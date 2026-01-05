Regreso a clases 2026: cuándo terminan las vacaciones de invierno según el calendario de la SEP

Información
/ 5 enero 2026
    Regreso a clases 2026: cuándo terminan las vacaciones de invierno según el calendario de la SEP
    Las vacaciones de invierno de la SEP concluyen y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresan a clases el 12 de enero de 2026, mientras que los docentes reanudan actividades desde el 7 de enero VANGAURDIA

Alumnos de nivel básico en México se preparan para regresar a las aulas tras el periodo vacacional de invierno marcado por el calendario oficial de la SEP

Con el inicio de 2026, miles de familias mexicanas comienzan a alistarse para el regreso a clases, ya que el periodo vacacional de invierno está por concluir para estudiantes y personal educativo en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno comenzaron el lunes 21 de diciembre.

El calendario establece que el lunes 12 de enero se reanudarán las actividades escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina: cómo actualizar tus datos de contacto y registrarte para el apoyo 2026

DOCENTES REGRESAN ANTES A SUS ACTIVIDADES

Aunque los estudiantes aún contarán con varios días más de descanso, los docentes y personal administrativo retomarán sus labores desde el miércoles 7 de enero, con el objetivo de preparar el reinicio del ciclo escolar después del periodo festivo 2025-2026, que incluye la celebración del Día de Reyes.

$!Regreso a clases 2026: cuándo terminan las vacaciones de invierno según el calendario de la SEP

PRÓXIMOS DESCANSOS Y PUENTES ESCOLARES

Tras el regreso a clases, las siguientes fechas de suspensión de actividades escolares serán:

30 de enero: descanso para alumnos por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar

2 de febrero: día inhábil a nivel nacional por la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana

Con este calendario, las comunidades escolares retoman la dinámica académica tras el receso invernal, mientras que las fechas señaladas por la SEP marcan los próximos días sin clases para los alumnos en las últimas semanas de enero y el inicio de febrero.

Temas


Regreso A Clases
Vacaciones
estudiantes

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan