¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación

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/ 23 abril 2026
    ¡Nadie se escapa! Denuncia exempleada a la empresa de MrBeast por acoso y discriminación
    Atención. El caso pone en el foco las condiciones laborales y las denuncias de acoso en compañías lideradas por figuras de internet. FOTOS: INTERNET

La demandante acusa a directivos de Beast Industries de años de conductas inapropiadas y señala afectaciones a su salud mental tras su despido

Todo parece indicar que el estatus de “celebridad” en Estados Unidos no impide que trabajadores que presuntamente son víctimas de diversos abusos puedan reclamar, denunciar y pedir justicia. Por ello, ahora el youtuber y creador de contenido MrBeast enfrenta un proceso legal, ya que su compañía recibió una denuncia por parte de una exempleada por acoso sexual y discriminación.

De acuerdo con EFE, la denuncia fue interpuesta por Lorrayne Mavromatis en un juzgado de Carolina del Norte, según informó The New York Times. En ella acusa al creador de contenido y a otros directivos de la compañía de años de ser víctima.

Mavromatis fue contratada en 2022 como jefa del departamento de Instagram de la empresa y fue ascendida en varias ocasiones, hasta que denunció los hechos en 2023, tras lo cual fue apartada de su cargo.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MRBEAST Y SU DENUNCIANTE?

La empresa Beast Industries es un conglomerado con presencia en distintos sectores que, según el NYT, está valorado en 5 mil millones de dólares.

Según la denuncia, James Warren, antiguo director general de la compañía y primo del fundador, realizó comentarios inapropiados sobre la apariencia de Mavromatis y mantuvo reuniones laborales con ella en su domicilio, durante las que hacía observaciones sobre su vestimenta.

MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, es una de las mayores estrellas de YouTube, donde cuenta con 479 millones de seguidores, y también figura entre los perfiles más seguidos de TikTok.

EL ENTORNO LABORAL

La exdirectiva describe un entorno laboral marcado por la desigualdad de género y asegura que Donaldson evitaba trabajar directamente con ella al considerar que su apariencia “tenía cierto efecto sexual” sobre él.

Asimismo, sostiene que, cuando clientes masculinos le hacían “propuestas inapropiadas”, Warren le indicaba que debía sentirse “halagada” por esa atención.

La compañía, que cuenta con unos 700 empleados y tiene su sede en Carolina del Norte, ha negado las acusaciones.

En la demanda, la exdirectiva también menciona la existencia de un documento interno que instruía a los empleados a hacer todo lo posible “para empoderar a los hombres durante las grabaciones” y afirmaba que “no no significa no”.

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EL FINAL

En 2025, Mavromatis se quedó embarazada y, según su versión, la empresa no le informó sobre su política en estas situaciones. Además, asegura que durante el parto se vio obligada a participar en una reunión de trabajo por temor a represalias.

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Tres semanas después de reincorporarse tras su baja por maternidad, fue despedida. La demandante afirma que su salud mental se ha visto afectada por estos hechos y que actualmente sigue tratamiento por depresión. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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