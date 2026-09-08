¿Hay puente el 15 y 16 de septiembre por la Independencia de México? Esto dice la SEP

La próxima semana se conmemorará en todo México el aniversario del inicio de Independencia, por lo que es considerado un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes. Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha informado en su calendario que el 16 de septiembre sí será considerado como feriado oficial, pero aún se mantiene la idea de que se recorrerá al lunes previo para crear un fin de semana largo o si se mantendrá en su fecha exacta, sobre todo sí el 15 de septiembre.

¿EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE SERÁN PUENTE? A diferencia de otras festividades nacionales cuyo asueto se traslada al primer lunes del mes para formar puentes, la conmemoración patria mantiene su fecha original. Es decir, el próximo miércoles 16 de septiembre no habrá clases en escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), debido a que en el calendario del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP al estar marcada como “suspensión de labores docentes” en conmemoración del inicio de la Independencia de México. Sin embargo, el 15 sí está marcado como “días conmemorativos o de reflexión”, por lo que queda a determinación de las escuelas incorporadas a la SEP sí habrá actividades ese día. Hasta la publicación de esta nota no han confirmado la suspensión para el martes. Así que no, esta fecha no ameritará un puente vacacional en estricto sentido debido a que cae entre semana, en miércoles, y la suspensión de actividades solo será ese día. El esquema oficial de clases se aplicará de la siguiente manera: - Lunes 14 de septiembre: Día de actividades ordinario. - Martes 15 de septiembre: Día conmemorativo o de reflexión. - Miércoles 16 de septiembre: Día de descanso obligatorio y suspensión de labores docentes. - Jueves 17 de septiembre: Reanudación de actividades normales.

¿POR QUÉ EL 16 DE SEPTIEMBRE ES CONSIDERADO DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO? La Ley Federal del Trabajo (LFT) es muy clara en su artículo 74 al establecer los días de descanso obligatorio para todos los empleados del sector formal en el país, por lo que incluye a los maestros y maestras. El miércoles 16 de septiembre de 2026 es un día feriado inamovible debido a la conmemoración del Grito de Independencia. Al caer exactamente a mitad de semana, la legislación mexicana no contempla recorrer la fecha ni recorrer el descanso hacia el lunes previo. Existe la falsa creencia de que la víspera de la Independencia amerita descanso obligatorio debido a los festejos nocturnos de la Noche Mexicana y el tradicional Grito de Dolores (de Independencia). Sin embargo, la legislación laboral en México no clasifica el martes 15 de septiembre como festivo. Esta posición en el calendario civil elimina cualquier posibilidad de un puente vacacional generalizado para la fuerza laboral del país. Los empleados gozarán de una pausa obligatoria el miércoles y deberán retomar sus puestos el jueves con normalidad. La estructura legal busca preservar el valor histórico de la fecha patria en su día exacto de ocurrencia. “Los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso con goce de sueldo íntegro en las fechas señaladas por la ley”, establece la normativa laboral mexicana vigente. Esta regla aplica para todas las industrias y comercios que operan dentro del territorio nacional, obligando a los patrones a coordinar sus esquemas de turnos con anticipación. La idea de mover los días festivos a los lunes para crear puentes comenzó formalmente en México en el año 2006. Se modificó la LFT para incentivar el turismo nacional, pero se decidió dejar el 16 de septiembre intacto cuando cae en miércoles o jueves para respetar la festividad más importante del país.

SI POR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO NO HAY PUENTE, ¿CUÁNDO ES EL PRIMERO DEL CICLO ESCOLAR? Uno de los apartados más consultados del calendario corresponde a los periodos vacacionales, las suspensiones de clases por días de descanso obligatorio y los puentes. Aunque el miércoles 16 de septiembre no habrá clases con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México, esta fecha no se considera un ‘puente’ porque cae a mitad de semana y no se recorre. Por lo que el primer puente oficial del Calendario Escolar 2026-2017 será del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, reanudándose el lunes 28 de septiembre; cabe destacar que no será por un festivo, sino con motivo de la primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Vacaciones y festivos Las vacaciones de invierno iniciarán el 21 de diciembre de 2026 y concluirán el 6 de enero de 2027, mientras que el receso de Semana Santa se llevará a cabo del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. En cuanto al resto de los días de descanso obligatorio del ciclo escolar 2026-2027, el calendario contempla las siguientes fechas: - Miércoles 16 de septiembre de 2026, por el Día de la Independencia. - Lunes 2 de noviembre, por el Día de Muertos. - Lunes 16 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana. - Viernes 25 de diciembre, por Navidad. - Viernes 1 de enero de 2027, por Año Nuevo. - Miércoles 6 de enero, por el Día de Reyes. - Lunes 1 de febrero, por el aniversario de la Constitución Política. - Lunes 15 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez. - Miércoles 5 de mayo, por la Batalla de Puebla. Juntas de CTE La SEP también confirmó que las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) continuarán realizándose el último viernes de cada mes, por lo que en esas fechas se suspenderán las clases para los alumnos mientras el personal docente participa en actividades de planeación y evaluación. Durante dicho periodo se realizarán ocho CTE: - 25 de septiembre de 2026, - 30 de octubre de 2026, - 27 de noviembre de 2026, - 29 de enero de 2027, - 26 de febrero de 2027, - 30 de abril de 2027, - 28 de mayo de 2027, - 25 de junio de 2027. Entrega de calificaciones El calendario también establece tres periodos oficiales para la entrega de calificaciones durante el ciclo escolar. La primera entrega está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026; la segunda se realizará del 16 al 19 de marzo de 2027, mientras que la evaluación final tendrá lugar los días 8 y 9 de julio de 2027, prácticamente al cierre del ciclo. ESTOS SON LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO EN 2025 Para mayor claridad, a continuación se presentan los días que sí están reconocidos por la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio en México durante 2026: - 1 de enero: Año Nuevo - Primer lunes de febrero: Conmemoración de la promulgación de la Constitución - Tercer lunes de marzo: Natalicio de Benito Juárez - 1 de mayo: Día del Trabajo - 16 de septiembre: Independencia de México - 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. - Tercer lunes de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana - 25 de diciembre: Navidad.

LOS DÍAS OFICIALES DE DESCANSO QUE RESTAN DEL AÑO, MARCADOS EN LA LFT En lo que resta del año, se contemplan tres días adicionales de descanso obligatorio a la celebración de septiembre: * 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México. * Tercer lunes de noviembre (lunes 16 de noviembre), en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. * 25 de diciembre, en conmemoración de la Navidad. * El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. El 16 de septiembre no solo es una fecha para recordar la lucha de independencia, sino también un día feriado oficial protegido por la Ley Federal del Trabajo. Si trabajas en esa jornada, el patrón debe pagarte triple salario, además de la prima dominical si aplica. Mientras que el 15 de septiembre es solo festivo cultural, el 16 garantiza derechos laborales que todos deben conocer y exigir.