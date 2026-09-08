Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber

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    Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber
    Evento. La cantante de origen chileno prepara una nueva visita a México con una gira que llegará a distintas ciudades del país. FOTO: CORTESÍA

La cantante de origen chileno amplió su calendario como parte del ‘Femme Fatale Tour’ y llegará al Parque Las Maravillas el próximo 19 de noviembre

La cantante Mon Laferte llegará a Saltillo este 2026 como parte de la segunda tanda de fechas de su más reciente tour, ‘Femme Fatale Tour’, el cual se realizará el próximo jueves 19 de noviembre, tras su paso por Monterrey con doble fecha.

La preventa de boletos será será con Banamex el próximo jueves 10 de septiembre ya que la Venta General será el 11 de septiembre a través del sitio eticket.mx.

“Nuevas fechas Femme Fatale Tour”, escribió la cuenta en redes sociales de la estrella de origen chileno para comenzar las expectativas de sus fanáticos.

¿DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO DE MON LAFERTE EN SALTILLO?

Será el Parque Las Maravillas en donde se puedan corear canciones como ‘Amárrame’, ‘Tu Falta de Querer’ u ‘Otra Noche de Llorar’.

Mon Laferte ha cantado únicamente una vez en Saltillo un histórico concierto gratuito que se llevó a cabo el 23 de julio de 2016. En aquella ocasión, la cantautora chilenomexicana se presentó con rotundo éxito en la Plaza de Armas como la artista principal del Festival Internacional Saltillo 2016.

https://vanguardia.com.mx/show/toca-soportar-lisa-arrasa-con-sawadika-y-supera-los-139-millones-de-vistas-en-youtube-LB23339174

León, Oaxaca, Orizaba, Tampico y Villahermosa son otras de las ciudades que recibirán a la cantante, además de presentarse en Guatemala, Costa Rica y Colombia.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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