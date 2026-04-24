Registro obligatorio de líneas con CURP: qué pasará con WhatsApp y servicios móviles en México

En entrevista con Milenio, el director general de Planeación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Abán Román, explicó los alcances de esta disposición, así como las posibles implicaciones para el uso de servicios digitales.

El proceso de registro obligatorio para vincular líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población ( CURP ) ya se encuentra en marcha en México y cuenta con una fecha límite para su cumplimiento. La medida ha generado dudas entre usuarios, particularmente sobre el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp en caso de no completar el trámite.

POSIBLE REGULACIÓN PARA APLICACIONES DE MENSAJERÍA

Actualmente, WhatsApp funciona de manera independiente a las compañías de telefonía móvil, por lo que puede utilizarse con conexión a internet, incluso mediante redes Wi-Fi. Sin embargo, el funcionario señaló que esta situación podría modificarse en el futuro.

“Para el caso de WhatsApp, estamos analizando el planteamiento de una nueva regulación... que permita que toda persona que tenga una cuenta de WhatsApp tenga que tener un chip que esté registrado y asociado a su nombre. De otra manera, WhatsApp no va a permitir el uso de su plataforma”, indicó Román.

El directivo agregó que la CRT ya sostiene conversaciones con Meta, empresa responsable de la aplicación, con el objetivo de establecer un convenio que alinee el funcionamiento de la plataforma con estrategias nacionales de seguridad.

LÍNEAS TELEFÓNICAS DEBERÁN SER REGISTRADAS ANTES DEL 30 DE JUNIO

El plazo establecido para realizar la vinculación de líneas telefónicas con la CURP es el 30 de junio. De acuerdo con la CRT, el objetivo principal de esta medida es combatir delitos como la extorsión y el secuestro virtual.

Datos del organismo señalan que aproximadamente el 85% de las 158 millones de líneas móviles en México son anónimas, lo que ha sido identificado como un factor que dificulta la investigación de este tipo de ilícitos.

RESTRICCIONES QUE ENFRENTARÁN LOS USUARIOS QUE NO REGISTREN SU LÍNEA

En caso de que los usuarios no realicen el registro antes de la fecha límite, se aplicarán diversas restricciones en el uso de la línea telefónica:

- Suspensión del servicio: no será posible realizar llamadas ni enviar mensajes SMS.

- Sin datos móviles: se perderá el acceso a internet a través de la red de la compañía telefónica.

- Uso limitado: la línea solo podrá utilizarse para llamadas de emergencia, recepción de alertas gubernamentales o contacto con la operadora para completar el registro.

Al respecto, Abán Román explicó que “si después de esa fecha no lo realizan, entonces su línea se va a suspender... No va a haber ninguna otra sanción ni para la compañía ni para el usuario, únicamente no va a poder utilizar su línea”.