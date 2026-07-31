¿Quiénes deberán repetir el examen de la UNAM? Estos aspirantes presentarán la nueva prueba presencial

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    ¿Quiénes deberán repetir el examen de la UNAM? Estos aspirantes presentarán la nueva prueba presencial
    La UNAM aplicará un examen presencial a aspirantes aceptados y a quienes alcanzaron el puntaje mínimo histórico para verificar el proceso de admisión. UNAM

La UNAM definió qué aspirantes deberán presentar el examen de control presencial tras revisar el proceso de admisión 2026-2027

El Comité Técnico para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó aplicar un examen de control presencial a un grupo de aspirantes, luego de concluir el análisis del proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

La propuesta contempla que la evaluación sea presentada tanto por quienes fueron aceptados en el proceso de ingreso como por los aspirantes que no obtuvieron un lugar, pero alcanzaron un puntaje igual o superior a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-repetira-examen-de-admision-2026-para-aspirantes-de-licenciatura-tras-detectar-resultados-atipicos-HB22549934

COMITÉ TÉCNICO EXPLICA EL ALCANCE DEL NUEVO EXAMEN

El órgano temporal señaló que, durante el proceso de admisión en línea, se utilizó un sistema de supervisión mediante inteligencia artificial que detectó diversas conductas consideradas irregulares, entre ellas el uso de teléfonos celulares, apoyo externo y casos de presunta suplantación de identidad.

Como resultado de estas detecciones, fueron canceladas cerca del 2% de las pruebas aplicadas, de un total de 158 mil 727 aspirantes.

Tras revisar los resultados, el Comité recomendó verificar el proceso mediante una evaluación presencial que permita definir el ingreso de los aspirantes contemplados en esta medida.

¿QUIÉNES DEBERÁN PRESENTAR EL EXAMEN DE CONTROL?

De acuerdo con la recomendación emitida por el Comité Técnico, el examen será aplicado a:

- Las y los aspirantes que ya habían sido aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026.

- Quienes no fueron seleccionados, pero obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

La Universidad informó que el examen tendrá las siguientes características:

- Será presencial.

- Se aplicará a la brevedad posible para reducir el impacto en el calendario escolar.

- Contará con versiones diferentes para atender el número de aspirantes y los turnos requeridos.

- El formato será el que la UNAM considere más adecuado para agilizar el procesamiento de resultados.

- Los lugares disponibles se asignarán con base en la calificación obtenida en este examen de control.

- Próximamente se darán a conocer las fechas, sedes y procedimientos para su aplicación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-empresa-que-realizo-examen-de-la-unam-ha-ganado-218-mdp-en-contratos-IC22467681

RECTOR DESTACA LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL PROCESO

Durante la entrega del primer informe de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, se refirió a las acciones adoptadas por la institución.

“No es haciendo trampas como se forma a los profesionales que el país requiere”, expresó el rector.

La Universidad continuará con la implementación de las medidas derivadas de las recomendaciones del Comité Técnico y anunciará en los próximos días los detalles para la realización del examen presencial de control.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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