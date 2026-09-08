Arsenal, Barça y PSG debutan en Champions: rivales y horarios en México

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Fútbol Internacional
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    Arsenal, Barça y PSG debutan en Champions: rivales y horarios en México
    Arsenal, Barcelona y PSG comienzan su camino europeo ante Napoli, Feyenoord y Slovan Bratislava, respectivamente. FOTOS: ESPECIAL

Nápoles pondrá a prueba a los Gunners; los catalanes y parisinos abrirán en casa con la mira en avanzar directamente a octavos

Arsenal, Barcelona y Paris Saint-Germain debutarán este miércoles 9 de septiembre en la Champions League 2026-2027 con objetivos: conquistar su primera corona, recuperar el trono y defender el bicampeonato, respectivamente. La primera jornada pondrá a prueba sus aspiraciones desde escenarios distintos.

Los Gunners visitarán al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona; el Barça recibirá al Feyenoord en el Spotify Camp Nou y el PSG será anfitrión del Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes.

Arsenal inicia su revancha en Nápoles

El equipo de Mikel Arteta comienza una búsqueda de la Orejona después de terminar subcampeón de Europa. Su estreno será a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México, frente a un Napoli que buscará aprovechar su localía para frenar al conjunto inglés.

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Arsenal llega con el respaldo de su título de Premier League, pero el desafío continental sigue pendiente. Ganar fuera de casa representaría un impulso en una fase en la que cada punto influye en la clasificación general.

Barcelona quiere acabar con la espera

El conjunto de Hansi Flick abrirá su participación a las 10:45 de la mañana, tiempo del centro de México. Ante Feyenoord, intentará trasladar a Europa el impulso de su reciente goleada 5-0 sobre Valencia y aprovechar el apoyo de su afición.

Los azulgranas persiguen un título que no levantan desde 2015. Flick manifestó confianza en la calidad del plantel para competir por el campeonato, aunque reconoció que el recorrido será largo. El debut cobra valor ante un calendario que también incluye al PSG y Manchester City.

PSG comienza la defensa del bicampeonato

El equipo de Luis Enrique recibirá al Slovan a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Tras vencer al Inter en 2025 y al Arsenal en 2026, el club parisino buscará una tercera Champions consecutiva.

El campeón llega después de perder 2-1 ante Mónaco, por lo que el estreno europeo también ofrece una oportunidad de reacción. El Slovan intentará sorprender en París y complicar el primer paso del favorito.

Los tres buscarán colocarse entre los ocho primeros de la fase de liga para avanzar directamente a octavos de final y evitar una eliminatoria adicional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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