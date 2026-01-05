$!Regreso a clases 2026: cuándo terminan las vacaciones de invierno según el calendario de la SEP

Con el inicio de 2026, miles de familias mexicanas comienzan a alistarse para el regreso a clases, ya que el periodo vacacional de invierno está por concluir para estudiantes y personal educativo en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno comenzaron el lunes 21 de diciembre.

El calendario establece que el lunes 12 de enero se reanudarán las actividades escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina: cómo actualizar tus datos de contacto y registrarte para el apoyo 2026

DOCENTES REGRESAN ANTES A SUS ACTIVIDADES

Aunque los estudiantes aún contarán con varios días más de descanso, los docentes y personal administrativo retomarán sus labores desde el miércoles 7 de enero, con el objetivo de preparar el reinicio del ciclo escolar después del periodo festivo 2025-2026, que incluye la celebración del Día de Reyes.