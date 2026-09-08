Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber
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La cantante de origen chileno amplió su calendario como parte del ‘Femme Fatale Tour’ y llegará al Parque Las Maravillas el próximo 19 de noviembre
La cantante Mon Laferte llegará a Saltillo este 2026 como parte de la segunda tanda de fechas de su más reciente tour, ‘Femme Fatale Tour’, el cual se realizará el próximo jueves 19 de noviembre, tras su paso por Monterrey con doble fecha.
La preventa de boletos será será con Banamex el próximo jueves 10 de septiembre ya que la Venta General será el 11 de septiembre a través del sitio eticket.mx.
“Nuevas fechas Femme Fatale Tour”, escribió la cuenta en redes sociales de la estrella de origen chileno para comenzar las expectativas de sus fanáticos.
¿DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO DE MON LAFERTE EN SALTILLO?
Será el Parque Las Maravillas en donde se puedan corear canciones como ‘Amárrame’, ‘Tu Falta de Querer’ u ‘Otra Noche de Llorar’.
Mon Laferte ha cantado únicamente una vez en Saltillo un histórico concierto gratuito que se llevó a cabo el 23 de julio de 2016. En aquella ocasión, la cantautora chilenomexicana se presentó con rotundo éxito en la Plaza de Armas como la artista principal del Festival Internacional Saltillo 2016.
León, Oaxaca, Orizaba, Tampico y Villahermosa son otras de las ciudades que recibirán a la cantante, además de presentarse en Guatemala, Costa Rica y Colombia.