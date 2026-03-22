Registro a la Pensión Bienestar de personas con discapacidad del 23 al 29 de marzo; ¿cómo registrarse?

El periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente comienza del lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2026 en todo el país, informó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar. Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional del 16 de marzo, detalló el proceso de registro, los documentos requeridos y las condiciones de cobertura del programa social dirigido a personas con discapacidad permanente en México.

CALENDARIO DE REGISTRO POR LETRA DE APELLIDO La Secretaría de Bienestar indicó que el registro se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de la persona solicitante. El calendario establecido es el siguiente: - Lunes 23 de marzo: A, B, C

- Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

- Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

- Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

- Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

- Sábado 28 y domingo 29 de marzo: todas las letras

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL REGISTRO Las personas interesadas en solicitar la pensión deberán presentar la siguiente documentación: - Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad);

- CURP de impresión reciente;

- Acta de nacimiento;

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, agua o predial);

- Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud;

- Número telefónico de contacto (celular y de casa);

- Registro puede realizarse con apoyo de una persona auxiliar. En caso de que la persona solicitante no pueda acudir personalmente al módulo, existe la posibilidad de designar a una persona auxiliar que realice el trámite en su representación.

DÓNDE REALIZAR EL REGISTRO PARA LA PENSIÓN DEL BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD El proceso de incorporación se llevará a cabo de manera presencial en los Módulos de Bienestar, que brindarán atención de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación de los módulos podrá consultarse en el portal oficial del gobierno federal en internet. Para esto, sigue los siguientes pasos: - Ingresa al sitio de la Secretaría del Bienestar;

- Desplazate dentro de la página y ubica el banner de ‘Ubica tu módulo’ o da clic en el siguiente enlace;

- Selecciona tu Entidad y Municipio;- Marca la casilla ‘No soy robot’ y espera a que salga la marca de verificación;

- Selecciona el botón ‘Buscar’;

- Dará como resultado el módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano a tu domicilio, así como la dirección exacta y referencias. Además de un mapa para su mayor ubicación. Este programa otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales, entregados de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el objetivo de la pensión es contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad permanente.

PENSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENE RANGO CONSTITUCIONAL La pensión para personas con discapacidad permanente forma parte de los programas sociales que cuentan con rango constitucional, lo que establece su carácter como obligación del Gobierno de México y de las entidades federativas. Actualmente, 24 estados han firmado convenios de universalidad, lo que permite que el apoyo se otorgue a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. Por otro lado, en ocho estados sin convenio, el registro está dirigido a personas de 0 a 29 años, aunque puede ampliarse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. A partir de los 65 años, los beneficiarios pasan a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

ESTADOS DONDE EL PROGRAMA ES UNIVERSAL (0-64 AÑOS) Las entidades que cuentan con convenio de universalidad para otorgar el apoyo a personas de 0 a 64 años son: - Baja California;

- Baja California Sur;

- Campeche;

- Chiapas;

- Colima;

- Ciudad de México;

- Estado de México;

- Guerrero;

- Hidalgo;

- Michoacán;

- Morelos;

- Nayarit;

- Oaxaca;

- Puebla;

- Quintana Roo;

- San Luis Potosí;

- Sinaloa;

- Sonora;

- Tabasco;

- Tamaulipas;

- Tlaxcala;

- Veracruz;

- Yucatán;

- Zacatecas

ESTADOS DONDE EL REGISTRO ES DE 0 A 29 AÑOS En ocho estados donde aún no existe convenio de universalidad, el registro se realiza para personas de 0 a 29 años de edad, aunque el apoyo puede extenderse hasta los 64 años en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación. Estos estados son: - Aguascalientes;

- Coahuila;

- Chihuahua;

- Durango;

- Guanajuato;

- Jalisco;

- Nuevo León;

- Querétaro. La Secretaría de Bienestar indicó que, en caso de que la persona con discapacidad permanente no pueda acudir directamente al módulo, tiene derecho a designar a una persona auxiliar para que realice el trámite en su representación. Con este nuevo periodo de incorporación, el gobierno federal continúa con la ampliación del padrón de beneficiarios del programa dirigido a personas con discapacidad permanente en el país.

IMPORTANCIA DEL APOYO SOCIAL EN MÉXICO La Pensión para Personas con Discapacidad está reconocida como un derecho constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su continuidad y alcance. Este programa no solo representa un ingreso económico, sino también una herramienta para promover la inclusión social, el acceso a servicios y una mejor calidad de vida. Con este nuevo periodo de registro en marzo de 2026, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables, fortaleciendo una política pública orientada al bienestar y la equidad. Si cumples con los requisitos, es importante acudir en la fecha correspondiente para asegurar tu incorporación y comenzar a recibir este beneficio.

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