Revelan que empresa que realizó examen de la UNAM ha ganado 218 mdp en contratos

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró que otras de las instituciones que han entregado contratos a esta empresa son las universidades estatales de Nuevo León (UANL), Benemérita de Puebla (BUAP), de Baja California (UABC), de Tamaulipas (UAT), así como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Digital del Edomex.

La empresa Territorium Life —la misma que realizó el cuestionado examen de admisión en línea de la UNAM— ha recibido docenas de contratos por parte de diversas instituciones públicas, como el INE , el Instituto Electoral de la CDMX (IECM), el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y universidades estatales, por los que ha obtenido más de 218 millones de pesos.

En la plataforma también se encuentran contratos firmados con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) e instituciones de bachillerato de Nuevo León.

El CJF pagó 50.5 millones por exámenes a jueces

La UNAM entregó en marzo pasado el contrato a la empresa Territorium Life para la aplicación del examen virtual a nivel de licenciatura de este año por un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos.

El desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hoy Órgano de Administración Judicial (OAJ), firmó en 2024 tres contratos con Territorium Life por un monto total de 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia en concursos de oposición de carrera judicial.

La BUAP entregó dos contratos a esta empresa para la aplicación en línea de exámenes de nuevo ingreso a nivel medio y superior, así como el procesamiento electrónico de los resultados en 2024 y 2025 por un total de 31.6 millones.

Otra universidad que contrató a Territorium Life fue la UANL, que pagó 12.7 millones de pesos en una docena de contratos desde 2021 para la aplicación de exámenes de ingreso a nivel licenciatura.

Aplicó 20 mil exámenes para ingreso a Universidad de BC

En diciembre de 2018, la Universidad Digital del Estado de México entregó el contrato CTOADMON/15/2018 a esta empresa por 8.6 millones de pesos para la adquisición de plataforma tecnológica.

En tanto, el Colegio de Bachilleres de Nuevo León destinó en 2021 más de 3.3 millones de pesos por el servicio de instalación, reparación y actualización de la plataforma educativa virtual de Territorium Life.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) entregó el contrato CSA-A-RF-17/2020 a esta empresa por poco más de 2 millones 75 mil pesos por la aplicación de 20 mil exámenes en línea para el ingreso 2020-2 y 2021-1 solicitado por la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.

Contratos a organismos electorales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pagó en 2021 más de 2.5 millones de pesos a esta empresa por el servicio para la aplicación de exámenes a supervisores electorales y capacitadores asistentes del proceso electoral ordinario como lo indica el contrato C.P.LPN.-017-21.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó en 2024 a la empresa un total de 914 mil 345.23 pesos por el Servicio de plataforma tecnológica para el funcionamiento del Centro Virtual INE.Por el contrato CEAV-C-32-2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas destinó un millón 898 mil pesos por el servicio de capacitación para la adquisición, desarrollo y actualización de los servidores públicos en aspectos gerenciales, presupuestales y del modelo integral de atención a víctimas.

Asignaciones millonarias

* 31.6 millones de pesos pagó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la empresa.

* 12.7 millones de pesos ejerció la Universidad Autónoma de Nuevo León por sus servicios.

* 8.6 millones de pesos pagó la Universidad Digital del Estado de México por una plataforma tecnológica.

* 2 millones de pesos cubrió la UAB por aplicación de exámenes.