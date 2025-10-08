Jóvenes encapuchados tomaron instalaciones de la Prepa 8 de la UNAM; denuncian abuso de autoridad

La mañana de este 8 de octubre, un grupo de aproximadamente 20 encapuchados tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

Los jóvenes bloquearon el acceso a alumnos, docentes y personal administrativo, y cerraron los accesos con cadenas y objetos metálicos, impidiendo el ingreso al plantel.

Según lo que se ha informado, manifestantes aseguraron haber participado en la marcha en apoyo a Palestina, realizada el 7 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que fueron presuntas víctimas de agresiones por parte de elementos de seguridad.

Trascendió que toma del plantel es una respuesta a las supuestas faltas que sufrieron por parte de uniformados durante dicha movilización.

La acción ha generado interrupciones en las actividades escolares, afectando tanto a estudiantes como al personal administrativo y docente, mientras se mantiene la presencia de los encapuchados en el plantel.