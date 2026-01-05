Regreso a clases 2026: cuándo terminan las vacaciones de invierno según el calendario de la SEP
Alumnos de nivel básico en México se preparan para regresar a las aulas tras el periodo vacacional de invierno marcado por el calendario oficial de la SEP
Con el inicio de 2026, miles de familias mexicanas comienzan a alistarse para el regreso a clases, ya que el periodo vacacional de invierno está por concluir para estudiantes y personal educativo en todo el país.
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno comenzaron el lunes 21 de diciembre.
El calendario establece que el lunes 12 de enero se reanudarán las actividades escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.
DOCENTES REGRESAN ANTES A SUS ACTIVIDADES
Aunque los estudiantes aún contarán con varios días más de descanso, los docentes y personal administrativo retomarán sus labores desde el miércoles 7 de enero, con el objetivo de preparar el reinicio del ciclo escolar después del periodo festivo 2025-2026, que incluye la celebración del Día de Reyes.
PRÓXIMOS DESCANSOS Y PUENTES ESCOLARES
Tras el regreso a clases, las siguientes fechas de suspensión de actividades escolares serán:
30 de enero: descanso para alumnos por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar
2 de febrero: día inhábil a nivel nacional por la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana
Con este calendario, las comunidades escolares retoman la dinámica académica tras el receso invernal, mientras que las fechas señaladas por la SEP marcan los próximos días sin clases para los alumnos en las últimas semanas de enero y el inicio de febrero.