Payan y Juan José Quintero Payan, ex líder del cartel de Juárez.

Hasta la fecha, su novia Glader Margarita continúa dando entrevista a los medios de comunicación recordando con mucho aprecio a su novio, quien saludó por última vez en su casa donde ahora pasa sentada extrañándolo.

LA NOVIA DE LAMBERTO... ¿QUÉ LE REGALÓ ANTES DE MORIR ASESINADO?

En un video publicado por el youtuber Margarito Music Oficial, presenta a la novia de Lamberto Quintero, mujer que aún vive en la propiedad donde lo asesinaron, en El Salado, Sinaloa.

Glader Margarita Tapia Zazueta es el nombre de la mujer que presenció los últimos momentos de Lamberto, en las afueras de su propiedad, que en ese tiempo era un restaurante.

Margarita cuenta lo que ocurrió el día 28 de enero de 1976, el día en que asesinaron a Lamberto con lujo de detalle, ‘Ese día Lamberto entró y me saludó’.

“Cuando el venía de Culiacán, se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho y se viene el para acá y entra a la casa y me saluda. Sale de la casa y se sienta en la cabina de su camioneta, en la parte de atrás. Luego vinieron unas personas a decirle que por favor se retirara de aquí, que no hiciera más matazones aquí porque ya había matado a otra persona en ‘El Carrizal’.

“Entonces él les responde que no se va, porque el le juró a mi madre que él se iba a morir aquí en este restaurante”

La mujer contó también como conoció a Lamberto, ya que el nació en Culiacán y ella nació en ‘El Salado’, “Él tenía un rancho que se llamaba ‘El Varal’, venía a ordenar lonches para sus trabajadores, por eso fue que yo lo conocí”.

“El siempre me decía, me gustas, te quiero pero no vas a ser para otro hombre más que para mí, pero yo le tenía miedo, pues yo no sabía su trabajo”

“El venía todos los días, y le decía a mi mamá, Mamá Chulita, yo me quiero morir aquí en tu casa, en el restaurante, yo no me voy para otra parte”

También dijo que Lamberto era muy celoso, pues si veía a otros hombres acercarse a Margarita los corría del restaurante.

Margarita nos dice que la letra del corrido hace alusión a que ella estaba platicando con Lamberto cuando ocurrió la balacera, pero ella no encontraba con él sino que estaba al interior del restaurante trabajando.

“Yo cuando lo balacearon, vengo de adentro, él estaba con sus tíos, yo salí y al ver a Lamberto tratando de cubrirse en un pilar me desmayé, creían que también me habían disparado”.

“El decía que cuando lo mataran no iba a perder el sombrero (ya que estaba calvo) y así fue, no perdió el sombrero al caer al piso”.

El Youtuber pregunta a Margarita su sentir al escuchar las letras del corrido de su novio Lamberto, “Por Dios que cuando yo escucho el corrido me gusta escucharlo no solo una vez, sino varias veces porque son muy bonitos los recuerdos, recordar es vivir, fue muy buena persona, ayudaba a mucha gente”.

¿QUIÉN FUE LAMBERTO QUINTERO?

Lamberto Quintero Payán nació en la sierra de Badiraguato, Sinaloa y murió un 28 de enero de 1976, en el Salado, Sinaloa, tras una balacera en la que también falleció “El Chito” Lafarga. Es uno de los más famosos narcotraficantes mexicanos quien ha logrado este estatus heroico gracias al corrido sobre su muerte.

Fue familiar de Rafael Caro Quintero, considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, que estuvo preso y fue liberado en septiembre del 2013, luego de 28 años tras las rejas. Actualmente tiene una orden de aprehensión en su contra, por lo que se considera prófugo de la justicia mexicana.

EL CORRIDO DE LAMBERTO QUINTERO

Corrido A Lamberto Quintero

Un día 28 de enero

Como me hiere esa fecha

A don Lamberto Quintero

Lo seguía una camioneta

Iban con rumbo al Salado

No más a dar una vuelta

Pasaron el Carrizal

Iban tomando cerveza

Su compañero le dijo

Nos sigue una camioneta

Lamberto sonriendo dijo

Pa’ que son las metralletas

Ya cerquita del Salado

Rugieron dos R-15

Ahí dejaron a un muerto

Enemigo de Lamberto

Quisieran que fuera cuento

Pero señores es cierto

Un hombre fuera de serie

Alegre y enamorado

Platicando con su novia

El estaba descuidado

Cuando unas balas certeras

La vida le arrebataron

Clínica Santa María

Tú vas a ser mi testigo

Dos días después de su muerte

Vuelven a sonar los tiros

Ahí quedaron diez hombres

Por esos mismos motivos

Puente que va a Tierra Blanca

Tú que lo viste pasar

Recuérdales que a Lamberto

Nunca se podrá olvidar

Yo por mi parte aseguro

Que hace falta en Culiacán.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

