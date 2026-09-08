Las pistas del narco en ‘El Clan’

Documentos judiciales que comenzaron a circular en el sureste del país en los últimos días muestran que Luis Alberto Olán Aparicio estuvo vinculado con cuando menos tres causas penales –la 34/2011, la 172/2009 y la 123/2009–, relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, asociación delictuosa y ayuda en tentativa de homicidio.

La espiral descendente sobre Andrés López Beltrán por su relación con los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio no se frenará por más que desde el gobierno intenten hacerlo. La información parece haberse destapado y está empezando a fluir una vertiente, adicional al huachicol fiscal y a los negocios oscuros en el Tren Maya y el Interoceánico, que no había sido explorada: la vinculación de la familia Olán Aparicio con el crimen organizado.

La última, por la cual fue sentenciado el 14 de julio de 2022 y causó ejecutoría el 20 de enero de 2023, fue asociación delictuosa y ayuda en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, en contra del exsubprocurador de Tabasco, Alex Álvarez Gutiérrez, en mayo de 2009, que dejó un saldo de un muerto y 13 heridos, cuando sobrevivió el ataque de un comando que le disparó con fusiles de asalto R-15, de uso reglamentario del Ejército. Álvarez Gutiérrez renunció al cargo, pero ni así pudo evitar que lo asesinaran en Villahermosa ocho años después.

El atentado fue acreditado, aunque no oficialmente, a Los Zetas, grupo que en ese entonces mantenía un fuerte control en toda la costa del Golfo. Esta organización fue perdiendo poder por el embate del Gobierno Federal y la aparición en Veracruz de los Mata Zetas, quienes los enfrentaron hasta que fueron transformándose en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la información que ha trascendido, Luis Alberto Olán Aparicio fue mutando sus enlaces con el crimen organizado conforme fue modificándose la correlación de fuerzas.

Luis Alberto pasó de tener complicidades y lealtades con Los Zetas a tenerlas con el cártel de las cuatro letras, como reveló a finales de agosto el medio digital Latinus, que dio a conocer varios audios grabados en 2023, donde Amílcar Olán Aparicio reconoció que su hermano tenía relación con Iván Cazarín, apodado “El Tanque” –miembro fundador del CJNG y muy cercano a su entonces líder, Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”–, quien se ha convertido en el principal criminal en el sureste del país.

Cazarín ha sido un objetivo del gobierno de Estados Unidos desde hace más de dos años debido al robo y distribución de combustible. Asimismo, fue el artífice de una alianza con La Barredora, el grupo criminal fundado y dirigido por Hernán Bermúdez Requena, desde su cargo como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando el gobernador era el actual senador Adán Augusto López, quien contaba entre sus operadores financieros a Amílcar Olán Aparicio, que también lo fue de los hijos de López Obrador.

Durante 15 años, Luis Alberto Olán Aparicio ha estado involucrado en actividades criminales por delitos contra la salud, delincuencia organizada y asociación delictuosa, motivo por el que en 2013 fue enviado a un centro de rehabilitación en calidad de enfermo mental, aunque un juez resolvió que quedara bajo supervisión de su padre por cinco años y cuatro meses. No se sabe en dónde está físicamente ahora, pero la impresión de los observadores en Tabasco es que fue una demencia fingida, porque después pasó a ser responsable gerencial de las minas de basalto –un negocio donde presuntamente los jefes eran Andy y Gonzalo López Beltrán– para la construcción del Tren Maya y del Interoceánico, en donde, recuerdan, le decían “el ingeniero”.

La carrera delictiva de Luis Alberto Olán Aparicio, documentada en expedientes judiciales, permite ver una de las rutas que siguió el Grupo Tabasco en estos últimos años, durante los cuales presuntamente se vinculó al CJNG, que se extendió a Chiapas al amparo del gobierno de Rutilio Escandón, excuñado del senador López Hernández, y con La Barredora como su brazo armado. Desde ahí desarrollaron varios negocios criminales, entre los que sobresale el contrabando de combustible y de carne, en el que aparecen vinculados en investigaciones en Estados Unidos varios políticos del círculo cercano de López Obrador.

Cazarín, “El Tanque”, es una figura clave en el entramado, porque conecta los polos criminales de Jalisco con el sureste. Informes de inteligencia mexicanos y estadounidenses tienen mapeadas notarías relacionadas con Melchor López Hernández, hermano del senador, que presuntamente colaboran con el cártel de las cuatro letras y La Barredora para crear empresas fantasmas y utilizar factureras para lavar dinero.

Las actividades delincuenciales de Luis Alberto fueron previas a que los Olán Aparicio se relacionaran con Andy López Beltrán, que de acuerdo con reportes periodísticos fue cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa. Varios de quienes aparecieron en esas imágenes fueron años después funcionarios en el gobierno de López Obrador.