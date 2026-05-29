Recibo de luz por las nubes: 10 formas de ahorrar energía eléctrica en temporada de calor

Aquí tienes diez formas prácticas y efectivas para optimizar el consumo de energía eléctrica durante la temporada de calor:

Cuando las temperaturas comienzan a subir, el uso del aire acondicionado, los ventiladores y los refrigeradores se dispara, provocando que el recibo de la luz llegue con cifras de infarto. Mantener la casa fresca se vuelve una necesidad, pero no tiene por qué convertirse en una pesadilla financiera. Con unos pequeños ajustes en tus hábitos diarios y en la configuración de tus aparatos, puedes mantener el confort en tu hogar sin vaciar tus bolsillos.

1. Ajusta el aire acondicionado a la temperatura ideal

Cada grado que bajas en el termostato aumenta el consumo de energía de manera notable. Lo recomendable es mantener el aire acondicionado a 24°C o 25°C. Esta temperatura es lo suficientemente cómoda para el cuerpo y evita que el compresor trabaje a marchas forzadas, reduciendo el gasto de luz de forma significativa.

2. Limpia los filtros de tus equipos

Un aire acondicionado o un ventilador con los filtros llenos de polvo tiene que esforzarse el doble para enfriar la misma habitación. Limpiar los filtros al menos una vez al mes mejora el flujo de aire y optimiza el rendimiento del motor, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico.

3. Aprovecha la ventilación cruzada y las sombras

Durante las horas más calurosas del día, baja las persianas o cierra las cortinas para evitar que el sol directo caliente las habitaciones. Por la noche o temprano en la mañana, cuando la temperatura exterior refresca, abre ventanas opuestas para generar una corriente de aire natural que ventile toda la casa.

4. Revisa los empaques del refrigerador

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que más energía consume, y en temporada de calor trabaja el doble. Asegúrate de que los empaques de las puertas sellen perfectamente. Si se escapa el aire frío, el motor trabajará sin descanso y tu recibo lo resentirá de inmediato.

5. Ubica bien los alimentos en el refrigerador

Evita introducir alimentos o líquidos calientes, ya que esto eleva la temperatura interna y exige más potencia al sistema de enfriamiento. Asimismo, deja espacio entre los productos para que el aire frío circule libremente y el aparato trabaje de manera eficiente.

6. Utiliza los ventiladores de techo a tu favor

Los ventiladores de techo consumen mucha menos energía que un aire acondicionado. En temporada de calor, asegúrate de que las aspas giren en sentido contrario a las manecillas del reloj; esto impulsa el aire hacia abajo y genera una sensación térmica más fresca en la habitación.

7. Desconecta los aparatos que no uses (vampiros de energía)

Las pantallas, consolas de videojuegos, cargadores y microondas siguen consumiendo electricidad aunque estén apagados, un fenómeno conocido como “consumo vampiro”. Desconéctalos cuando no los estés utilizando o usa barras de contacto con interruptor para apagarlos por completo.

8. Evita usar electrodomésticos de calor en el día

Aparatos como la plancha de ropa, la secadora, el horno de microondas o la lavadora generan calor ambiental. Si los usas durante las horas más calientes del día, harás que tu casa se caliente más y obligarás al aire acondicionado a trabajar el doble. Úsalos preferentemente por la noche.