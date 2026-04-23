¿Repartidores de apps tienen derecho a utilidades en 2026? Lo que dice la ley en MéxicoE

El 2026 marca un cambio importante en el panorama laboral de México. Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de plataformas digitales, los repartidores y conductores de apps como delivery o transporte ya no son considerados solo “socios”, sino trabajadores con derechos, incluido el acceso al reparto de utilidades (PTU) en ciertos casos.

¿Los repartidores de apps tienen derecho a PTU?

Sí, pero no todos. La legislación establece que los trabajadores de plataformas digitales podrán recibir utilidades únicamente si cumplen con condiciones específicas relacionadas con ingresos y tiempo de trabajo.

Este cambio reconoce una relación laboral más formal entre las plataformas y quienes prestan servicios, lo que abre la puerta a prestaciones como seguridad social y participación en las ganancias.

Requisitos para recibir utilidades en plataformas digitales

Para acceder al reparto de utilidades en 2026, los repartidores y conductores deben cumplir con dos criterios principales:

1. Alcanzar un ingreso mínimo mensual

De acuerdo con la LFT, es necesario generar ingresos equivalentes al menos a un salario mínimo en la Ciudad de México, es decir, alrededor de 9,582.47 pesos mensuales netos.

Sin embargo, este monto varía según el tipo de vehículo o modalidad:

- Categoría A (autos eléctricos o similares): al menos 18,427.83 pesos mensuales

- Categoría B (motos): al menos 14,092.46 pesos mensuales

- Categoría C (bicicleta o a pie): al menos 9,878.83 pesos mensuales

Estos ajustes consideran factores de exclusión definidos por la Secretaría del Trabajo.

2. Superar 288 horas de trabajo al año

El segundo requisito es haber trabajado más de 288 horas efectivas al año. Este tiempo se calcula únicamente considerando el periodo en el que el trabajador está activo en un servicio, es decir, desde que acepta un pedido hasta que lo finaliza.

En términos prácticos, este umbral puede alcanzarse en pocos meses si se mantiene una jornada constante de trabajo.