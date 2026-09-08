Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber

La cantante Mon Laferte llegará a Saltillo este 2026 como parte de la segunda tanda de fechas de su más reciente tour, ‘Femme Fatale Tour’, el cual se realizará el próximo jueves 19 de noviembre, tras su paso por Monterrey con doble fecha.

La preventa de boletos será será con Banamex el próximo jueves 10 de septiembre ya que la Venta General será el 11 de septiembre a través del sitio eticket.mx.

“Nuevas fechas Femme Fatale Tour”, escribió la cuenta en redes sociales de la estrella de origen chileno para comenzar las expectativas de sus fanáticos.