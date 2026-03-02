Vivienda para el Bienestar 2026: este es el último día para registrarse en el programa de Conavi

2 marzo 2026
El pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) 2026 está por concluir. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que la plataforma digital permanecerá abierta hasta el próximo 15 de marzo, fecha límite para que las personas interesadas completen el formulario en línea y continúen en el proceso para acceder a un apoyo habitacional.

El mecanismo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a una vivienda adecuada, mediante un sistema directo, sin intermediarios y orientado a la planeación de zonas de intervención prioritaria.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

CÓMO REALIZAR EL PRE-REGISTRO PARA EL PROGRAMA ‘VIVIENDA PARA EL BIENESTAR’

El pre-registro se realiza exclusivamente a través del portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx. En este espacio virtual, las familias pueden manifestar su interés en participar en el programa mediante el llenado de un formulario con datos personales y socioeconómicos básicos.

Este procedimiento es preliminar y tiene como objetivo:

- Recabar información para la planeación de las zonas de intervención.

- Identificar a posibles beneficiarios.

- Organizar las siguientes etapas del proceso.

La información proporcionada será considerada válida cuando las personas interesadas realicen el registro oficial conforme a la convocatoria correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

Grupos prioritarios

De acuerdo con los lineamientos del Programa de Vivienda para el Bienestar, se prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos:

- Mujeres jefas de familia.

- Personas de pueblos indígenas y afromexicanos.

- Personas adultas mayores.

- Personas con discapacidad.

- Personas sin acceso a financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

El objetivo es dirigir los apoyos a sectores que enfrentan mayores obstáculos para acceder a una vivienda propia o mejorar sus condiciones habitacionales.

REQUISITOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE REGISTRO PARA EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Después del pre-registro, las y los aspirantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

- Tener 18 años o más.

- Contar con un ingreso familiar que no supere los dos salarios mínimos.

- No poseer vivienda propia.

- No haber recibido anteriormente un apoyo otorgado por Conavi.

Estos lineamientos buscan garantizar que el beneficio llegue a personas y familias que requieren apoyo para resolver su situación habitacional.

CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE ANTES DEL 15 DE MARZO

El procedimiento se lleva a cabo únicamente en línea y consiste en:

1. Ingresar al sitio oficial de la Conavi.

2. Llenar el formulario con datos personales y socioeconómicos.

3. Enviar la solicitud y guardar el folio de registro.

Posteriormente, quienes continúen en el proceso deberán estar atentos a los comunicados oficiales, ya que se les convocará a una fase presencial en la que se validará la información proporcionada.

TE PUEDE INTERESAR: Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados

MODALIDADES DE APOYO DISPONIBLES EN CONAVI

El Programa de Vivienda para el Bienestar contempla distintas modalidades, como:

- Subsidios para la adquisición de vivienda nueva.

- Apoyos para el mejoramiento o ampliación de vivienda existente.

- Reubicación en zonas consideradas de alto riesgo.

La Conavi reiteró que el trámite es completamente gratuito y que no se requiere realizar pagos a gestores o intermediarios, ya que el acceso a los apoyos se otorga de manera directa conforme a las disposiciones oficiales.

Con el cierre del pre-registro programado para el 15 de marzo, las personas interesadas en participar en el programa 2026 deberán completar el procedimiento antes de la fecha límite para continuar en el proceso de selección.

Programas Sociales
viviendas
trámites

México

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

