¿Quiénes deberán repetir el examen de la UNAM? Estos aspirantes presentarán la nueva prueba presencial

La propuesta contempla que la evaluación sea presentada tanto por quienes fueron aceptados en el proceso de ingreso como por los aspirantes que no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un puntaje igual o superior a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

El Comité Técnico para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) recomendó aplicar un examen de control presencial a un grupo de aspirantes, luego de concluir el análisis del proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

COMITÉ TÉCNICO EXPLICA EL ALCANCE DEL NUEVO EXAMEN

El órgano temporal señaló que, durante el proceso de admisión en línea, se utilizó un sistema de supervisión mediante inteligencia artificial que detectó diversas conductas consideradas irregulares, entre ellas el uso de teléfonos celulares, apoyo externo y casos de presunta suplantación de identidad.

Como resultado de estas detecciones, fueron canceladas cerca del 2% de las pruebas aplicadas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

Tras revisar los resultados, el Comité recomendó verificar el proceso mediante una evaluación presencial que permita definir el ingreso de los aspirantes contemplados en esta medida.

¿QUIÉNES DEBERÁN PRESENTAR EL EXAMEN DE CONTROL?

De acuerdo con la recomendación emitida por el Comité Técnico, el examen será aplicado a:

- Las y los aspirantes que ya habían sido aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

- Quienes no fueron seleccionados, pero obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

La Universidad informó que el examen tendrá las siguientes características:

- Será presencial.

- Se aplicará a la brevedad posible para reducir el impacto en el calendario escolar.

- Contará con versiones diferentes para atender el número de aspirantes y los turnos requeridos.

- El formato será el que la UNAM considere más adecuado para agilizar el procesamiento de resultados.

- Los lugares disponibles se asignarán con base en la calificación obtenida en este examen de control.

- Próximamente se darán a conocer las fechas, sedes y procedimientos para su aplicación.