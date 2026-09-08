¿La vestimenta define su valor futbolístico y económico?

Es decir, gracias a los shorts apretados los hombres las convierten en objetos sexuales y el futbol les importa un carajo, por lo que la solución es cambiar la vestimenta por una más holgada y así eviten a los mirones darse un “taco de ojo”.

Las radicales: grupos en redes sociales encontraron una relación simbiótica entre portar short pegado al cuerpo por parte del universo de las futbolistas y el hecho de que los varones se fijen más en eso que en lo cracks que pueden ser en la cancha.

La Liga MX Femenil no ha dicho nada de lo que no tiene nada qué decir. Lo futbolístico poco a poco comienza a ser desbordado por otras figuras ajenas: polémicas habrían de llegar al futbol de las damas y como no podía ser de otra manera, llega la de fijarse en la vestimenta de las jugadoras.

¿Es en serio? La reacción a estas posturas no se hizo esperar al ser consideradas demasiado radicales. Entre los comentarios, el más común es considerar muy “cortito” el dicho de que portar un uniforme entallado obligue a algunos o muchos hombres en los estadios acudir sólo por ver sus cuerpos.

Al respecto, opinan que las actitudes no se originan en una cancha, sino en la educación adquirida fuera de ellas y aunque no defienden las actitudes que pueda tener algún aficionado, sí enfatizan en la necesidad de trabajar mejor en promover el respeto y cultivar mejor las relaciones humanas desde la escuela.

Muy respetables las posturas; este es un tema donde nadie está equivocado. Especialmente la mexicana es una forma de ser donde nadie está exento de ser juzgado, criticado y por otra parte, las figuras públicas se llevan doble ración.

¿Qué opina este columnista? Veamos, el futbol femenino pasó de una isla desierta donde poquitos daban un peso por verlo a esta nueva realidad, donde las mujeres han dado pasos de gigante, con una liga muy competitiva y presencia mundial a través de la Selección Nacional, en todas las categorías.

Ello les ha dado un foco que va creciendo también de tamaño. Entonces llega el momento de pedir igualdad salarial, mediática y todo lo que caracteriza al show futbolero.

Ellas están en ese ambiente y eso incluye su imagen y todo lo que pueda trascender en la búsqueda de un mejor estatus en la conversación popular. Ellas quieren mejores salarios y el show requiere resultados en lo deportivo y económico, no dudo que los lograrán.

Por cierto, ¿ya les preguntaron a ellas si se sienten acosadas, si están cómodas con su ropa o si están dispuestas a portar ropa que no corresponda con la naturaleza de su cuerpo? (el diseño de las prendas no es al tanteo, tiene sus razones anatómicas y deportivas).

Finalmente: ¿la Liga MX Femenil piensa cambiar la vestimenta para acabar con la sexualización de las futbolistas en detrimento de un show que va despegando?

Creo que la respuesta es obvia.