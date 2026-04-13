Utilidades 2026: así puedes calcular cuánto te toca si trabajaste 1 año o solo 6 meses

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/ 13 abril 2026
    Utilidades 2026: así puedes calcular cuánto te toca si trabajaste 1 año o solo 6 meses
    El reparto de utilidades 2026 ya comenzó en México y miles de trabajadores buscan saber cuánto dinero les corresponde. Foto: Especial.

Aquí te explicamos cómo calcular la PTU si laboraste un año completo o únicamente seis meses.

El pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2026 ya está en marcha en México, y una de las dudas más frecuentes entre empleados es saber cuánto les corresponde recibir. Este derecho constitucional obliga a las empresas a repartir parte de sus ganancias netas entre sus trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las utilidades equivalen al 10% de las ganancias netas declaradas por la empresa en el ejercicio fiscal anterior, siempre que estas superen los 300 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/vida/pago-de-utilidades-2026-quienes-si-las-reciben-como-se-calculan-y-fechas-EG19866750

¿Cómo se calcula el reparto de utilidades en 2026?

El monto total destinado al reparto se divide en dos partes iguales:

Primera parte: días trabajados

La mitad del monto se distribuye según el número de días laborados por cada trabajador durante el año fiscal.

Quien trabajó 12 meses recibe más que quien trabajó solo 6 meses.

El mínimo para tener derecho al pago es haber laborado al menos 60 días.

Segunda parte: salario devengado

La otra mitad se reparte conforme al salario percibido durante el año.

Solo se considera el salario base diario.No se incluyen horas extra, primas, bonos o gratificaciones.Ejemplo: cálculo de utilidades por 1 año trabajado

Supongamos que una empresa repartirá 1 millón de pesos:

Total días trabajados por todos los empleados: 7,200

Total salarios anuales sumados: 5 millones de pesos

Trabajador con sueldo mensual: 20 mil pesos

Salario anual: 240 mil pesos.

$!El pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2026 ya está en marcha en México.
El pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2026 ya está en marcha en México. Foto: Especial.

Cálculo:

Proporción por días trabajados: 25,347.22 pesos

Proporción por salario: 24,000 pesos

Total por 1 año trabajado: 49,347.22 pesos

Ejemplo: cálculo de utilidades por 6 meses trabajados

Si el mismo trabajador laboró solo 180 días:

Proporción por días trabajados: 12,500 pesos

Proporción por salario: 24,000 pesos

Total por 6 meses trabajados: 36,500 pesos

¿Quiénes tienen derecho a recibir PTU?

Pueden recibir utilidades:

Trabajadores de planta

Empleados eventuales con más de 60 días laborados

Extrabajadores que hayan laborado en el ejercicio fiscal correspondiente

No tienen derecho:

Directores, administradores y gerentes generales

Socios o accionistas

Trabajadores domésticos

Fechas límite para pago de utilidades 2026

Los plazos oficiales son:

30 de mayo de 2026: empresas o personas morales

29 de junio de 2026: patrones personas físicas

https://vanguardia.com.mx/informacion/aun-no-caen-las-utilidades-estas-personas-recibiran-su-pago-hasta-el-29-de-junio-segun-la-lft-AO16097733

¿Qué hacer si no recibes tus utilidades?

Si una empresa no realiza el pago dentro del plazo legal, el trabajador puede acudir a:

- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)

- Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

El pago de utilidades es irrenunciable y no puede sustituirse por bonos o compensaciones.

Saber calcular cuánto te toca de utilidades en 2026 te permitirá verificar que recibes lo justo y ejercer plenamente este derecho laboral.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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