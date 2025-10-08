Jóvenes encapuchados tomaron instalaciones de la Prepa 8 de la UNAM; denuncian abuso de autoridad

/ 8 octubre 2025
    Jóvenes encapuchados tomaron instalaciones de la Prepa 8 de la UNAM; denuncian abuso de autoridad
    La mañana de este 8 de octubre, un grupo de aproximadamente 20 encapuchados tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. FOTO: ESPECIAL | REDES SOCIALES

Los encapuchados que se manifestaron esta mañana en la Prepa 8 de la UNAM denunciaron haber recibido agresiones por parte de las autoridades durante una marcha de apoyo a Palestina

La mañana de este 8 de octubre, un grupo de aproximadamente 20 encapuchados tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Los jóvenes bloquearon el acceso a alumnos, docentes y personal administrativo, y cerraron los accesos con cadenas y objetos metálicos, impidiendo el ingreso al plantel.

Según lo que se ha informado, manifestantes aseguraron haber participado en la marcha en apoyo a Palestina, realizada el 7 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que fueron presuntas víctimas de agresiones por parte de elementos de seguridad.

Trascendió que toma del plantel es una respuesta a las supuestas faltas que sufrieron por parte de uniformados durante dicha movilización.

La acción ha generado interrupciones en las actividades escolares, afectando tanto a estudiantes como al personal administrativo y docente, mientras se mantiene la presencia de los encapuchados en el plantel.

SUSPENSIÓN DE CLASES EN PREPA 8 DE LA UNAM POR AMENAZA DE BOMBA

El plantel ha sido objeto de al menos dos desalojos en un periodo reciente debido a supuestas amenazas de bomba. El primer incidente reportado ocurrió el 29 de septiembre de 2025. En esa ocasión, las autoridades escolares activaron de inmediato los protocolos de seguridad y coordinaron la evacuación de la comunidad estudiantil y el personal.

Sin embargo, se confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo, por lo que la amenaza resultó ser falsa. A pesar de esto, las clases fueron suspendidas temporalmente.

Una segunda amenaza de bomba que provocó el desalojo de la Prepa 8 se registró el 7 de octubre de 2025. Al igual que en el caso anterior, se evacuó al personal y a los estudiantes como medida preventiva. Tras la revisión por parte de los cuerpos de emergencia de la UNAM, se descartó nuevamente cualquier riesgo, y las autoridades informaron que las actividades académicas se reanudarían en el turno vespertino.

